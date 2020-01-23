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Все про:перепис населення (45) населення (49) Дмитро Дубілет (68)

 Населення України становить 37,289 млн осіб, - дані електронного перепису. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 млн ​​289 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"В Україні 37 млн ​​289 тис. осіб присутнього населення", - сказав Дубілет на пресконференції в четвер у Києві.

Зазначається, що в країні проживають 20,01 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Такі оцінки кількості присутнього населення є станом на 1 грудня 2019 року. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

При цьому діти - 15,4%, або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1%, або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1%, або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб.

Для електронного перепису використовувалися три методи - комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств і реєстрів), другий метод - використання гендерно-вікової структури населення плюс дані реєстрів, а також реєстровий метод.

"На щастя, всі три методи дали, приблизно однаковий результат... Максимальна різниця між результатами - близько 2,86%... Для ефективних управлінських рішень велика точність не потрібна. І для управлінських рішень у державі, і в бізнесі. Якщо буде необхідність у точнішій похибці, робитимемо окремі точкові дослідження", - пояснив Дубілет.

Що стосується подальших планів, то в лютому уряд планує отримати оцінку чисельності наявного населення на рівні регіонів і районів, у березні - оцінку гендерно-вікового розподілу за регіонами, в серпні - оцінку наявного населення на основі верифікації даних про фізосіб у національних інформресурсах з максимальним охопленням демографічних і соціально-економічних показників.

Водночас Дубілет зазначив, що дискусія щодо проведення традиційного перепису, яка потребує 3-4 млрд грн з держбюджету, триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171439
 
 
 Топ коментарі
 
Эти цифры из пальца. Совсем из пальца.
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ну так возвращайся в свой семью нах и не воняй...
Зе-идиоты, - видите как вы этого шута раздражаете...?

Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи - Цензор.НЕТ 6019
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Я еще хорошо помню плакаты: "Нас 52 мільйони"
Это ппц. Еще 30 лет и можно заселять дикое поле китайцами
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Доведіть. Розумна людина здатна довести те, що говорить, а тупа ні. Доведіть те, що ви написали і ми побачимо, ким ви насправді є.
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Навіщо, ти тільки що довів, хто ти є. Дякую.
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Куда мне до Вас. Вы вон ниже столько бреда написали...
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та да, вам вистачило одного галімого з'їзду... профі, відразу видно.
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У чому? Я для тупих написав, або це фікція "чергова брехня" від неадекватних Дубілетів, які по Сім-картам рахують населення (цікаво Сімка з сигналізації пішла за чоловіка чи жінку? ), або вони отримали опрацьовані данні, що дозволяють провести нормальний аналіз = порушили Закон. Іншого просто не може бути. Мене влаштує і той і інший варіант.
Якщо у вас є третій, і завдяки Сім картам можно підрахувати населення, то дайте будь ласка номер кримінального провадження по факту готування до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, чи службової недбалості, ось по цьому поцу: https://ukr.lb.ua/economics/2019/06/12/429443_perepis_naselennya_potribno_4_mlrd.html
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"У чому?" - вот в этом Не подскажете зачем Вам для переписи нужна продолжительность, содержание и маршруты звонка?
"які по Сім-картам рахують населення (цікаво Сімка з сигналізації пішла за чоловіка чи жінку? Населення України становить 37,289 млн осіб, - дані електронного перепису - Цензор.НЕТ 4408)," - Вы опять показываете свою тупость.
"порушили Закон." - не нарушали, были получены НЕ персонализированные данные от мобильных операторов.
"Іншого просто не може бути. " - Если Вы не знаете, то это не значит что этого не может быть.
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я "не знаю", а ви "знаєте", але не скажете
Хто би сумнівався...
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Кстати, вот мое доказательство "А це дебіли, що тут пояснювати? Слідчому при розслідуванні вбивства, данні про трафіки (без змісту розмов, просто данні) без ухвали слідчого судді не дадуть, а ці дебіли беруть за усю країну... на якій підставі?"
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Що тобі незрозуміло у моєму пості?

КПК України:

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Без обробляння інформації про "отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо" неможливо провести аналіз. Якщо його провели то на якій підставі і хто, отримав (надав) охоронювану законом таємницю?
Тут два варіанти, або це усе фікція від Дубілета, або хтось, у невстановлений Законом спосіб зібрав (отримав/надав) охоронювану законом таємницю.
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"Без обробляння інформації про "отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо" неможливо провести аналіз. " - Браво так открыто показать свою тупость надо уметь.
Не подскажете зачем Вам для переписи нужна продолжительность, содержание и маршруты звонка?
Вы вообще в курсе какие данные брались у операторов?
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Для электронной переписи использовались три метода - комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные мобильных операторов... Источник: https://censor.net.ua/n3171439

Будь які данні мобільних операторів є тим самим (тощо
Я так розумію ви в курсі, які данні брались, цікаво буде послухати, на підставі яких даних "Дубілети" змогли зробити аналіз...
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"Будь які данні мобільних операторів є тим самим" - серьезно? Вон операторы раз в квартал печатают данные про пользование их услугами, там и кол-во абонентов, и, о ужас, MPU, ARPU, и даже по областям и єто без всякого разрешения судов.
"Я так розумію ви в курсі" - имею представление, обычная не персонализированная статистика статистика, это не сложно
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Це не персоналізована інформація. Вона може використовуватись в рекламі, піарі, бізнесі, але не державою. Якщо ви використовуєте таку, то не робіть розумну рожу як Дубілет і говоріть не про перепис населення, а про соціальний експеримент, дослідження, розвагу, будь що, але не перепис. Завтра вони данні цього "перепису" покладуть в основу бюджету, почнуть використовувати у розрахунку рівня злочинності на 1000 чоловік, мобілізаційний резерв і т.п. що будемо робити?
В Україні відсутні точні реєстри. В нас не має прописки, реєстрація настільки формальна, що більшість забула де вона взагалі зареєстрована. В нас навіть реєстр виборців має безліч неточностей. СІМ карти у нас у вільному продажу і коштують мізер. Постійна зміна номерів телефону, серед молоді, людей без серйозної роботи, злодіїв і т.п., звичайне явище. Та що казати, у нас навіть у Земельному кадастрі, де виготовляється купа документів, безліч рішень різних органів і те десятки тисяч накладок і невідповідностей. Єдина більш менш достовірна база це кількість отримувачів пенсії і те, тільки через те, що ПФУ вимагає у пенсіонерів щорічно переоформлювати банківські картки на отримання пенсії, а знаєте чому? Бо зіткнулись із МАСОВИМ шахрайством і отриманням пенсій за померлими. Це при тому, що ПФУ звіряється із РАГсами...
Тому я і написав - це або "фількіна грамота", або хтось зробив реальний аналіз, але без порушення Закону це не можливо. Не плутайте те, про що ви маєте уявлення, із тим, що використовує держава з серйозною метою.
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"але не державою" - может

"але не перепис" - но Дубілет говорит по электронную перепись, а не просто перепись.
" і т.п. що будемо робити?" - ничего, так же как ничего не будем делать после переписи методом хождения ибо те данные так же будут не идеально точными и устареют через год два.
"Не плутайте те, про що ви маєте уявлення, із тим, що використовує держава з серйозною метою." - Пока что путаете как раз Вы ,постоянно подменяя понятия. Плюс Вы вообще не в курсе как проводилась "электронная перепись", но строите из этого кучу глупых выводов.
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З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Всеукраїнський перепис населенняСтаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення
Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних,
об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик
населення країни в цілому та по кожній
адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного
забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного
розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної
політики з питань народонаселення.

Яка мета проведеної Дубілетом імітації? Чим зайнятий цей державний чиновник??
Плюс Вы вообще не в курсе как проводилась "электронная перепись", но строите из этого кучу глупых выводов. - але я знаю як має це робитись, то навіщо мені знати, яким чином Дубілет влаштував цю пародію? Я сподіваюсь це було не за кошти платників податків, а за рахунок 95 Кварталу, чи особистих коштів Дубілета? Інакше я не розумію чому він ще досі не під вартою?
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Поздравляю Этот закон в том что Вы подчеркнули "отримання достовірних,
об'єктивних та цілісних даних" не выполним в принципе.
"але я знаю як має це робитись" - что? Электронная перепись? Нет не знаете.
"Інакше я не розумію чому він ще досі не під вартою?" - наверно потому что ничего незаконного не сделал
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наверно потому что ничего незаконного не сделал Населення України становить 37,289 млн осіб, - дані електронного перепису - Цензор.НЕТ 9270 - звісно, кому як не "спецу" в телекомунікаціях, робити висновок про законність.

Але можемо спробувати. Підемо покроково: скільки це коштувало і хто заплатив?
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"Підемо покроково: скільки це коштувало і хто заплатив?" - погуглите, Вы же аналитик.
Так как там с содержанием звонков?
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Забув запитати, ви реально, у житті особисто бачили як виглядають данні мобільного оператора?
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Да ,а Вы явно нет.
Вы кстати так и не ответили зачем для перепеси нужна продолжительность, содержание и маршруты звонка?
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для того, щоби відмежувати нульові з'єднання від реальних дзвінків, виключити Сім-карти, що використовуються системами сигналізації, або працюють у автоматичних режимах (банки, рекламні агенства, телефони довіри різних органів, колектори, тощо) і виключити дублюючі Сімки (різних операторів між одними абонентами, якщо це взагалі можливо).
По Сім картах, приблизно можно порахувати населення РФ чи Білорусі. Там де карта прив'язана до реальної людини. В Україні, у боржника за кредитом, на місяць може бути 15 таких карт...
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"для того, щоби відмежувати нульові з'єднання від реальних дзвінків" - " - зачем вообще звонки считать?
"Сім-карти, що використовуються системами сигналізації, або працюють у автоматичних режимах (банки, рекламні агенства, телефони довіри різних органів, колектори, тощо) і виключити дублюючі Сімки" - это легко отсеивается с большой точностью
Про содержание Вы еще писали
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я не писав про зміст, я цитату із статті виклав.
- это легко отсеивается с большой точностью - у який спосіб, без аналізу, ви можете це легко відсіяти з великою точністю?

Я просто після ідеї Дубілета із ліквідацією спец-зв'язку, не маю ілюзій на рахунок цього дебіла. Тому, будь-ласка, метод, за допомогою якого ви це відсієте.
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"Без обробляння інформації про "отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо" неможливо провести аналіз." - Это Вы писали и это была не цитата
"у який спосіб, без аналізу, ви можете це легко відсіяти з великою точністю?" - да, оператор тем паче. Всякие сигнализации в подавляющем большинстве используют большие конторы, которые предоставляют подобные услуги, у них соответствующие договора с операторами.
Банки, рекламные агенства и т.п. - та же история.
"і виключити дублюючі Сімки (різних операторів між одними абонентами" - для этого Вам надо прочитать как все считалось, Вы это явно не делали, но глупость свою успели показать.
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Ви із дубу впали? Ви ******* сигналізацію бачили? В мене вдома на хаті стоїть блок, і сімка, яку я сам придбав. І так у мільйонів громадян.
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"В мене вдома на хаті стоїть блок, і сімка, яку я сам придбав." - Вы с дуба упали? Вы свою сигнализацию приравняли к ЛЮБОЙ?
"І так у мільйонів громадян." - ага у миллиарда
Кстати, вашу сигнализацию тоже можно вычислить с еще большей точностью
Видно выдающегося аналитика.
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Вирахуйте мою сигналізацію. Цікаво буде почути як.
Так, в мене звичайна сигналізація. У всіх моїх знайомих така сама, а що не так?
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зачем вообще звонки считать... мабуть для того, щоби зрозуміти, що це за картка. Якщо вона 24 години в день на зв'язку, то це не людина, а якщо вона дзвонить раз у місяць, то це дублююча картка, наприклад для зв'язку із родичами за кордоном. Звісно, можно зі стелі узяти, приблизно, але тоді це не перепис.
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" мабуть для того, щоби зрозуміти, що це за картка. " - Вы очень далеки от телекома.
Все таки ознакомьтесь как и что считалось.
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Можливо, але я дуже близький до аналітики і абстрактність у моєї роботі неприйнятна. Кожний термін, кожна фраза, кожен доказ має бути допустимим, належним, достовірним. А те, про що пишете ви = рівню шкільного реферату, а не державному перепису.
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"А те, про що пишете ви = рівню шкільного реферату, а не державному перепису." - это не "Державний перепис", Вы не знали этого.
Вот такой из Вас аналитик, сам придумаю сам возмущаюсь.
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Знав. чекав коли ви це самі напишете.

Ледве дочекався... А тепер самі цікаві питання (я їх тільки що задав, думав не дочекаюсь цього посту, але повторюсь) - чим зайнятий міністра кабінету міністрів у воюючій країні??? Йому реально не має чим зайнятись? Такий собі фантан дебільних ідей. Спочатку спецзв'язок, добре, що розмуні люди роз'яснили цьому дебілу де місце смартфона у системі захисту зв'язку і він замовк, тепер нова ініціатива... Не має страшнішого, ніж ініціативний довб.б.
І друге, за чий рахунок проведена ця імітація? Якщо це Дубілет сам нагуглив, то я не проти, якщо до цього залучили кошти бюджету, чи години праці держслужбовців, то хто за це відповість?
Взагалі, хто в курсі, скільки ця імітація коштувала? І чи часом не залучили до цього якісь шарашкіни контори (під дахом Дубілета). Може я і не спец у телекомунікаціях "може", але я точно спец у кримінальній відповідальності за ст.191, 364, 367 КК України.
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"Йому реально не має чим зайнятись?" - ему есть, Вам несчем это очевидно
"Такий собі фантан дебільних ідей. " - для тупых они действительно "дебильные"
"Може я і не спец у телекомунікаціях "може", але я точно спец у кримінальній відповідальності за ст.191, 364, 367 КК України." - подавайте в суд срочно
Вы таки съехали про содержание.
Аналитик такой аналитик
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ну из пальца чи еще откуда высосано. но по количеству присутствующих избирателей в 20 млн человек - то похоже...
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бідні ці 14відсотків молодих-їм годувати 44відсотки пенсіонерів
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простіше виїхати, най їх "Зеленські" годують...
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на 52 ляма придумали 450 нардепів, якщо нас 37, чи не час вигнати зайвих?
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Та і я про те. Не складними математичними діями виходить, що там і сотні забагато.
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На даний час там взагалі вистачило би одного Арахамії, решта виконують роль манекенів у театрі абсурду.
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Неет, нас с жиьелями окрестных клайбищь 52 лимона
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у зеленых баранов все совпало ?????? КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ количество жителей через мобильных операторов ???????? А грудные дети ? а в псих больницах ??? А в деревнях ? Да большинство пенсионеров вообще не имеют мобил !!!!!! СИДИТ ТАКОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ДУБИЛЕТ И СКАЛЯ В УЛЫБОЧКЕ СВОЙ ФЭЙС--заявляет,что нас 37 млн. ! ОТКУДА ЦИФРА,ЗИН ?????? А СКОЛЬКО НА ЗАРАБОТКАХ ?????? А сколько в Крыму и в окупации ????? ИЛИ ОНИ НЕ УКРАИНЦЫ, а мойша дубилет ?????????
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Хочу для панікерів розповісти про Італію. Так от в 2000 р. там жило 56,7 млн. осіб. За ці 20 років країна прийняла бл. 4,2 млн мігрантів, а населення на 2020 р. склало... 60,5 млн. Отже, відбулося скорочення місцевого населення на майже 1,5 млн. В цьому році передбачається скорочення трохи менше 100 тис. За 20 років середній вік зріс з 40,3 до 47,3, що й тоді й зараз вищий, ніж в Україні. Італія - країна пенсіонерів. Страшне, прямо "геноцид". Беремо ще дві країни. Угорщина. Населення Угорщини щорічно скорочується з першої половини 1980-х. Середній вік у них бів 34,4, а став 43,3, теж вище, ніж в Україні. Ще одна країна пенсіонерів. Тепер Раша. Тільки в одному 2005 населення скоротилося на півмільйона осіб. Роками там мінус перекривається трудовими мігрантами із країн колишнього срср. На час розпаду срср середній вік в раші складав 33,4, а тепер 39,6, й це, не забувайте, в країні із величезною кількістю мусульман з іншою демографічною динамікою. Безумовно, є в Україні економічні причини для скорочення населення, але в основі своїй тут весь регіон Центрально-Східної Європи скорочується. Це я ще не взяв взагалі страшні цифри по Румунії, Грузії, країнам Прибалтики, навіть місцеве населення східної Німеччини скорочується.
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Та фітькав я тих Мадярів! Пішли вони нах.р, теж мені знайшли приклад для наслідування...
Питання не у скороченні населення, а у тому, що держава побудована за Совковим принципом і може бути ефективною виключно при позитивному демографічному показнику.
Медицина, пенсії, уся соціалка та безліч чого іншого не розраховані на на від'ємну демографію. У нас усюди спільний казан (общак), ось тільки тих, хто кладе до нього усе менше і менше, а тих хто бере, навпаки.
А найстрашніше, що не має і натяку на реальні зміни. Майбутнє визначає більшість. Та сама більшість, що бере із казана, а не кладе до нього. Перші результати реальної пенсійної реформи (яка станом на сьогодні навіть не планується) дадуть років через 20-25... Це скільки поколінь приречені на жебрачу пенсію? Результати нормальної медичної реформи (її теж не має, маємо імітацію) дасть результати років через 10... То як переконати, тих небагатьох хто досі кладе у спільний казан, це робити й надалі?
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Жесть. Хотя, каждый год минус полмиллиона за 30 лет. Вроде все сходится.
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Гаджеталізація... просто програма визначила пару лямів, тих хто дезлайки під новорічним виступом Зелі клав, як вірус, і видалила
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Результати давно передбачувані. Залишаеться питання, а хто буде нести відповідальність за геноцид українських громадян? Значить Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенка в Гаагу. Через 4 роки, при необхідності, відправити туди і Зеленського.
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Починаючи з 1991 р. за тих, хто міняючись через кожні 5 років, при владі.
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Короче, стремный метод, как и сам Дубилет!
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За даними на 2018 рік народжуваність в Україні становила 10,1 народжень на 1000 чоловік (190-е місце в світі), а смертність 14,3 смертей на 1000 осіб (6-е місце в світі). - The World Fact Book CIA 2018
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"по состоянию на 1 января 2018 года численность наличного* населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 чел. "
"Республика Крым. Население 1,967 миллиона (2014 г.)"
3 775 443 + 1 967 000 = 5 742 443 + 37 289 000 = 43 031 443
Численность населения Украины на 1.01.1993 52 244 100 - 43 031 443 = 9 212 657

На протяжении 1933-1945 годов убили 6 миллионов евреев - холокост

В результате Голодомора 1932-1933 погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. - геноцид

Умышленное создание условий для сокращения населения на 9 212 657 - это как называется?

Численность населения сокращалась при Кучме, при Ющенко, при Януковиче (намного меньше чем при всех остальных), при Порошенко и сейчас при Зеленском продолжает сокращаться.
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при Януковиче (намного меньше чем при всех остальных) - давай, досвидания.
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Кравчук 1991-1994 +91 900
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и КрымаПо данным https://index.minfin.com.ua/reference/people/
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Вони відсилають на держстат, а там не має виборок. Важко перевірити. Без реального перепису, усе це маніпуляції.
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В годы Голодомора, с 1930 по 1933 год население Украины все-таки выросло более чем на 2 миллиона. 4 миллиона погибших сомнительная цифра, а может просто усиленно завозили кацапов.
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За 28 лет минус 15 млн. человек, так это настоящий геноцид украинцев. 28 лет грабежа, да ещё и уменьшение населения на 25%.
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Св'ята закінчилися . Отже 7-9млн.людей найближчим часом знову повернуться на роботу за межами України . Цікаво , чи це враховують ?
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за четверть века минус 15 млн............. даже евреям такой холокост не снился
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Валите нахер продажные и безхребетные. И родаков-пенсов своих прихватите в польшу. Построим Украину для тех кто в ней останется. Кому она в сердце, а не в светлой памяти.
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Иудеи парашенко с коломоем неплохо переполовинили пэрэсичных
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Доктор смерть тоже приложила руку, кстати где эта тварь
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Дубилету нужно было показать больше чем есть реально . Чем больше показатели тем больше пирог на деребан . Реально 28-32 сейчас в Украине .
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А все просто.Сколько будет жителей в Украине через 50 лет,если в каждой семье в среднем один ребенок?Прибавьте(отнимите) сюда ещё тех кто выехал на ПМЖ(а выезжает молодежь),Прибавьте(отнимите) умерших от туберкулёза,рака,СПИДаи тд.,Прибавьте(отнимите) тех кто погиб в дтп ,от травм на производстве...И что получим?Сколько будет украинцев через 50 лет?Для того ,что бы был рост населения нужно что бы было в каждой семье 3 и более ребенка.Вот и все .Проблема в культуре и этике современных европейцев(такие же проблемы в европе/).И не надо орать:"геноцид,геноцид..."
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тю... а казали що півкраїни виїхало на заробітки )))
крим 2 міліони, лугандон та домбаве десь приблизно 3 .. Тож, 42 міліони десь і залишилось народу в Україні.
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37 это реальная цифра без учета Донецка Луганска и других не подконтрольных городов, Крыма. Теперь хоть будем знать сколько народа вообще есть.
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А скільки коштувала ця забавка Дуплєта ? Яка мета проведення експерименту ?
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Фабрике порохоботов приходит конец. Завтра пахана-потрашенко закроют.
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Минус 15 миллионов человек за 28 лет! При триклятом совке Украину голодоморили и геноцидили но население при этом только увеличиволось.. совок сдох вымирает без него и Украина
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Опачки да вы шо, я об этом еще год назад говорил лимонов 35 не больше😁
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