 Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в Давосі на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука, відповідаючи на запитання українського бізнесмена Олександра Ярославського.
"До тих людей, хто інвестує в Україну вже зараз, ставлення точно має бути не гіршим, ніж до тих, кого ми хочемо залучити", - сказав він.
Гончарук пояснив, що мета - побудувати прямий контакт інвестора з урядом, який хоче комфорту вже зараз, не чекаючи результату всіх запущених реформ, на досягнення якого потрібен час.
"Завдання - не в ручному режимі вирішувати проблему, а максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій", - зазначив прем'єр-міністр.
один в кіно на велику їздив, а нині з ескортом, а тобі дурник без державного диплому ось самокатик новий!
Все верно...
Те колотят бабло. (китаецы на руководящих должностях в своей канторе по 10 тысш баксов имеют.)
Наши роботяги - по 5-8 тысш гривен.
А те кто их сюда пустил - нихрена не делая гребут откаты.
Тема интересная. Накопаеш, будет тебе счастье.
😁
А "персональный менеджер" вместо всего этого - это как раз управление в ручном режиме.
Час «Ч» для Зеленского настал. Либо он ложится под местных олигархов, либо под внешних…
О РЕЧИ Зеленского в Давосе. И о визите в Израиль.
Свои оценки на сей счет озвучил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Если кратко:
1. Текст - очень даже…
2. Исполнение - очень хреновое…
3. Поведение на сцене во время сессии вопросов - ужасное…
4. Зал пуст - могли бы хоть «туристов» из Украины нагнать…
Проявилась самая болезненная черта Зе - он актер… и в зале должен быть аншлаг, и публика должна рукоплескать.
Если зал скептичен и пуст - актер из него хреновый… Даже если сценаристы от Бога…
В тему - Новости из Давоса: в рубрике «Шут года» уверенно побеждает Зеленский - политолог
Вывод: зачет авторам текста, незачет Зе и орг-команде.
Кстати, на фото не видно тех СТО «слуг народа», что приперлись туда за бабло Пинчука. Красиво Пинчук и «слуги Пинчука» макнули собственного лидера!
Чтоб знал Зеленский, как их Гончаруков обижать! Какой позор! Собственная фракция, собственные советники собственных министров не приперлись поддержать Президента.
Видимо Анархист был прав: дом, разделившийся внутри - смешон.
Час «Ч» для Зеленского настал. Либо он ложится под местных олигархов, либо под внешних - разницы нет, но тогда лучше уж местные….
Либо… либо он делает ЛИЧНУЮ ставку на тех, кто дал ему голоса… Они есть и в среде Фермеров и в среде Самозанятых и в Профсоюзах.
Если не делает ставок прямо сейчас - у него лично все печально будет.
И с Израилем мега подстава! Не секрет, что там Путинский Форум для продвижения идеологем РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Никто туда из соседей не поехал, а вот Зеленский сказал, что поедет…
В тему - Вятровичу стыдно за Зеленского, который едет в Израиль побыть массовкой у Путина
Без права слова…
И свои 3 ведра критики он уже съел… Но думал, что ценой будет возможность лично переговорить и порешать с Путиным…
Но Путин дождался публичного согласия Зеленского, подождал пока тот отгребет свои 3 ведра критики, а потом вышел и сказал, что Украина очень просила, но никаких встреч не будет.
Какая боль - Аргентина Ямайка 7-0.
А если и будет встреча, то на нычку, которой Зеленского потом еще сильнее подвесят…
АМИНЬ.
Іван Богун
@bogunivan755
Клоуни у нас уже були й раніше, але їх місце зайняли "проффесіонали"...зо що Україні цей Цирк ???