 Електронна платформа "Е-ветеран" буде реалізована і запрацює до 2021 року, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що до 2021 року або на початку 2021 року ветерани вже зможуть користуватися онлайн-послугами", - сказала вона, відповідаючи на запитання, коли почне функціонувати Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а також, коли буде реалізована і запрацює електронна платформа "Е-ветеран".

За її словами, на цей момент готове технічне завдання, а також є фінанси, які надані міжнародними партнерами, і міністерство вступає в практичну стадію виконання завдання.

"Ми не будемо в цьому плані вигадувати новий велосипед, ми візьмемо ті бази і реєстри, які вже є в наших колег, наприклад, доволі хороша база людей з інвалідністю в Мінсоцполітики. Ми візьмемо її, зробимо апгрейд своєю специфікою і підемо більш швидким шляхом", - заявила Коляда.

Що стосується відкриття регіональних центрів психосоціальної адаптації ветеранів "Ветеранський простір", міністерка зазначила, що такі центри в усіх областях з'являться протягом п'яти років.

"Я не кажу, що це триватиме всі 5 років. Якщо нам вдасться це зробити за 2020-21 роки - це буде чудово, ми намагатимемося прискорити це. Зараз у нас є методики, є затверджений стандарт надання такої допомоги, а також чотири пілоти. Тепер треба їх протестувати, і протягом цього року зробити так, щоб ці ветеранські простори були відкриті вже за рахунок бюджетних, а не донорських коштів, як сьогодні", - заявила Коляда.

Нагадаємо, 14 серпня Кабінет Міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

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