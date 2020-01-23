 У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук

Про це Гончарук заявив сьогодні, 23 січня, під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Питання про підтримку вітчизняних інвесторів прем'єру адресував український підприємець і колишній співвласник "УкрСиббанку" Олександр Ярославський. Він поцікавився, чи зможуть внутрішні інвестори сподіватися на таку ж підтримку, як іноземні. У відповідь Гончарук підкреслив, що ніяких паралелей в цьому питанні уряд проводити не буде.
"Для людей, які інвестують в Україну вже, ставлення буде точно не гірше, ніж до тих, кого ми хочемо залучити. Інвестинг зараз - це маркетинг, щоб привернути увагу. Думаю, суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Я хочу, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях", - сказав Олексій Гончарук.
Прем'єр-міністр додав, що кожен інвестор може мати в уряді конкретного менеджера, до якого зможе звернутися в разі порушення прав або за іншою допомогою. Гончарук також попросив підприємців максимально оперативно інформувати уряд про будь-які порушення на місцях.
"Ми можемо швидко поміняти керівників центральних органів, можемо працювати над зміною процедур. Але ми не можемо гарантувати, що в кожному конкретному органі на кожній конкретній посаді буде стояти чесний чиновник, який буде співпрацювати з бізнесом. Для цього потрібен час. Якщо ви готові інвестувати, у вас є можливість мати конкретного менеджера в уряді, який буде вас чути і займатися вашими інвестиціями. Наше завдання не в ручному режимі займатися проблемами інвесторів, а максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій. Це підхід, який ми зараз вибрали і реалізуємо", - пояснив Гончарук.
Боже, как же мне это напоминает "Свадьбу в МАлиновке: "Батька, хлопцы говорят - "Какой-же ты атаман, если у тебя нет золотого запасу? Батька, дай грошей!"
Оба заявили...
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
😁
щоб дурних питань не задавати!
Really Yo're from USA??
😁
ФСБшні меточки вже аж смердять!
😜
Нульовочко, не турбуй, будьласка!
😁
))))
особа яскрава..
Настільки,що лише або в президенти або під гільйотину )))
Не турбуй своїм перекладачем..😂😂
😂😂😂
без берета (и беретты)))) никто ж не пойдет)))))
От того, что у инвесторов будет няня в правительстве - не решит никакой проблемы. Разве няня будет расценки называть - сколько стоит проблемы порешать.
Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019"
Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих - результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу - Киргизстан, Азербайджан та Джибуті".
Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце).
Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).
Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія - мінус 3 бали, Угорщина - мінус 2, Молдова - мінус 1.
Лідери рейтингу у 2019 році суттєво не змінилися. На першому місці - Нова Зеландія та Данія (по 87 балів). У кінці списку Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).
На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в рейтингу. Станом на кінець року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019-го.
Зокрема, вдалося скасувати монополію СБУ на прослуховування і державну монополію на проведення експертиз. Верховна Рада змогла визначити порядок вручення підозри спеціальним суб'єктам, а Конституційний суд скасував дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних активістів.
Разом з тим влада так і не змогла забезпечити ефективну роботу реєстру бенефіціарів, посилити контроль за фінансуванням політичних партій, змінити спосіб формування органів суддівського самоврядування, повернути довіру до САП, позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю та покарати винних в організації нападів на антикорупційних активістів.
Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у 2020 році рекомендують: сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам, підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції, запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна.
Індекс сприйняття корупції (СРІ) - показник, який Transparency International розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.
Українська правда
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
Это не коррупция, а протекция зеленой власти бизнесу.
Ручник и личные единоличные решения ставленников Коломойского - залог гарантий и борьбы с коррупцией.
это упрощает сбор рэкетной дани?
....крупный инвестор....
Інвестиційна няня -неправильний переклад..
має бути -"проститутка для інвестора"
тобто для "інвесторів" -покупців землі вже помаленьку вимальовується цілий пакет..
за 100 млн -20 000 га землі(2-3 села дешевої робочої сили) + громадянство України + персональна проститутка"від уряду"..
Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду, - Кривой Рог - Большие Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец инвестиций, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн....
( Ильф и Петров.)
Турок, швед, литовец, немец и Лещенко Сережа - список тех, кто принял решение о передаче украинской железной дороги немцам
Напоминаем вам состав Наблюдательного совета Укрзалізниці
Шевки Аджунер
Глава наблюдательного совета.
Гражданин Турции. Место постоянного проживания Великобритания. С апреля 2013 по 2018 работал директором Европейского банка реконструкции и развития в Украине.
В прошлом году получил 3,5 миллиона гонорара от УЗ
Даниэль Билак
Заместитель председателя Наблюдательного совета.
В 90-х работал старшим экспертом по вопросам добропорядочности и демократического управления в Программе развития ООН-Украина.
С 2016 года директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций в Кабинете Министров Украины.
В прошлом году получил 2,2 миллиона гонорара от УЗ
Андерс Ослунд
Гражданин Швеции
С 1994 по 2005 - старший научный сотрудник Фонда Карнеги.
В 2014 году вошел в Экспертный совет при Министерстве экономики Украины. Член наблюдательного совета банка Кредит-Днепр, который принадлежит Виктору Пинчуку. Сопредседатель совета попечителей Киевской школы экономики, через которую соросята отмывают деньги. (https://t.me/sorosata/47)
Кристиан Кун
Гражданин Германии. Украинским языком (и русским) товарищ не владеет (https://www.youtube.com/watch?v=A2kSWYnGaO0). Член наблюдательного совета Литовских железных дорог.
Андреас Матье
Вице-президент, финансовый директор, старший советник австрийской нефтяной компании OMV AG. Данная компания - один из партнеров "Газпрома" в строительстве "Северного потока-2".
Государство Украина публично выступает против Северного потока.
Адомас Азуолас Аудицкас
Гражданин Литвы
В прошлом советник премьер-министра Украины Гройсмана по вопросам корпоративного управления, коммуникаций, энергетической политики.
В 2012 недолго работал заместителем министра экономики Литвы.
Вот так, за 588 тыс гривен в месяц Серёжа Лещенко украл у государства Украина стратегическое предприятие Укрзализныцю.
Чтобы не приватизировать, бесплатно отдалив управление.