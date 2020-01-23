 Обов'язкові щорічні безкоштовні медогляди ветеранів стартують із 1 квітня, - Коляда

"Я гадаю, що ці обов'язкові медичні огляди буде впроваджено зі стартом другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року, коли ми перейдемо на оплату медичних послуг через Національну службу здоров'я України", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що важливо займатися превенцією, а не долати наслідки, як це найчастіше відбувається зараз.

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"Ті ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, вони не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу", - наголосила вона.

Також Коляда зазначила, що відомство продовжує роботу з Міністерством охорони здоров'я щодо вдосконалення підходу, який передбачає пакет додаткових послуг, які безкоштовно надаватимуть ветеранам у медичних закладах.

"Наразі активно працюємо з тими закладами, які потенційно нам надаватимуть ці послуги", - наголосила міністерка.

Вона зазначила, що це будуть не всі медзаклади, а лише ті, які відповідатимуть вимогам НСЗУ і захочуть надавати послуги ветеранам.

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"Ми домовилися, що ми їм допоможемо відповідати цим вимогам у частині якогось обладнання або функціональної здатності, з огляду на те, що у нас є певні міжнародні партнери, які погодилися підтримати медичні заклади, які в подальшому обслуговуватимуть ветеранів", - заявила Коляда.