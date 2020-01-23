 Населення України становить 37,289 млн осіб, - дані електронного перепису. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"В Україні 37 млн 289 тис. осіб присутнього населення", - сказав Дубілет на пресконференції в четвер у Києві.
Зазначається, що в країні проживають 20,01 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.
Такі оцінки кількості присутнього населення є станом на 1 грудня 2019 року. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.
При цьому діти - 15,4%, або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1%, або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1%, або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб.
Для електронного перепису використовувалися три методи - комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств і реєстрів), другий метод - використання гендерно-вікової структури населення плюс дані реєстрів, а також реєстровий метод.
"На щастя, всі три методи дали, приблизно однаковий результат... Максимальна різниця між результатами - близько 2,86%... Для ефективних управлінських рішень велика точність не потрібна. І для управлінських рішень у державі, і в бізнесі. Якщо буде необхідність у точнішій похибці, робитимемо окремі точкові дослідження", - пояснив Дубілет.
Що стосується подальших планів, то в лютому уряд планує отримати оцінку чисельності наявного населення на рівні регіонів і районів, у березні - оцінку гендерно-вікового розподілу за регіонами, в серпні - оцінку наявного населення на основі верифікації даних про фізосіб у національних інформресурсах з максимальним охопленням демографічних і соціально-економічних показників.
Водночас Дубілет зазначив, що дискусія щодо проведення традиційного перепису, яка потребує 3-4 млрд грн з держбюджету, триває.
Якщо у вас є третій, і завдяки Сім картам можно підрахувати населення, то дайте будь ласка номер кримінального провадження по факту готування до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, чи службової недбалості, ось по цьому поцу: https://ukr.lb.ua/economics/2019/06/12/429443_perepis_naselennya_potribno_4_mlrd.html
"які по Сім-картам рахують населення (цікаво Сімка з сигналізації пішла за чоловіка чи жінку? )," - Вы опять показываете свою тупость.
"порушили Закон." - не нарушали, были получены НЕ персонализированные данные от мобильных операторов.
"Іншого просто не може бути. " - Если Вы не знаете, то это не значит что этого не может быть.
Хто би сумнівався...
КПК України:
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Без обробляння інформації про "отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо" неможливо провести аналіз. Якщо його провели то на якій підставі і хто, отримав (надав) охоронювану законом таємницю?
Тут два варіанти, або це усе фікція від Дубілета, або хтось, у невстановлений Законом спосіб зібрав (отримав/надав) охоронювану законом таємницю.
Не подскажете зачем Вам для переписи нужна продолжительность, содержание и маршруты звонка?
Вы вообще в курсе какие данные брались у операторов?
Будь які данні мобільних операторів є тим самим (тощо
Я так розумію ви в курсі, які данні брались, цікаво буде послухати, на підставі яких даних "Дубілети" змогли зробити аналіз...
"Я так розумію ви в курсі" - имею представление, обычная не персонализированная статистика статистика, это не сложно
В Україні відсутні точні реєстри. В нас не має прописки, реєстрація настільки формальна, що більшість забула де вона взагалі зареєстрована. В нас навіть реєстр виборців має безліч неточностей. СІМ карти у нас у вільному продажу і коштують мізер. Постійна зміна номерів телефону, серед молоді, людей без серйозної роботи, злодіїв і т.п., звичайне явище. Та що казати, у нас навіть у Земельному кадастрі, де виготовляється купа документів, безліч рішень різних органів і те десятки тисяч накладок і невідповідностей. Єдина більш менш достовірна база це кількість отримувачів пенсії і те, тільки через те, що ПФУ вимагає у пенсіонерів щорічно переоформлювати банківські картки на отримання пенсії, а знаєте чому? Бо зіткнулись із МАСОВИМ шахрайством і отриманням пенсій за померлими. Це при тому, що ПФУ звіряється із РАГсами...
Тому я і написав - це або "фількіна грамота", або хтось зробив реальний аналіз, але без порушення Закону це не можливо. Не плутайте те, про що ви маєте уявлення, із тим, що використовує держава з серйозною метою.
"але не перепис" - но Дубілет говорит по электронную перепись, а не просто перепись.
" і т.п. що будемо робити?" - ничего, так же как ничего не будем делать после переписи методом хождения ибо те данные так же будут не идеально точными и устареют через год два.
"Не плутайте те, про що ви маєте уявлення, із тим, що використовує держава з серйозною метою." - Пока что путаете как раз Вы ,постоянно подменяя понятия. Плюс Вы вообще не в курсе как проводилась "электронная перепись", но строите из этого кучу глупых выводов.
Про Всеукраїнський перепис населенняСтаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення
Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних,
об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик
населення країни в цілому та по кожній
адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного
забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного
розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної
політики з питань народонаселення.
Яка мета проведеної Дубілетом імітації? Чим зайнятий цей державний чиновник??
Плюс Вы вообще не в курсе как проводилась "электронная перепись", но строите из этого кучу глупых выводов. - але я знаю як має це робитись, то навіщо мені знати, яким чином Дубілет влаштував цю пародію? Я сподіваюсь це було не за кошти платників податків, а за рахунок 95 Кварталу, чи особистих коштів Дубілета? Інакше я не розумію чому він ще досі не під вартою?
об'єктивних та цілісних даних" не выполним в принципе.
"але я знаю як має це робитись" - что? Электронная перепись? Нет не знаете.
"Інакше я не розумію чому він ще досі не під вартою?" - наверно потому что ничего незаконного не сделал
Але можемо спробувати. Підемо покроково: скільки це коштувало і хто заплатив?
Так как там с содержанием звонков?
Вы кстати так и не ответили зачем для перепеси нужна продолжительность, содержание и маршруты звонка?
По Сім картах, приблизно можно порахувати населення РФ чи Білорусі. Там де карта прив'язана до реальної людини. В Україні, у боржника за кредитом, на місяць може бути 15 таких карт...
"Сім-карти, що використовуються системами сигналізації, або працюють у автоматичних режимах (банки, рекламні агенства, телефони довіри різних органів, колектори, тощо) і виключити дублюючі Сімки" - это легко отсеивается с большой точностью
Про содержание Вы еще писали
- это легко отсеивается с большой точностью - у який спосіб, без аналізу, ви можете це легко відсіяти з великою точністю?
Я просто після ідеї Дубілета із ліквідацією спец-зв'язку, не маю ілюзій на рахунок цього дебіла. Тому, будь-ласка, метод, за допомогою якого ви це відсієте.
"у який спосіб, без аналізу, ви можете це легко відсіяти з великою точністю?" - да, оператор тем паче. Всякие сигнализации в подавляющем большинстве используют большие конторы, которые предоставляют подобные услуги, у них соответствующие договора с операторами.
Банки, рекламные агенства и т.п. - та же история.
"і виключити дублюючі Сімки (різних операторів між одними абонентами" - для этого Вам надо прочитать как все считалось, Вы это явно не делали, но глупость свою успели показать.
"І так у мільйонів громадян." - ага у миллиарда
Кстати, вашу сигнализацию тоже можно вычислить с еще большей точностью
Видно выдающегося аналитика.
Так, в мене звичайна сигналізація. У всіх моїх знайомих така сама, а що не так?
Все таки ознакомьтесь как и что считалось.
Вот такой из Вас аналитик, сам придумаю сам возмущаюсь.
Ледве дочекався... А тепер самі цікаві питання (я їх тільки що задав, думав не дочекаюсь цього посту, але повторюсь) - чим зайнятий міністра кабінету міністрів у воюючій країні??? Йому реально не має чим зайнятись? Такий собі фантан дебільних ідей. Спочатку спецзв'язок, добре, що розмуні люди роз'яснили цьому дебілу де місце смартфона у системі захисту зв'язку і він замовк, тепер нова ініціатива... Не має страшнішого, ніж ініціативний довб.б.
І друге, за чий рахунок проведена ця імітація? Якщо це Дубілет сам нагуглив, то я не проти, якщо до цього залучили кошти бюджету, чи години праці держслужбовців, то хто за це відповість?
Взагалі, хто в курсі, скільки ця імітація коштувала? І чи часом не залучили до цього якісь шарашкіни контори (під дахом Дубілета). Може я і не спец у телекомунікаціях "може", але я точно спец у кримінальній відповідальності за ст.191, 364, 367 КК України.
"Такий собі фантан дебільних ідей. " - для тупых они действительно "дебильные"
"Може я і не спец у телекомунікаціях "може", але я точно спец у кримінальній відповідальності за ст.191, 364, 367 КК України." - подавайте в суд срочно
Вы таки съехали про содержание.
Аналитик такой аналитик
Питання не у скороченні населення, а у тому, що держава побудована за Совковим принципом і може бути ефективною виключно при позитивному демографічному показнику.
Медицина, пенсії, уся соціалка та безліч чого іншого не розраховані на на від'ємну демографію. У нас усюди спільний казан (общак), ось тільки тих, хто кладе до нього усе менше і менше, а тих хто бере, навпаки.
А найстрашніше, що не має і натяку на реальні зміни. Майбутнє визначає більшість. Та сама більшість, що бере із казана, а не кладе до нього. Перші результати реальної пенсійної реформи (яка станом на сьогодні навіть не планується) дадуть років через 20-25... Це скільки поколінь приречені на жебрачу пенсію? Результати нормальної медичної реформи (її теж не має, маємо імітацію) дасть результати років через 10... То як переконати, тих небагатьох хто досі кладе у спільний казан, це робити й надалі?
"Республика Крым. Население 1,967 миллиона (2014 г.)"
3 775 443 + 1 967 000 = 5 742 443 + 37 289 000 = 43 031 443
Численность населения Украины на 1.01.1993 52 244 100 - 43 031 443 = 9 212 657
На протяжении 1933-1945 годов убили 6 миллионов евреев - холокост
В результате Голодомора 1932-1933 погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. - геноцид
Умышленное создание условий для сокращения населения на 9 212 657 - это как называется?
Численность населения сокращалась при Кучме, при Ющенко, при Януковиче (намного меньше чем при всех остальных), при Порошенко и сейчас при Зеленском продолжает сокращаться.
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и КрымаПо данным https://index.minfin.com.ua/reference/people/
крим 2 міліони, лугандон та домбаве десь приблизно 3 .. Тож, 42 міліони десь і залишилось народу в Україні.