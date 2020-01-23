EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  449  35
Все про:Давос (109) МВФ (610) Гончарук_Олексій (541)

 Гончарук: Очікуємо початку нової програми з МВФ найближчими місяцями

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує початку дії програми розширеного фінансування в обсязі $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися в 2019 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в кулуарах "Українського сніданку" в швейцарському Давосі.

"Очікуємо, що в найближчі місяці (нову. – Ред.) програму з МВФ буде розпочато", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 23 січня президент України Володимир Зеленський у швейцарському Давосі під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Георгієвою обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ. На зустрічі також йшлося про реалізацію програми розширеного фінансування обсягом $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися в 2019 році. Сторони високо оцінили швидкість і якість співпраці України з МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ: Очікуємо повного завершення Україною всіх дій для прийняття рішення щодо фінансування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171424
 
 
 Топ коментарі
 
Лысый из квартала всегда смеётся при слове "жопа", скоро все посмеёмся вместе.
 показати весь коментар
 
Они не пришли! Их выбрал мудрый нарид! Нарид всегда знает что он делает!
 показати весь коментар
 
Тільки --на кутні. (це для зебілів)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оно ожидает. а свою промышленность развивать. реанимировать. тарифы снизить?
 показати весь коментар
 
 
Пусть ожидает,в планах кредитования МВФ на 2020 год Украина не упоминается.Просто самокатчик провел обычную протокольную встречу с одним из двух с половиной десятков директоров распорядителей МВФ.Беседа обо всем и ни о чем.
 показати весь коментар
 
земля и беня. Это не шутки. Не шути так.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо вам 5,5 млрд з МВФ, якщо точно таку ж суму можна не позичати, а просто забрати у боржника Коломойського?
 показати весь коментар
 
 
пришли ребята, которые до конца угробят страну.
 показати весь коментар
 
 
Они не пришли! Их выбрал мудрый нарид! Нарид всегда знает что он делает!
 показати весь коментар
 
 
все меньше украинцев остается, а нарида все больше.
 показати весь коментар
 
 
Зелєбоба грощі любе ще більше ніж Петро))
 показати весь коментар
 
"Петро" потерял за время президентства половину капитала - около 750 миллионов баксов.
Любовь?
Или все-таки патриотизм?
 показати весь коментар
 
 
Лысый из квартала всегда смеётся при слове "жопа", скоро все посмеёмся вместе.
 показати весь коментар
 
 
посмотри на рост промышленности при зележопых - и взоржи
 показати весь коментар
 
 
Вам можна, дозволу можеш навіть не питати.
 показати весь коментар
 
 
в первый раз самокатчик сказал это, если не ошибаюсь, месяцев 6 назад...
все ждет и ждет
 показати весь коментар
 
 
Ухх, заживем !!! А если еще плюсануть ко всему этому миллиарды, которые остались в бюджете после того как барыгамальдивский перестал воровать - догоним и перегоним!
 показати весь коментар
 
 
Зе-бильчики, вас вот уже пол года кормят "вот-вот, завтра-завтра"...
Не накушались ещё?

 показати весь коментар
 
МВФ от таких "реформаторов" будет бежать без оглядки.
 показати весь коментар
 
 
Придурок--краще б мовчав, бо ця брехня вже остогидла. Вже більше півроку на цю тему--одна брехня.
 показати весь коментар
 
 
Как бюрократия хочет денег МВФ !
Аж слюни капают !
 показати весь коментар
 
 
Зеленский провел в Омане переговоры с представителями страны-оккупанта https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA
 показати весь коментар
 
 
А чи не ви влітку репетували, що новий договір з МВФ буде підписаний торік і перший транш буде в грудні 19-го - січні 20-го? І слухаючи ваші Зєлєнсько-Гончаруковсько-Разумково-Арахамійні заяви вже просто треба вимагати пояснення: "найближщіми місяцями" це скільки? Пів року, рік, п'ятирічка?
 показати весь коментар
 
 
Порохоидиотики радуйтесь, землю продадим, железную дорогу отдадим, трубу на металлолом, а вам конюшни, будете теперь настоящими КОЗАКАМЫ по бурьянам скакать. ВОЛЯ.
 показати весь коментар
 
 
Зелеидиотики,Леха,зелеидиотики будут скакать.
 показати весь коментар
 
Совсем наши зеленогнойные ипанулись. Просят бабла у МВФ- потому как воровать уже нечего молодым рехформаторам, но при этом долги по Привату вместо бени перекладываем на государство, т.е. в игнор основное требование МВФ, США и всей Европы-гнать международного вора и афериста беню ссанными *********. Наши самые великие и справедливые портновско-кломойские суды скоро всех обяжут платить деньги за счастие работать на заводах бени и лицезреть лучезарного осла оманского. А гончарук на самокате расскажет с арахноидом и богдано-ермаком- что экономика выросла с стопятьсот миллиардов раз, все цветут и пахнут и пора целовать сапоги у *****. Потому как во всем мире посмотрят на этот гребанный цирк и пошлют нас на фиг всех с этим кремлевско-шестерочном правительством.
 показати весь коментар
 
 
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
 показати весь коментар
 
Я правильно зрозумів? Готові приймати з усіх сторін в необмеженій кількості.
 показати весь коментар
 
 
В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору