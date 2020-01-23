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 Політика України
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 "У нас не було "штабу порятунку Гончарука"", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якби президент висловився за звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука, то в Раді знайшлися б голоси за відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповіла в інтерв'ю "УП".

Арахамія спростував інформацію про те, що саме він нібито придумав "маневр" із заявою про відставку Гончарука на ім'я президента України Володимира Зеленського.

"Можу сказати, що точно брав участь у тому, щоб вийти з цієї важкої ситуації… Намагався, бо це нас теж стосується, ми – влада. І пересічним людям на вулиці взагалі байдуже: парламент, уряд чи президент. Вони кажуть "влада"", - зазначив він.

У відповідь на запитання, хто ще був причетний до "гасіння" скандалу, Арахамія відповів: "Якби президент погодив звільнення, а Гончарук би подав заяву до парламенту – голоси в залі знайшлись би".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171412
 
 
 Топ коментарі
 
Раніше у відстійку прем"єрів відправляли за економічні показники, тепер за полеміку про атмосферні осади, порожнини і переміщення в них повітряних мас.
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ага и все говорит, чтобы потом отказаться, мол не правильно поняли
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глиста иносраная ніяк не вспокоїться ...не переживай ...вас як "винесуть" то всю соросятню відразу ...недалеко ...але на завжди
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А що там за нова постать у політиці (обличчя під білою бородою)?
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То стриптизер Дід Мороз перебрав з коксом.
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А я думав, що борода для того щоби, викликаючи проституток, прикривати телефон.
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Раніше у відстійку прем"єрів відправляли за економічні показники, тепер за полеміку про атмосферні осади, порожнини і переміщення в них повітряних мас.
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Это от вас шоблы слуг Внешнего управления надо граждан Украины спасать!!!
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Интересно, а кто-то интересовался почему на совещании не было Смолия? Решался вопрос бюджета и финансового будущего Украины, но ключевой фигуры Нацбанка не было и нет до сих пор. Очень напоминает теневое управление, причем командой от Порошенко, которая подчинена беглой погорелой.
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Святий Триндо з Провансу все бачить і хвилюється...
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Зебил, Смолий просто не фанат 95-го квартала, прими таблетку и узбагойся
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Мне плевать на 95-й, а вот чего порохоботы зашевелились, правильное мое замечание получается. Мутит петя.
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Их никто не обманывает, всё показывает что их просто купили.
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иди на фиг, кремлевская шваль. Ты подгузник *****, иди свисти в другом месте, тварь.
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А Штаб спасения Украины. Приняли Закон , про Мову , только перешли и Вот Бац и Наших Бабушек оставили Без Телевидения , все закодируют Наднях. А русские каналы наоборот увеличили вещание на Украину. Ну будут смотреть Бандитский Петербург и Ментов.А Как же г+г .
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Предупреждение на украинском пишут, и надпись "Не забудьте выключить телевизор" тоже на украинском будет, тебе мало?
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У мене з Комунікацією Дуже не погані Справи.І Телевізор 19 вік. Коли дивешся телевізор , - То Вата стає ще Ватнішою.В Ни тільки говорити Можна, а як З Тобою НІ.
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·38 мин
Арахмия поц и всё понимает Кому выгодно нынешние недо европейские законы-Ахметову_Коломойскому_Пинчуку-именно они получают преференции и отсутствие реальной конкуренции пользуясь своим монополизмом выкачивают деньги из бюджета и народа Украины #Суки_Народа
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Ivan Sirenko

@sirenko_ivan

·

Наслідки Оманських змов! -Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна має тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі у середу, повідомляє Укрінформ.
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Слухайте , що хотять закидати Лайном , один вилив , друга вилилила бідкаїчись про свою маленьку зарплату , цей за тайожний Союз.
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