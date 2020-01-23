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Все про:ветерани (452) пільги (85) транспорт (403) Коляда Оксана (33)

 Збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів не розв’язало проблеми, - Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявляє, що збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів не розв’язало цієї проблеми.

"Це був важливий для нас законопроєкт, але він не розв’язав проблеми", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи вирішило проблему збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

На думку міністрерки, цю проблему розв’яже впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.

"Ми недавно говорили з мером Житомира, де працює вже електронна система зчитування карт в громадському транспорті, про те, що ми хочемо протестувати в цьому місті використання ветеранської картки", - заявила вона.

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Коляда зазначила, що коли буде сформовано реєстр, оновиться інформація про кожного ветерана, то кожен з них отримає свою електронну картку, яка буде і посвідченням учасника бойових дій і карткою для користування пільгами, серед іншого і безкоштовним проїздом.

"Це вирішить абсолютно всі питання з перевізниками, тому що їм буде чітко відшкодовано за ту кількість проїздів наших бенефіціарів, які вони здійснять. Тому що сьогоднішня невизначеність призводить до людського фактору і конфліктних ситуацій, коли водії відмовляються підвозити ветеранів", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171442
 
 
 Топ коментарі
 
не хотел возить наших вояк бесплатно на автобусе? будешь возить их за деньги на бтр!
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Проблему решает не увеличение штрафа а неотвратимость наказания.
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проблему вирішить тільки обов'язковий електронний квиток
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
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не хотел возить наших вояк бесплатно на автобусе? будешь возить их за деньги на бтр!
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Есть ещё вариант - "будешь возить асвабадителей, а они тебя за это киздить по тупой башке"
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Неужели? Ну кто-бы мог подумать1 А обоюдовыгодную систему разработать слабо?
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Проблему решает не увеличение штрафа а неотвратимость наказания.
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Да согласен не повез ветерана пошел родину защищать! Ну или как вариант депортация в Донецк!
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Ну вот и н...я такое быдло на фронте? Чтоб потом убежало, и кого то подставило в трудный момент? Что за бред ввиде наказания такого. В тюрьму, или штраф такой, чтоб потом горбатился несколько лет оплатить. Таких гнид только кнутом учить.
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Ну или штрафной батальон а если сбежит то родствеников на урановые рудники! Или депортация на усмотрение провинившегося!
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значит были не убедительными если они не поняли.
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В Украине - экономический фашизм против стариков!
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А увеличение количества министерств проблему решит? Вы там совсем грохнулись?
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А реестр на пільги депутатів не треба вводити?
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проблему вирішить тільки обов'язковий електронний квиток
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
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В чем смысл возить бесплатно и делить население на касты? Допустим, инвалидов - бесплатно, стариков - бесплатно. А здоровых мужиков? Дискриминация населения.
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вони що - інваліди? І хто герой , а хто - ні, - чим будеш міряти? Хто більше вбив чи хто в АТО прогулявся, горілки попив? Можна поділити на ворог і свій, а герой - сьогодні герой, а завтра - ізгой.
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Ні вони Герої - цвіт і гордість Нації! І завдання України поважати своїх героїв і дбати про них - за те що вони врятували Україну від наволочі! І Герої ніколи не будуть мати інший статут доки буде Україна..
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Ну ясно. Герої в тебе недієздатні. Розумно - коли людина на війні, то сім'я його - на забезпеченні держави. Це вірно. Але це не значить, що солдат недієздатний. Скоріше ти недієздатний.
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Придурку - до чого тут дієздатність чи не дієздатність... Ти нещастя хоч визначення прочитай! У недієздатних пільг немає! Пільги у даному(і не тільки у даному ціж бійці УПА.. герої 2гої світової авганці чи Чорнобильці) - це спосіб подяки держави людям за особливі заслуги перед суспільством - а не допомога бо вони хворі чи недієздатні! І вже їх справа використовувати їм їх чи ні!
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А почему перевозчик должен из своего кармана оплачивать проезд инвалидов и пенсов??? Почему хлеб в магазине тогда им не давать бесплатно??? Или по машине бесплатно не дать?

Если общество считает, что надо кому-то что-то дать, тогда пусть общество и платит из бюджета...
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через елементарний гуманізм, і негативні наслідки його несприйняття. Старі й інваліди - майже те саме. До речі, як у тебе виникают такі питання, то може й ти - інвалід, в сенсі мозку.
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А лично вы что сегодня подарили инвалиду или пенсионеру из элементарного гуманизма? Ничего? Тогда откуда такие претензии к перевозчикам?
Я не против гуманизма. Я против гуманизма за счет чужого кармана. Если общество хочет проявить гуманизм, то у него для этого есть бюджет.
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Вчера подарил 5 грн. на водку. Плюс купил товар в супермаркете, часть цены от которого уйдёт на развития производства и зарплаты рабочим.
Плюс этот пенсионер купит водки, и этим поблагоприятствует спиртопроизводству в Украине. Как раз из-за своих потребительских качеств инвалиды и пенсионеры и являются движущей силой экономики.

Ты прочитай то, что написал - просто идиотский текст. Не говоря уже о том, что ты неуч. Обидно? Учись. Не можеш? Инвалид. Не хочешь? Тоже инвалид, ещё и дурак.
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Ти дебіл? Нахрена пенсіонеру горілка? 5 грн? Це що він на неї купить? Бояру... Але в Україні такого гівна не вживають тільки в Московії - країні денрадантів
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Монетизация льгот решила бы проблему. Иначе так и будем ждать, когда водятлов посетит сознательность.
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імітація корисної діяльності - візитна картка зедрисні
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сама идея льготного проезда бредовая
дайте компенсационные деньги ветеранам и не будет проблем
правда откатов не получишь от перевозчиков )))
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Дык это надо где-то реальных денег взять. А так это проблема перевозчиков Политики дают льготу, а бизнес расплачивается... У нас всегда так...
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Начнем с того, что надо штрафы не только поднимать, но и применять. Это чтоб был эффект. Только вот со льготами все вообще плохо. Государству и чиновникам нужно научиться оплачивать те льготы, которые они "дарят" людям. А то привыкли льготы за чужой счет делать...
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Дело не в нежелании перевозчиков возить льготников, и не в "ветеранских карточках".. Дело в том, что местные бюджеты не имеют денег (или не хотят погашать) перевозчикам их расходы на перевозку льготников.. Возмещайте, вовремя, эти расходы, и никакие "драконовские штрафы" будут не нужны....
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Я решу за одну минуту.Запретить перевозки,тем кто не согласен.Только взятки не дают принять такое решение.Всё ясно.
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Вопрос принципиальный - за ЧЕЙ СЧЁТ едут льготники - за счёт перевозчика или за счёт государства?
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Если проблема не решается, значит кто-то с нее имеет хорошие деньги.
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Увеличение штрафов за отказ в льготной перевозке ветеранов не решило проблему..

Да потому что занимаются этим как всегда мудаки. Не поверю я, что штраф в 1000 долларов не решит проблему. Ну а если раньше штраф был 1 гривна, а повысили аж до трех - ну тогда и результат предсказуем.
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Какаие льготы!??? Давно было сказано, о том, что необходимо все виды льгот монетизировать!! И раз и навсегда решить проблему всех видов льготников!! И тогда будет для каждого Льготника правило "хочешь катайся, а хочешь проедай свои льготы" И ни каких претензий к транспортникам и к государству!! Все быстро и надежно!!
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Какаие льготы!??? Давно было сказано, о том, что необходимо все виды льгот монетизировать!! И раз и навсегда решить проблему всех видов льготников!! И тогда будет для каждого Льготника правило "хочешь катайся, а хочешь проедай свои льготы" И ни каких претензий к транспортникам и к государству!! Все быстро и надежно!! А сколько чиновников -воров и взяточников от государственной кормушки отгоним??? Ужас!!!
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