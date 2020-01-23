 "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, ділячись планами створення в Україні мережі сучасних в'язниць, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Лук'янівське СІЗО неоднорідне. Там є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувалися Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю", - пояснив міністр.
"А є й будівлі, в яких досить хороші сучасні адекватні умови. Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для дітей, окремо є будівля для загального утримування. Там теж камер трохи, але досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", - зазначив він.
Також Малюська уточнив, що "глобальний стратегічний план" - частину людей з Лук'янівського СІЗО перевести за межі міста, продати землю, а одну-дві споруди залишити під музей.
"Напевно, це було б найоптимальнішим, але це плани наступних 2-3 років. СІЗО - це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде менше, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", - додав він.
Проклятое место...
Снести нафиг и поставить памятный камень...
https://books.google.com.ua/books?id=GI09CwAAQBAJ&pg=PA336&lpg=PA336&dq=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&source=bl&ots=2DwPWBn6hK&sig=**********************************&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwji7pbwqJnnAhVjpIsKHe4WCVw4ChDoATAIegQICBAB
Понаехавших живут и даже не догадываются что за кости грызут их собачки.
Проще за Госбюджет за городом построить, а эту тихонько выаести из госимущества, якобы приватизировать и продать. 😀
А Банкрвую продать и деньги в бюджет