 Гончарук: Очікуємо початку нової програми з МВФ найближчими місяцями

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в кулуарах "Українського сніданку" в швейцарському Давосі.
"Очікуємо, що в найближчі місяці (нову. – Ред.) програму з МВФ буде розпочато", - сказав Гончарук.
Як повідомлялося, 23 січня президент України Володимир Зеленський у швейцарському Давосі під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Георгієвою обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ. На зустрічі також йшлося про реалізацію програми розширеного фінансування обсягом $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися в 2019 році. Сторони високо оцінили швидкість і якість співпраці України з МВФ.
Любовь?
Или все-таки патриотизм?
все ждет и ждет
Не накушались ещё?
Аж слюни капают !
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...