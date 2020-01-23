 "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, ділячись планами створення в Україні мережі сучасних в'язниць, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Лук'янівське СІЗО неоднорідне. Там є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувалися Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю", - пояснив міністр.

"А є й будівлі, в яких досить хороші сучасні адекватні умови. Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для дітей, окремо є будівля для загального утримування. Там теж камер трохи, але досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", - зазначив він.

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Також Малюська уточнив, що "глобальний стратегічний план" - частину людей з Лук'янівського СІЗО перевести за межі міста, продати землю, а одну-дві споруди залишити під музей.

"Напевно, це було б найоптимальнішим, але це плани наступних 2-3 років. СІЗО - це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде менше, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", - додав він.