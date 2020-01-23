 Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

Призначений керівник і речник парламентської фракції "Слуга народу" озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Віктора Януковича, йдеться в заяві пресслужби НФ.
"Думки про те, що не треба проводити євроінтеграційних змін, як і нещодавні заяви урядовців з команди "Слуги народу" про те, що не треба "стукати" в двері НАТО - це симптоми ревізії нашого курсу до Об’єднаної Європи.
Спроби Януковича зупинити цей курс і мантра Азарова "Україну ніхто в ЄС не кличе" закінчилися повстанням людей.
План Арахамії поставити на паузу приведення законодавства України у відповідність із законами ЄС свідчить про елементарне нерозуміння мети і природи європейської інтеграції", - йдеться в заяві.
"На нашому шляху до ЄС не може бути пауз. "Зупинка" означає не лише повернення в минуле, але й провал всіх прогресивних перетворень і реванш Москви.
Парламентський лідер "Слуги народу", на жаль, обрав можливість виступу у Давосі, яку політики використовують з максимальною користю для інтересів своїх країн, для поширення чергових скандалів і сумнівів у діях України.
Закликаємо керівництво держави та уряду публічно відмежуватися від озвучених ідей ревізії європейської інтеграції та навести лад у зовнішній комунікації посадовців, чия позиція може завдати шкоди нашим національним інтересам", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час виступу в Українському домі в Давосі 22 січня: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами".
Пізніше Арахамія заявив про те, що він є твердим прихильником євроінтеграції, а його слова про несвоєчасність гармонізації українського законодавства до законів ЄС не так витлумачили.
Юрій Гудименко: "Я не верю в заговор Банковой, которая якобы все скандалы устраивает специально, чтобы отвлечь нацию от какой-то темы.
Такая стратегия «дымовой завесы» существует, конечно, но я не верю в её использование Зеленским и компанией. Я довольно отчётливо понимаю, какие ресурсы, в том числе интеллектуальные, имеются в их распоряжении, я довольно точно знаю, что они делают и как, и уж точно я в курсе, как они рассуждают, и весь этот набор информации вкупе говорит о том, что никакой стратегии там нет вообще, не говоря уже о «дымовой завесе», которая вообще-то очень сложна в системном исполнении и требует крайне высокой скоординированности при реализации.
Ладно, упрощу. Они профаны, которые набрали идиотов, а те наняли долбоё@ов. Нынешняя власть - это механизм из говна, веточек и съёмочной группы. Надёжный, как швейцарские часы после удара молотком. Они неспособны реализовать вообще никакую стратегию. Они даже неспособны её придумать.
Разумеется, там есть люди, способные на интриги. Только они интригуют в своих собственных интересах. Там на поточек присесть, там вопросик решить. Там нет команды. Люди Коломойского атакуют премьер-министра, премьер-министр убегает от них на самокате, Богдан воюет с Ермаком, Дубилет пытается и рыбку съесть, и папу не заметить, Арсен разыскивает преступника Авакова, министерства работают во все стороны, кто куда, кошки рожают, дети орут, и над всем этим цирком непоколебимым Ванькой-встанькой стоит могучая фигурка лучшего президента всех известных нам вселенных.
Не надо объяснять заговором то, что можно объяснить глупостью. Невозможно при их уровне координации и интеллектуального развития дать команду депутату искать себе шлюх прямо под камерами в зале парламента и проконтролировать распространение этой информации в нужное время. Вообще - можно. Им - нельзя. Руки растут из Мендель.
Не льстите им. Смотрите на систему."
От себя добавлю, что в некотором смысле эта версия имеет подтверждение в слитых записях совещаний премьерминистра. Они реально некомпетентные дятлы, недоумевающие почему падает экономика. Но что-то от этого не легче.
https://ukraine.d3.ru/est-takoe-mnenie-chto-dumaete-1915051/
А по поводу слабой экономики - так что вы сделали для её усиления?
Доколе, братья?
Прямая речь Арахамии: «Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой» гармонизации законодательства «. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам .
Если мы гармонизуемся, то можем стать слабым экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.
Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться «.
Напомним - на днях таким же путем принято решение двигаться и в России. В новой конституции ЕС отменяется верховенство международного права. Кроме того - остановка евроинтерации и интеграция в «Таможенный союз» является одним из негласных условий прекращения агрессивной политики России против Украины, которое в свое время было озвучено еще беглому Януковичу.
Я знаю, что он ХОТЕЛ сказать: "наша торговля с ЕС квотирована не в украинскую пользу. Нужно расширять в пользу Украины."
- Моє питання - які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А... дякую за запитання. А... чесно кажучі, ви знаєте, я, а... працюю на посаді президента України, а... двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня.
А... і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а... ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а... таку кількість а... законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним причинам за багато років, які поліпшують а... дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а... незва... ми реформували а... все, ми почали с... ви знаєте у нас дуже складна ситуація земельної реформи, але ми вже проголосували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України.
Ми а... проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а... і... все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А... це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма... а... прийняли закон а... проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори.
Ми робимо а... великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а... що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупційний суд, починаючи з вересня він працює, наближаємось до а... запуску бюро фінансових розслідувань, тобто амбітні плани а... ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома...
ФБ.
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл
В Украине во всю происходит пророссийский реванш. Зебилы, "ви зробили це разом"!