 Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок із прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби, - "Прямий"

Про це повідомляє телеканал "Прямий", передає Цензор.НЕТ.
"Плівки Труби" підірвали інформаційний простір кілька місяців тому. Директор Державного бюро розслідувань на тих записах наговорив на кілька кримінальних справ. Він роздавав вказівки, які не мав права роздавати, доповідав про хід розслідувань людям, яким не мав право доповідати. Але і досі залишалося одне велике питання - чи справжні ці записи?
"Вони були опубліковані в анонімному телеграм-каналі, достовірність джерела перевірити неможливо. І тому ми, як добросовісні журналісти довгий час змушені були користуватися формулюванням "голос, схожий на голос директора ДБР". Хоч як би це не було незграбно, але то було юридично правильно", - говорить журналіст-розслідувач Ілля Лукаш.
Коли Роман Труба звітував перед журналістами 9-го жовтня 2019 року, він не знав, що запис саме цього брифінгу стане джерелом даних для біометричного аналізу голосу директора ДБР. До скандалу з "прослуховуванням" залишалося понад місяць.
Телеграм канал "Трубу прорвало" був створений 19 листопада. Невідомі автори опублікували перші десять файлів із записами з кабінету Труби. Згодом, протягом грудня-січня публікації продовжилися. Всього на сьогодні оприлюднено двадцять файлів.
Журналісти "Прямого" вирішили провести фоноскопічну експертизу. Вони знайшли експерта-криміналіста в Канаді. "У мене було багато різних справ в Центрі криміналістичних досліджень, але я продовжував то, з чого починав - дослідження з голосової ідентифікації. Я працював з усіма типами магнітних записів - аудіо, відео, всі варіанти. Але я завжди був зосереджений саме на ідентифікації голосу", - розповів експерт із голосового аналізу Штеван Паушак.
Доктор Штеван Паушак - один із провідних фахівців із біометричної ідентифікації голосу в Канаді. Понад двадцять років він пропрацював у Центрі криміналістичних досліджень Торонто, це один із найбільших інститутів такого типу у Північній Америці. Сьогодні Штеван Паушак очолює власну криміналістичну компанію, і має понад сорок років досвіду. Він неодноразово брався за аналіз плівок, що мали політичне значення, тому чудово розуміє ступінь відповідальності. Паушак двічі проаналізував файли, опубліковані каналом "Трубу прорвало". Перший етап - звичайна спектрографія. Її могли би зробити і в Україні. Але канадський експерт має доступ і до набагато кращих технологій - він провів біометричну ідентифікацію голосу.
"Голос схожий на почерк, так? Він такий саме індивідувальний. Але штука у тому, що коли ви спробуєте оцифрувати почерк людини, і оцифрувати її голос, для голосу вам потрібно у тисячу разів більше комп’ютерного часу, ніж для почерку", - наголошує експерт.
Якщо коротко, "фоноскопічна експертиза" - дуже людинозалежна. Двоє експертів на підставі одного й того ж набору даних можуть прийти до різних висновків, тому що в кінцевому результаті голос аналізує людина.
"Біометрична ідентифікація" - надійніша. Багато років це була секретна технологія, її мали тільки розвідки - Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. Для біометричної ідентифікації голосу Романа Труби було використано вже відомий вам запис брифінгу директора ДБР від 9 жовтня. Його порівняли із записами нібито "прослушки".
"Це означає, що голова ДБР не є незалежним, не проводить розслідування, а він є маріонеткою, політичною фігурою, яка узгоджує всі дії поза своїми повноваженнями, видає право прийняття рішень людям, які цього не можуть робити фактично, це означає фактично, що нівелюється взагалі мета досудового розслідування", - зазначає адвокатка Тетяна Козаченко.
Результатів роботи канадського експерта Штевана Паушака чекали понад місяць. "Імовірність дуже висока. Надзвичайно висока, я б сказав. Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу", - резюмував експерт з голосового аналізу.
З усього масиву записів для аналізу було обрано п’ять файлів. Пояснюємо, що тут до чого: найважливіший показник біометричної ідентифікації - коефіцієнт імовірності, співвідношення схожих і несхожих рис. Якщо цей коефіцієнт більше ста, ідентифікація успішна. Ви можете бачити, - у файлах Труби ці коефіцієнти не просто більші від сотні, деякі більші на порядок: шістсот, шість з половиною тисяч, сім тисяч..
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.
Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замаху на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності)
Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану.
3 січня 2020 року Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.
Этот уже "спалили".
Опять из украинцев дураков пытаются делать
Все эти трое "чисто случайно" оказались харьковскими.
Или в условиях конкурса был пункт "харьковчанин".
О связях Венедиктовой и Портнова:
Новий керівник ДБР Венедиктова - людина Портнова
Кстати , СЧЕТА ЗА БИОЕТЫ И ОТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
А может ему раша все оплатила?
😁
тому, шо зедебіли - зедебіли
несподівано
Вот читала, шо Ермак поручил Маркаровой писать то заседание с Гончаруком . Значит и пленки он в сеть вбросил.
А фотка ЗЕ ( и Ермака) в Омане? И тоже в сеть сбросили.
Короче , под носом у ГРУ работает ФСБ и никто их не видит . А украинцы жтим слепцам зарплату платят
Млачний лєйтінанд - мальчік маладой
Всє хотят патанцєвать с тобой...
1. При появлении пленок прослушки из официальных государственных помещений , АВТОМАТИЧЕСКИ УВОЛЬНЯЕТСЯ ВСЕ РУКОВОДСТВО ОХРАННОГО ВЕДОМСТВА
2. Варианты можно придумать
Интресно, что прослушка доступна только в странах бывшего соцлагеря. ТО ЕСТЬ ГДЕ ВСЕ ЗАРАЖЕНО ФСБ
В странах западного мира этот метод редок, т к демократия сама вычищает негативные элементы
ВБРОС ПЛЕНОК ПРАКТИКУЕТСЯ ТОЛЬКО В СТРАНАХ БЫВШЕГО СОВКА. - ибо ФСБ имеет доступ ко всему. И над жтим стоит задуматься, А НЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ ВАШЕЙ ДЕМАГОГИЕЙ
Своих что ли нет?
А під вечір рюкзаковські нацсуки підуть, а можливо ні, але рюкзаковські гвардійці підуть на вулиці Києва, щоб хтось там не взмумав робити протести.
Раз півень та його гарем
Орла обрали королем,
Щоб від Курчат ганяв Шулік.
Згубив король той битвам лік.
Збагнули Кібці й Яструбки -
Минати краще курники!
Не стало нападів Шулік…
Здається, рай? Ні, чути крик!
- Король - барига і злостивець! -
Кричав здаля Курчатам Кібець.
- Чом не клює він черв'яків? -
Хтось крикнув з молодих Півнів.
Улізли Кури: "Про Свободу
Узявсь король брехать народу,
Про Віру в крила та хмарину,
Про Мову гордую орлину,
Про все, до чого нам бай-де!
Зерно для нас хай красти йде!"
Прокинувсь Півень: "Кукуріку!
Обрав я нового владику!
Ось благородний князь Це-Це:
Злотії спинка й черевце!"
Як Президентом оберуть
Орла … та пек цьому, мабуть!
Бо між Птахів та між Людей
Орлам неслава від Курей!
"Вчора журналісти телеканалу "Прямий" опублікували висновок міжнародної компанії, і цей висновок експерта за допомогою найпередовіших методів інструментарію, що використовуються провідними спецслужбами західних країн та експертними установами, стосовно ідентифікації голосів і вивчення аудіо і відео-записів встановив, що всі ці опубліковані в мережі записи "Трубу прорвало" було встановлено чітко і категорично, що там говорить саме Роман Труба. Використовувались біометричні методики дослідження, при яких не бере участь людина у дослідженні", - сказав адвокат.
Він наголосив, що в аудіо-записах посадовці обговорювали можливості організації політичного переслідування проти п'ятого Президента України Петра Порошенка.
"З високою ступеню вірогідності, практично категорично, було зроблено експертом канадським висновок, що в опублікованих відео-кліпах, в яких особи, що були записані, змовлялися щодо політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка і не тільки.
Ми знаємо, що в тих опублікованих кліпах мова йшла і про інші кримінальні провадження, на яких здійснювався виходячи з змісту тих розмов незаконний вплив. Там точно встановлено, що звучить голос Романа Труби і це такий категоричний висновок без обмовок, без якихось застережень зробив канадський експерт", - зазначив Головань.
Аналіз, наданий міжнародною експертною службою, був зроблений на основі публічних виступів екс-очільника Державного бюро розслідувань і аналіз ідентичності голосів інших імовірних учасників розмови буде зроблено найближчим часом.
"Тепер цей висновок є серйозним доказом того, що ці плівки є автентичними, суспільство в цього не сумнівалося. Для того щоб ідентифікувати пана Романа Трубу в цих розмовах, використані були ті відкриті записи, наприклад, брифінги, які він робив на посаді. І це відкриває для нас подальші можливості, ми знаємо, що були останні провокації з викликами Петра Порошенка на допит, різні брехливі чутки про те, що він не з'являється. В той час, коли йому навіть належним чином не вручалися повістки про виклики", - сказав він.
Ігор Головань нагадав, що Петро Порошенко особисто відвідав ДБР "для того, щоб примусити слідчих ДБР діяти законно і отримати повістки".
"Там багато коментував пан Корецький, який теж імовірно є активним учасником тих розмов , які були опубліковані. Де імовірно йде мова про його участь в організації політичних переслідувань та незаконних дій. А також йде мова про те, що він особисто їздив до офісу президента з доповідями проте, як він виконує незаконні дії. Для нас тепер відкривається можливість, маючи зразки коментарів телеканалам, це відкриває можливість робити відповідну експертизу і ідентифікувати та перевести його статус з імовірного на точно встановлений", - додав адвокат.
Нагадаємо, раніше журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, на яких фігурує ексдиректор ДБР Роман Труба, замовивши експертизу за кордоном.
https://prm.ua/kanadski-eksperti-pidtverdili-identichnist-golosu-trubi-na-zapisah-shho-dovodit-politichniy-harakter-peresliduvan-poroshenka-golovan/
Обработка идентификаторов
Речь человека разбивается на отдельные «звуковые кадры», которые затем преобразуются в цифровую модель. Эти модели принято называть «голосовыми отпечатками» (по не слишком удачной аналогии с отпечатками пальцев). При дальнейшей идентификации сравниваются ранее зарегистрированный и вновь сформированный «голосовые отпечатки».
Для повышения надежности и ускорения распознавания пользователя часто просят отвечать на заранее оговоренные вопросы или произносить пароль (условленную фразу). В этом случае распознавание осуществляется в режиме «верификации диктора» (в этой роли выступает сам пользователь, произносящий ответы или пароль).
Про це у коментарі "Прямому" заявила народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.
"Очевидно, що ключовою новиною сьогодні є те, що голос на так званих «плівках Труби» належить саме Трубі. Це свідчить про те, що було серйозне політичне втручання у діяльність ДБР, яке більшість справ відкривало на замовлення Офісу президента", - заявила вона.
"Це має всі ознаки політичного переслідування та кримінального правопорушення. Ми наполягатимемо на тому, щоб відбулось розслідування, хто саме в Офісі президента порушував закон і ці люди мають бути відсторонені та притягнуті до відповідальності. У діяльності Труби було занадто багато політичного підтексту", - додала політик.
https://prm.ua/pidtverdzhennya-identichnosti-golosu-trubi-svidchit-pro-seryozne-vtruchannya-ofisu-prezidenta-u-diyalnist-dbr-syumar/
Но где ваши доказательства???