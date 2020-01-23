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Все про:ветерани (452) охорона здоров'я (165) медицина (830) Коляда Оксана (27)

 Обов'язкові щорічні безкоштовні медогляди ветеранів стартують із 1 квітня, - Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда прогнозує введення обов'язкового щорічного безкоштовного медичного огляду ветеранів з 1 квітня 2020 року. Ветерани, які не пройдуть цей медичний огляд, не матимуть права отримати від міністерства проплачену медичну послугу.

"Я гадаю, що ці обов'язкові медичні огляди буде впроваджено зі стартом другого етапу медичної реформи, з 1 квітня 2020 року, коли ми перейдемо на оплату медичних послуг через Національну службу здоров'я України", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що важливо займатися превенцією, а не долати наслідки, як це найчастіше відбувається зараз.

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"Ті ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, вони не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу", - наголосила вона.

Також Коляда зазначила, що відомство продовжує роботу з Міністерством охорони здоров'я щодо вдосконалення підходу, який передбачає пакет додаткових послуг, які безкоштовно надаватимуть ветеранам у медичних закладах.

"Наразі активно працюємо з тими закладами, які потенційно нам надаватимуть ці послуги", - наголосила міністерка.

Вона зазначила, що це будуть не всі медзаклади, а лише ті, які відповідатимуть вимогам НСЗУ і захочуть надавати послуги ветеранам.

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"Ми домовилися, що ми їм допоможемо відповідати цим вимогам у частині якогось обладнання або функціональної здатності, з огляду на те, що у нас є певні міжнародні партнери, які погодилися підтримати медичні заклади, які в подальшому обслуговуватимуть ветеранів", - заявила Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171428
 
 
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Щось багато заходів пов"язано з 1 квітня. Як кажуть у народі "1-ше квітня - брехня всесвітня".
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Прагнуть зменшити кількість виплат ветеранам ? Такий гуманний привід.
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Вы что Овощи. Первое апреля никому не Веря , - День Смеха.
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Професійний день чинного презедента.
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Да , есть Идея , - перенести все презентации всей Власи на Этот День , - А не Смешить нас Тут Каждый День.
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сраний совок
доведи, шо в тебе нога за рік не виросла?
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Нє, ви з ветеранів ще почніть гроши брати, дебіли глядь.
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Я б провів медогляд всіх міністрів - щось з ними не те. ЗІ Нігті і волосся здати обов"язково, щоб не було як минулого разу!
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