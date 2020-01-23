 На Донбасі найманці РФ залишили на ночівлю в "сірій зоні" дев'ятьох осіб, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Як повідомили прикордонники, у зв'язку з цим за рішенням командувача Об'єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено.

"Прикордонниками забезпечено пропуск на контрольовану територію 9 громадян, яких окупанти залишили на ночівлю в так званій "сірій зоні"", - повідомили в ДПС.

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