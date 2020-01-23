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Все про:ветерани (452) закон (820) Коляда Оксана (27)

 Очікуємо ухвалення нового закону про статус ветеранів у першому кварталі 2020 року, - Коляда

Новий закон "Про статус ветеранів і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів" можуть ухвалити в першому кварталі 2020 року.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт буде подано, я гадаю, протягом двох тижнів... Я сподіваюся, що ми його ухвалимо протягом першого кварталу, хоча прогнозувати, як він проходитиме в комітеті, неможливо", - сказала Коляда.

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За словами міністерки, під час підготовки цього законопроєкту було об'єднано групи авторів, серед яких і ветерани, і громадська рада, і рада сімей загиблих та народних депутатів із різних фракцій парламенту, які могли б адвокатувати цей законопроєкт у ВР.

"Цікаво, що кожен блок закону було узгоджено з нашими бенефіціарами. Тобто, блок у частині сімей загиблих ми опрацьовували з сім'ями загиблих, у частині Революції гідності - з радою сімей героїв Небесної сотні. Тому, можу сказати, що ми публічно з громадськістю його обговорили та вступаємо разом із ними у процес його ухвалення", - констатувала Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171417
 
 
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когда пишут о новом законе как то напрягает. Все они какие то не законные, только для пользования слугами..
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Зеленский провел переговоры об изменении конституции Украины с уполномоченными представителями РФ, за спиной украинского народа https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA
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В закони потрібно вносити поправкі.для їх покращення, а наші зебіли ,кухаркі,фотографи, клоуни хочуть перетворити Україну на сцену 95 кварталу.
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