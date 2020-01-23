 Збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів не розв’язало проблеми, - Коляда

"Це був важливий для нас законопроєкт, але він не розв’язав проблеми", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи вирішило проблему збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів, передає Цензор.НЕТ.
На думку міністрерки, цю проблему розв’яже впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.
"Ми недавно говорили з мером Житомира, де працює вже електронна система зчитування карт в громадському транспорті, про те, що ми хочемо протестувати в цьому місті використання ветеранської картки", - заявила вона.
Коляда зазначила, що коли буде сформовано реєстр, оновиться інформація про кожного ветерана, то кожен з них отримає свою електронну картку, яка буде і посвідченням учасника бойових дій і карткою для користування пільгами, серед іншого і безкоштовним проїздом.
"Це вирішить абсолютно всі питання з перевізниками, тому що їм буде чітко відшкодовано за ту кількість проїздів наших бенефіціарів, які вони здійснять. Тому що сьогоднішня невизначеність призводить до людського фактору і конфліктних ситуацій, коли водії відмовляються підвозити ветеранів", - додала вона.
але ви боїтеся маршруточну мафію чіпати, бо з неї високі чини харчуються
Если общество считает, что надо кому-то что-то дать, тогда пусть общество и платит из бюджета...
Я не против гуманизма. Я против гуманизма за счет чужого кармана. Если общество хочет проявить гуманизм, то у него для этого есть бюджет.
Плюс этот пенсионер купит водки, и этим поблагоприятствует спиртопроизводству в Украине. Как раз из-за своих потребительских качеств инвалиды и пенсионеры и являются движущей силой экономики.
Ты прочитай то, что написал - просто идиотский текст. Не говоря уже о том, что ты неуч. Обидно? Учись. Не можеш? Инвалид. Не хочешь? Тоже инвалид, ещё и дурак.
дайте компенсационные деньги ветеранам и не будет проблем
правда откатов не получишь от перевозчиков )))
Да потому что занимаются этим как всегда мудаки. Не поверю я, что штраф в 1000 долларов не решит проблему. Ну а если раньше штраф был 1 гривна, а повысили аж до трех - ну тогда и результат предсказуем.