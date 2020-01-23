 Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в Давосі на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука, відповідаючи на запитання українського бізнесмена Олександра Ярославського.

"До тих людей, хто інвестує в Україну вже зараз, ставлення точно має бути не гіршим, ніж до тих, кого ми хочемо залучити", - сказав він.

Гончарук пояснив, що мета - побудувати прямий контакт інвестора з урядом, який хоче комфорту вже зараз, не чекаючи результату всіх запущених реформ, на досягнення якого потрібен час.

"Завдання - не в ручному режимі вирішувати проблему, а максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій", - зазначив прем'єр-міністр.

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