EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1037  21
Все про:Мін'юст (638) музей (195) СІЗО (467) Малюська Денис (30)

 "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО

Міністерство юстиції України хоче знести Лук'янівський СІЗО в Києві і переселити його мешканців у нову в'язницю. Частину старих корпусів СІЗО збережуть як музей.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, ділячись планами створення в Україні мережі сучасних в'язниць, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Лук'янівське СІЗО неоднорідне. Там є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувалися Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю", - пояснив міністр.

"А є й будівлі, в яких досить хороші сучасні адекватні умови. Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для дітей, окремо є будівля для загального утримування. Там теж камер трохи, але досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утримання тюремної системи щороку обходиться Україні в 7 млрд грн, - Мін'юст

Також Малюська уточнив, що "глобальний стратегічний план" - частину людей з Лук'янівського СІЗО перевести за межі міста, продати землю, а одну-дві споруди залишити під музей.

"Напевно, це було б найоптимальнішим, але це плани наступних 2-3 років. СІЗО - це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде менше, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171423
 
 
 Топ коментарі
 
Дебилы всё больше подтверждают свой диагноз.
 показати весь коментар
 
Малюська, у куда же мы будем "блазенят" сажать? Ведь в нормальной тюрьме вас тут же "опустят", потому что уже и ваши приспешники вас "пидар..ами" называют.. Макошино не "безразмерное".. Да и не возьмут вас туда - там только бывшие "силовики" сидят, "менты, прокуроры.. А так будет отдельная "Зелёная тишина".....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
заграли ви вже з тими офісно-житловими приміщеннями
 показати весь коментар
 
Конечно надо снести, в центре Киева такой "подарок" не нужен. Там стены еще с 19 века пропитаны всякими синегнойными палочками и микобактериями туберкулеза.
 показати весь коментар
 
Надо, но что там строить? кто захочет на месте такого негатива и страданий жить, работать?
 показати весь коментар
 
Какой ты наивный КОТ, памятный камень, да продадут только так и построят секс- готель, игорный дом и будет там массовый разврат.
 показати весь коментар
 
Конечно, на еврейском кладбище построен телецентр и жилой массив.
Понаехавших живут и даже не догадываются что за кости грызут их собачки.
 показати весь коментар
 
Сизо за город- нормально!Вдали от сёл.на неудобьях.Надо строить и раширять тюрьмы .Ужесточать законы.По улицам не должны вештаться преступники.Им хорошо будет в тюрьме.
 показати весь коментар
 
А пущай Малюск малюсєнька тама помешкає..
 показати весь коментар
 
Малюська, у куда же мы будем "блазенят" сажать? Ведь в нормальной тюрьме вас тут же "опустят", потому что уже и ваши приспешники вас "*****..ами" называют.. Макошино не "безразмерное".. Да и не возьмут вас туда - там только бывшие "силовики" сидят, "менты, прокуроры.. А так будет отдельная "Зелёная тишина".....
 показати весь коментар
 
 
Судя по тому , что они вытворяют, сидеть им не придется. 😀😀😀или на Ростов или к Кадафи
 показати весь коментар
 
 
Угу. Земля в том месте дорогая.
Проще за Госбюджет за городом построить, а эту тихонько выаести из госимущества, якобы приватизировать и продать. 😀
 показати весь коментар
 
Лучше туда переселить всю зекоманду вместе с зебеней
 показати весь коментар
 
Сделать , где грибок ОФИС , ведь они искали помещение.
А Банкрвую продать и деньги в бюджет
 показати весь коментар
 
Так тоді ви ж сидіти будете не в столиці, а десь в провінції! Не пристижно якось! Думай...те! "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5423 "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5423
 показати весь коментар
 
нафиг оно вообще надо тут почти в центре города. нужно там сравнять все с землей! И построить или бизнес центр или инфраструктуру по айти-технологиям или био-технологиям или еще какой то научный центр. нужно делать город красивый и все серое уничтожать и строить светлое, что то!
 показати весь коментар
 
Серое уничтожать и строить светлое, переименуй себя в ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. Пока мы идем в прошлое и притом быстро.
 показати весь коментар
 
Краще посадити туди Малюську і показувати за гроші
 показати весь коментар
 
А ви включить його в список на приватизацію. Може,братва зацікавиться,візьме трохи бабла з общака,та і викупе його,нарешті. І всім буде добре.
 показати весь коментар
 
...зебилоид, лучше откройте там шаурмячную имени оманского осла
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору