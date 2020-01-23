 На Донбасі найманці РФ залишили на ночівлю в "сірій зоні" дев'ятьох осіб, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Як повідомили прикордонники, у зв'язку з цим за рішенням командувача Об'єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено.
"Прикордонниками забезпечено пропуск на контрольовану територію 9 громадян, яких окупанти залишили на ночівлю в так званій "сірій зоні"", - повідомили в ДПС.
В інтерв'ю ізраїльському виданню Зеленський збрехав про ситуацію на фронті, - журналістка Ольга Лень
Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв'ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день. Що за…?
10 загиблих і кілька десятків поранених українських військових лише за перші 20 днів нового року. Фантазії на РФ щодо можливості внесення в російську конституцію приєднання українських областей. Про яке "пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах" ви пишете у проєкті Стратегії національної безпеки України?
Золоте-4 обстрілюють так, що не можуть поремонтувати електропостачання. Із боку РФ задіюють важкі калібри. Та ви ж говорили, що це розведення було якраз для того, щоб там не обстрілювали мирних людей! І чого добилися? Тільки того, що в "сіру зону" не можуть "швидкі" проїхати й ремонтні бригади не здатні працювати. А безпеки для людей немає, бо відведенням українських військових безпеки досягнути неможливо. І який зробила висновок "зелена" влада? Оголосила ще одну ділянку для розведення сил.
Всюди плодять такий цинізм і брехню. Заради чого? Можливість продати кілька серіалів і фільмів на телеканали РФ хіба вартує цих жертв?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12483077.html
Там всегда гнездилось по ночам 20-30 машин
В 5 часов все подскакивали и в Украину. И уже были в очереди пятидесятыми.