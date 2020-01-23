 Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок із прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби, - "Прямий"

Про це повідомляє телеканал "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Плівки Труби" підірвали інформаційний простір кілька місяців тому. Директор Державного бюро розслідувань на тих записах наговорив на кілька кримінальних справ. Він роздавав вказівки, які не мав права роздавати, доповідав про хід розслідувань людям, яким не мав право доповідати. Але і досі залишалося одне велике питання - чи справжні ці записи?

"Вони були опубліковані в анонімному телеграм-каналі, достовірність джерела перевірити неможливо. І тому ми, як добросовісні журналісти довгий час змушені були користуватися формулюванням "голос, схожий на голос директора ДБР". Хоч як би це не було незграбно, але то було юридично правильно", - говорить журналіст-розслідувач Ілля Лукаш.

Коли Роман Труба звітував перед журналістами 9-го жовтня 2019 року, він не знав, що запис саме цього брифінгу стане джерелом даних для біометричного аналізу голосу директора ДБР. До скандалу з "прослуховуванням" залишалося понад місяць.

Телеграм канал "Трубу прорвало" був створений 19 листопада. Невідомі автори опублікували перші десять файлів із записами з кабінету Труби. Згодом, протягом грудня-січня публікації продовжилися. Всього на сьогодні оприлюднено двадцять файлів.

Журналісти "Прямого" вирішили провести фоноскопічну експертизу. Вони знайшли експерта-криміналіста в Канаді. "У мене було багато різних справ в Центрі криміналістичних досліджень, але я продовжував то, з чого починав - дослідження з голосової ідентифікації. Я працював з усіма типами магнітних записів - аудіо, відео, всі варіанти. Але я завжди був зосереджений саме на ідентифікації голосу", - розповів експерт із голосового аналізу Штеван Паушак.

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Доктор Штеван Паушак - один із провідних фахівців із біометричної ідентифікації голосу в Канаді. Понад двадцять років він пропрацював у Центрі криміналістичних досліджень Торонто, це один із найбільших інститутів такого типу у Північній Америці. Сьогодні Штеван Паушак очолює власну криміналістичну компанію, і має понад сорок років досвіду. Він неодноразово брався за аналіз плівок, що мали політичне значення, тому чудово розуміє ступінь відповідальності. Паушак двічі проаналізував файли, опубліковані каналом "Трубу прорвало". Перший етап - звичайна спектрографія. Її могли би зробити і в Україні. Але канадський експерт має доступ і до набагато кращих технологій - він провів біометричну ідентифікацію голосу.

"Голос схожий на почерк, так? Він такий саме індивідувальний. Але штука у тому, що коли ви спробуєте оцифрувати почерк людини, і оцифрувати її голос, для голосу вам потрібно у тисячу разів більше комп’ютерного часу, ніж для почерку", - наголошує експерт.

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Якщо коротко, "фоноскопічна експертиза" - дуже людинозалежна. Двоє експертів на підставі одного й того ж набору даних можуть прийти до різних висновків, тому що в кінцевому результаті голос аналізує людина.

"Біометрична ідентифікація" - надійніша. Багато років це була секретна технологія, її мали тільки розвідки - Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. Для біометричної ідентифікації голосу Романа Труби було використано вже відомий вам запис брифінгу директора ДБР від 9 жовтня. Його порівняли із записами нібито "прослушки".

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"Це означає, що голова ДБР не є незалежним, не проводить розслідування, а він є маріонеткою, політичною фігурою, яка узгоджує всі дії поза своїми повноваженнями, видає право прийняття рішень людям, які цього не можуть робити фактично, це означає фактично, що нівелюється взагалі мета досудового розслідування", - зазначає адвокатка Тетяна Козаченко.

Результатів роботи канадського експерта Штевана Паушака чекали понад місяць. "Імовірність дуже висока. Надзвичайно висока, я б сказав. Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу", - резюмував експерт з голосового аналізу.

З усього масиву записів для аналізу було обрано п’ять файлів. Пояснюємо, що тут до чого: найважливіший показник біометричної ідентифікації - коефіцієнт імовірності, співвідношення схожих і несхожих рис. Якщо цей коефіцієнт більше ста, ідентифікація успішна. Ви можете бачити, - у файлах Труби ці коефіцієнти не просто більші від сотні, деякі більші на порядок: шістсот, шість з половиною тисяч, сім тисяч..

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замаху на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану.

3 січня 2020 року Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.