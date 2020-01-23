 Гончарук: Очікуємо початку нової програми з МВФ найближчими місяцями

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в кулуарах "Українського сніданку" в швейцарському Давосі.

"Очікуємо, що в найближчі місяці (нову. – Ред.) програму з МВФ буде розпочато", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 23 січня президент України Володимир Зеленський у швейцарському Давосі під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Георгієвою обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ. На зустрічі також йшлося про реалізацію програми розширеного фінансування обсягом $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися в 2019 році. Сторони високо оцінили швидкість і якість співпраці України з МВФ.

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