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 Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію

Стендап-комік Олександр Долгополов виїхав з Росії під загрозою кримінального переслідування за жарти про церкву та політику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на euronews.

За словами його адвоката Леоніда Соловйова, артист має намір стежити з-за кордону за розвитком ситуації. Перед від'їздом Долгополов раптово скасував свій виступ у московському барі "Велике місто".

Концертний директор стендап-коміка Армен Ганділян зазначив, що під час підготовки заходу невідомий чоловік у штатському "наполегливо цікавився", коли приїде артист. Це, за словами Ганділяна, стало останнім доказом на користь від'їзду: Долгополов відчув загрозу, відмовився від концерту і поїхав.

Про загрозу кримінального переслідування комік повідомив у вівторок. Він опублікував запит підмосковного управління МВС до петербурзького бару "Хоп-Хед" про обставини виступу коміка на початку 2019 року.

На концерті звучали, зокрема, жарти про політичну ситуацію в Росії: "Якщо Путін видасть указ про те, що всім росіянам потрібно стрибнути в лаву, вони скажуть: "О, Боже мій, але де ми знайдемо лаву, у нас немає її на подвір’ї, що нам робити, наш мудрий вождю?"" Два роки тому на мене полювали сільські гопники, тепер полювання відкриває ціла держава", - написав Долгополов, коментуючи перевірку МВС.

Згодом онлайн-видання Baza з посиланням на свої джерела повідомило, що артиста підозрюють в образі почуттів віруючих. Опубліковано і витяги з інтерв'ю з чоловіком, який, згідно з цими даними, ініціював розгляд. Автор скарги, як зазначає Baza, "дотримується глибоко релігійних поглядів, захоплюється тематикою "ЛДНР" і підписаний на паблік "Першого каналу" у "ВКонтакте".

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Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника ЛДНР на його жарти про Путіна та релігію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171438
 
   
 Топ коментарі
 
Не здумайте дать йому політичний притулок в Україні - по-перше, "критик" Путіна - не обов"язково прихильник України (Читайте Скоропадського. "Русские в Украине"). А по-друге, "Блазень" дасть команду "закрить очі", коли ФСБ буде його з України викрадать.. І тоді в ПАСЕ буде лишній привід "посмердіть" в бік України...
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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Далпайопам Нужен Расстрєл!".
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Неважно , пусть эти уроды сожрут друг друга .
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пока они убивают НАС С ВАМИ.... долго будем ждать там только радикально но увы.. какое именно не ясно..... катаклизм вселенского масштаба...так пострадаем и мы и не только.. атомные снаряды, увы также не вариант... а ждать эволюционной революции в умах этих ублюдков дело дохлое....
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Не має жодного значення. Скоріш за все це агент під прикриттям. Нам він нах не потрібен.
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он говорит все так. Поэтому и уехал. Чтобы не посадили.
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просто неизвестный спрашивал когда он будет что бы подарить ему цветы, а он обдрыстался.. организм слабенький.
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Давай сюда, убогий. Здесь клоуны рулят.
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https://glavcom.ua/news/zelenskiy-vidmovivsya-vid-uchasti-na-forumi-pamyati-golokostu-654574.html воно навіть і не єврей, а просто малорос.
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прямо на соевую ботоферму.пеця все оплатит
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Х"р сним, с Петей. Забывай про него. А шо, тут у клоунов конкуренция? Избыток на самом верху?
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так с петей хер всегда,ты в гей клубе 25 уж точно об этом знаешь
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Интересные у тебя ассоциации. Вот так разведчики и пропадают. Ты, *****, не на тот сайт забрёл.
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свинорус ты что на обеде в мусорном баке помоями траванулся? Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію - Цензор.НЕТ 9038
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так Петя ж уже сидит, чи не? а шо ж такое? зебня опхезалась
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тебя в раше дезинформировали.соевая гнида только готовится к посадке
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клал я на твою рашу вместе с ее московитскими опарышами, ближе к делу - уже почти год "готовится к посадке" и все никак, зебня верещит в сопливом экстазе посодют посодют, ты свою печень посадишь быстрее Гена, садитель сопливый, ото хряпни путинки и в люлю, береги нервы и потенцию, тебе еще чебурашку окучивать.
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Надеюсь, это кацапское трусло не в Украину свалил
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Українці навпаки, більше ніж 15 років виращували в себе зелену блазневу заразу, якої все дозволяли.
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"виращували", "заразу, якої все дозволяли"

Ти з орєхово-зуєво пишеш?
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Ні, з Одеси. Просто перекладачами принципово не користуюсь
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Не здумайте дать йому політичний притулок в Україні - по-перше, "критик" Путіна - не обов"язково прихильник України (Читайте Скоропадського. "Русские в Украине"). А по-друге, "Блазень" дасть команду "закрить очі", коли ФСБ буде його з України викрадать.. І тоді в ПАСЕ буде лишній привід "посмердіть" в бік України...
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был такой автор песен и певец в рефии И.Тальков, ху..лу не понравился намек на тирана, его убили. А эти сразу бегут кто куда.
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"И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область - 6 октября 1991, Санкт-Петербург) - русский рок-музыкант советского периода, певец, бард, автор песен, поэт, киноактёр."
Путин пришёл к власти через ДЕСЯТЬ лет........
У вас, на "Лахте", "Википедия" не работает? Пожалуйтесь на Лубянку...
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может вам и виднее с Лубянки вы больше знаете теперь понятно.
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Мне, с Украины, как раз видно страну "ЗнаковопРоссию"... И тебя там.... Кому ты пытаешься "лапшу на уши навесить...", "провокатор лахтинский"?..
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Зебобіки готують нові законопроекти з цензури. Скоро більшу половину дописувачів ЦН можна буде сміливо саджати в автозаки і везти в Колиму.
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Тебе дебіла забули спитати що робити)))
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А я бы послушал шутки про Зе, а то сейчас как-то у всех язык в оном месте застрял шутить про него...
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Я-бы, тебе скинул файл "Блазень", из сборника анекдотов (там половина - моих собственных), но "личный" комп сейчас в ремонте - пишу с "семейного" ....... Если напомнишь на следующей неделе - скину....
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Залегендований агент. Можливо чергова "ходяча мішень".
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Ти про Долгополова? Не виключено... Ми, за останні роки, багатьох таких, "борців з путінським режимом", бачили тут, в Україні.... Але у мене є "лекало" - мемуари Скоропадського... Він на одній сторінці розклав по поличках менталітет "класичного росіянина".....
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а я бы пускал всех, кого режим Путина выдавливает из страны.
Правда, я бы их никогда и не менял бы, как обменный фонд. Потому что это не обменный фонд.
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Набери в Гугле "Скоропадский о русских в Украине", почитай и подумай - И ОНО ТЕБЕ НАДО?.........
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Скоропадского читал, когда был в школе. Времена меняются. Я, как минимум, надеюсь на это.

У меня оба деда войну прошли.
Кто мог подумать, что я с родителями перееду жить в Германию...
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А Он , что про вождя Так нельзя. Как в Корее , - не так Плачешь на нары, не так с пристрастием хлопаешь в Ладоши , - на Нары.Государство не может быть Бараном , а тут нашелся самый умный
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Дынырийские учоные " открыли " недавно бутылку водки...
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Чому б нашому коміку не послідувати цьому досвіду?
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...вальдемар оманский, интересно, договорился в Израиле насчет ПМЖ?
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Він давно вже паспорта має на всю сім'ю.
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его как недоеврея не принимают за своего. И комики так не в почете.
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С каких радостей он "недоеврей"? Папа - типичный абрам, мама - типичная сара Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии - Цензор.НЕТ 6186
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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і, щоб два рази не вставати -
Лішнєхромосомним Нужєн Расстрєл!.
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"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"... правда,ж кацапюри?
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-какая ваша суперсила?
-я умею вовремя с#*********!
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А хотите, мы вам отдадим нашего Клована, можете с ним делать все, что угодно
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ссылок в якутию и повешений за покльопы на сцаря не практикуют. скушные...
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Одна из российских туристок, летевшая рейсом Уфа-Дубай, сильно перебрала с алкоголем и принялась материть остальных туристов и членов экипажа, после чего ее обмотали скотчем и усадили силой на место. Чтобы «российская культура» не распространялась в другие страны, глава государства-агрессора, похоже, всерьез задумался и решил закрыть свою страну от цивилизованного мира, возведя "Великую русскую стену", которая бы охватывала четыре региона Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе поездки в Липецкую область
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/199601_1579701325
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по фиг..
с недавних пор (с пол года где-то)))) к комикам отношусь... не отношусь к ним, короче ))))
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Новости из рубрики "В мире животных".
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смотреть на это лицедейство так противно, что нажать "нравится" не могу, сори...
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Да ну такого не может быть, рассея самая "демократическая страна". А от у нас после принятия закона о дезинформации скоро такое будет
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А шо там могло по інакшому бути? Це ж російська демократія цілих два варіанти вибору тюрма або могила
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Піпочка своїм лохам-дебілам теж хоче так зробить, як у ху#ла на расєі.
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скоро так же и Зеленский сделает всё к тому идёт
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Зато наконец сбежал из проклятой рашки.
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Теперь будет гастролировать по европейским барам т. е. по Украине.
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Ну судя по всему, "пол" то у него, действительно, "долгий" так сказать... шутка про лаву норм))
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