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Все про:Зеленський (4209) Ізраїль (354) Голокост (68)

 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після прильоту української делегації в Ізраїль на Всесвітній форум пам'яті Голокосту вони дізналися, що через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію, в зв'язку з чим ухвалили рішення передати свої місця цим людям.

"Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України. Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром та Спікером Кнесету Держави Ізраїль", - написав Зеленський у четвер вранці на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, президент України 23-24 січня здійснює робочий візит до Ізраїлю для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту.

Також дивіться: Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП. ФОТОрепортаж

Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі памяті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171411
 
 
 Топ коментарі
 
У него там встреча с Хуйлом ващето запланирована.
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Ты бы лучше то место, которое занял благодаря тупорылым избирателям, передал здравомыслящему человеку. Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957
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У него там встреча с ****** ващето запланирована.
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представляю какой там хлам маразматиков собрался.. война то закончилась почти 75 лет... ну пусть им было по 13-15 лет.. ну по 6 даже одни маразматики... и что и нафиг летел тратил бабло государства котрых и так в стране нет -зарплаты массово по Украине в январе дуля скоро вот прогнозируют в марте с пенсиями начнутся колосальные задержки...
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От ты даешь. Это ж уже практически религия поклонения.
Маразматики или нет - они уже тупо символы. Вместо них могли привезти манекены и поклоняться им.
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Він тобі доповість письмово,коли вернеться.
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Ага. Чекайте. З Оману чорт зна коли повернувся, а щось пояснить про те, чим там займався, колись в майбутньому ( як сказав Пристосувайко ). Може...
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Будем молится Яхве что бы не вернулся!
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А хто ж боді доповість? Ти краще за свого пуйла молись,він теж там.
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По магазинах повертатися, на пляжах полнжати. Ви справді думали, що їх цікавить тема Холокосту, чи Голодомору, чи Вірменська різанина 1915 року? Поки зацікавлені Золокомтом будуть демонструвати траур, ці будуть ходити по інших, більш веселих заходах і місцях.
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може Голодомор визнають накінець "богообрані" Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8228
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вам алкашу "подсказывает" …. Не смешите мои тапочки , лучше примите позу борзого барана, вас ваш кеня сфоткает …
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Если я приму позу борзого барана, то буду очень скромно выглядеть на твоем фоне. Так что конкуренцию тебе составлять не буду.
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так слова не дали - тра' якось благородно обтікати
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те кто "пережили эту трагедию" уже в таком возрасте что под себя ходят, а не на приемы.
Или они здоровее тех кто "не переживал трагедии".
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А чим від них по віку відрізняється безсмертний кацапський полк нквдешників?
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Им должно бить за 90 с гаком...По всей видимости будут ветерани 47г.рождения
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или мумии которые не понимают где они находятся и как их зовут.
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А Кому уступили Пофамильно , Коломойський был среди Их.
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Если покопаться в истории , то выяснится, что именно сектанты-хабатники стоят за идеей Холокоста, ведь по их иудейским писаниям, если еврей перестает быть приверженцем иудейской религии и становится атеистом или христианином, то он подлежит уничтожению.
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Ты бы лучше то место, которое занял благодаря тупорылым избирателям, передал здравомыслящему человеку. Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957 Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4957
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Вам что-ли?
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Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2699

Какой преЗЕдент - такая и система. Конченая

1. Сегодня - День Соборности. В январе 1918 года была создана УНР, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи - ЗУНР. В декабре 1918-го лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт Великої Злуки, был обнародован в Киеве на Софийской площади. И хотя стране в то время не удалось сохранить единство, Акт Злуки стал первым воплощением вековой мечты украинцев о суверенном государстве.

2. Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения. Министр обороны: "С кем разводиться, если они должны разоружаться?"
NB - Первые вменяемые слова от нынешнего военного руководства. После печальных результатов "разведения" на первых трёх участках, кто-то понял, что играть с шулером в поддавки - не только бессмысленно, но и опасно. Сомневаюсь, что это понял ЗЕ-Главком: в своём последнем интервью он дал понять, что продолжит игру с шулером: на кону украинские жизни и земли - ему не жалко.
Для справки: январь 2019 - 6 убитых бойцов ВСУ, январь 2020 -11.
"Нужно просто перестать стрелять..."

3. Президенты Литвы и Польши отказались ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.
NB - Причина очевидна - присутствие и выступление там Путина. Наш Вова поездку не отменил, ибо нашего Вову "прёт" от другого Вовы. Этот другой Вова истребляет сейчас литовцев в Литве и поляков в Польше, а не украинцев в Украине, правда? Впрочем, "какая разница".

4. Уровень средней зарплаты в Украине снизился. На сегодня он составляет 9 322 гривен 61 копейку. А вот в октябре этот показатель был выше на 234 гривны.
NB - Закон физики: если где-то убывает, значит где-то прибывает. У населения убыло, у министров и государственных топ-менеджеров прибыло. Они опять сделали нас вместе, "зелёное большинство"!

5. У Зеленского уходит много сил, чтобы гасить скандалы внутри "Слуги народа", - СМИ.
NB - Тонкий намёк на то, что преЗЕдент опять устал и ему опять пора в отпуск? Но после кончины оманского султана ни одна нормальная страна его на "отдых" не примет. Если только ЦРУ не проведёт спецоперацию по отпускному десантированию Вовы в КНДР. Правда, перед этим ещё каким-то образом должны выжить Швейцария и Израиль...

6. Принятие законопроекта о дезинформации позволяет привлечь любого к ответственности за перепост из соцсетей - "Институт массовой информации".
NB - Демократия всьо! Это вам не времена Порошенко, когда можно было с утра до вечера поливать грязью как его самого, так и Украину в целом. И больше всего старался на этом поприще тот, кто нынешний закон инициировал. Так что не вздумайте репостить мои тексты, а то пойдёте в буцегарню "паровозиком" за клевету на солнцеликого.

7. Курьёзы от ЗЕ: утром 21 января киевлянке Ирине Костюченко принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.
NB - На месте Ирины Костюченко я бы перенаправил эту повестку Кириллу Зеленскому. Тоже несовершеннолетний?
"А какая разница?"

8. О приключениях нашей делегации в Давосе напишу отдельно, а пока маленький анекдот от Шарпа:
Объявление в Борисполе: "Уважаемые слуги народа, вылетающие в Давос, прекратите корчить рожи народу, вылетающему в Жмеринку!"
Слуги - такие слуги...

В Украине отменяют концерты "кроликов" Данильца и Моисеенко - не куплено ни одного билета. В Сызрань, суки малоросские, в Сызрань! Украинцы, я люблю вас.

У Раді анонсували реформу державних символів. Це як? Тризуб у зелений колір пофарбують? Чи заспівають: "Ще не вмерли ні Володя, ні Богдан, ні Мендель?" Чи лісапед на прапорі намалюють? От навіщо лізти туди, що віками чудово й без вас жило?

Стефанчук о работе Рады: у нас нет понимания, что такое законы. Феерично-запоздалый каминг-аут. Лучше бы просто признали, что... хм - короче, сами посмотрите, что такое каминг-аут в его прямом значении.)

"Украина может выпуститься из МВФ", - Маркарова. Сотрудничество с МВФ - чуть ли не главный сигнал иностранным инвесторам о финансовом благополучии страны такого ряда, как Украина. "Выпуск из МВФ" нужен исключительно Коломойскому для возврата контроля над Приватом и всей финансовой системой страны.
Следующая остановка - Таёжный союз.
Выпустятся они...
Helgi Sharp
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Да идите вы нах с вашим холокостом .
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Ко всем трагедиям необходимо относится с состраданием. В Холокосте погибли обычные люди - атеисты и христиане. Большинство иудеев организовано эвакуировали и им предоставлялась зарубежная помощь.
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И только из холокоста при этом сделали шизофреничнонавязчивый культ,многим народам жидонация чужда ,противна и презираема,жиды это ваш праздник,ваша трагедия и ваша проблема ,не навязывайте свой холокост другим , он кроме вас никому больше не нужен.
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Везде "зрада" для порохоботов. Главное не статья и смысл который хотели через неё донести, главное есть фамилия ...
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Это все равно как пойти в кино, а перед входом подарить свои билеты....

Так зачем ты перся туда за народные деньги, а Вован??? Шаурмы пожрать?
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пєрєжить концлагєря, газові камери, расстрєли, крєматорії та дожити до цього часу - це який ксєноморф способєн на такойє???
Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3930
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і кинули в яму з вапном ("Зелений король" Суліцера)
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Всё правильно сделал! Потому что негоже сидеть на церемониях в одном зале, вместе с убийцем и дьяволом Путиным...
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І тому він полетів в Ізраїль, щоб зустрітися з ******.
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Так и надо было сказать, как это сделала Польша и Литва. А в данном варианте это выглядит как то мелковато и гаденько. Хотя что ещё ожидать.
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Пейсатые уступили свои места пейсатым... Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2898
В чём подвох, хто в курсе ??? Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2006
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Наверное, уступили за скромное, или не очень, вознаграждение...
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В Израиле не любят секту Хабат. А Зеленский в Украине управляется именно этой сектой, как и Коломойский.
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Не было никакого холокоста,это всё миф и выдумки жидовских фашистов-сионистов.
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Ах какой благочестивый жест преподнесла Бубочка, я щас расплачусь
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лохокост єто а не холокост-признайте сначала голодомор
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Перефразовуючи фразу "Чий Крим?", дуже варто запитати іудеїв: "В Україні голодомор був?" і відповідним чином ставитися до визнання холокосту іудеїв.
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Намагаюся пригадати, коли та при яких обставинах пейсаті поступилися своїми місцями жертвам Голодомору ???
Можливо я щось пропустив, але пригадати не можу...
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только из-за ради встречи с оккупантом, агрессором и убийцем украинцев, зе полетел в Израиль. Блазень.
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Да это очередной "трындёж" для "ЗЕ-лохов"!!!... Его там никто не ждал, и просто "послали нах..!". А ОНО "утёрлось", и "сделало хорошую мину при плохой игре...".
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Та яка разница, кто ті люди?? так, зейло??
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Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9987






Дмитрий Чекалкин
· 15 год ·



Хто на "халтурку" в Давос?

Юрий Гудименко:
Я не верю в заговор Банковой, которая якобы все скандалы устраивает специально, чтобы отвлечь нацию от какой-то темы. Такая стратегия «дымовой завесы» существует, конечно, но я не верю в её использование Зеленским и компанией. Я довольно отчётливо понимаю, какие ресурсы, в том числе интеллектуальные, имеются в их распоряжении.

Они профаны, которые набрали идиотов, а те наняли долб@****. Нынешняя власть - это механизм из г@вна, веточек и съёмочной группы. Надёжный, как швейцарские часы после удара молотком. Они неспособны реализовать вообще никакую стратегию. Они даже неспособны её придумать.

Разумеется, там есть люди, способные на интриги. Только они интригуют в своих собственных интересах. Там на поточек присесть, там вопросик решить. Там нет команды. Люди Коломойского атакуют премьер-министра, премьер-министр убегает от них на самокате, Богдан воюет с Ермаком, Дубилет пытается и рыбку съесть, и папу не заметить, Арсен разыскивает преступника Авакова, министерства работают во все стороны, кто куда, кошки рожают, дети орут, и над всем этим цирком непоколебимым Ванькой-встанькой стоит могучая фигурка лучшего президента всех известных нам вселенных.

Не надо объяснять заговором то, что можно объяснить глупостью. Невозможно при их уровне координации и интеллектуального развития дать команду депутату искать себе шлюх прямо под камерами в зале парламента и проконтролировать распространение этой информации в нужное время. Вообще - можно. Им - нельзя. Руки растут из Мендель.
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Helgi Sharp:
Президенты Литвы и Польши отказались ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.
Причина очевидна - присутствие и выступление там Путина. Наш Вова поездку не отменил, ибо нашего Вову "прёт" от другого Вовы. Этот другой Вова истребляет сейчас литовцев в Литве и поляков в Польше, а не украинцев в Украине, правда? Впрочем, "какая разница".
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Тільки під час Голодомору 32-33 р.р. українців загинуло стільки ж скільки євреїв під час Холокосту, І це без згадки голоду в інших 20-х, 30-х і 40-х роках, без згадки про репресії, розстріли, депортації українців. Кляті малороси забули трагедії своїх предків, але щиро співчувають чужим бідам.
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