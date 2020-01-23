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Все про:Давос (109) інвестори (53) Гончарук_Олексій (541)

 Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що надання персонального менеджера від уряду інвесторам на суму від $100 млн поширюватиметься як на нових інвесторів, так і на вже існуючих, зокрема внутрішніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав 23 січня в Давосі на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука, відповідаючи на запитання українського бізнесмена Олександра Ярославського.

"До тих людей, хто інвестує в Україну вже зараз, ставлення точно має бути не гіршим, ніж до тих, кого ми хочемо залучити", - сказав він.

Гончарук пояснив, що мета - побудувати прямий контакт інвестора з урядом, який хоче комфорту вже зараз, не чекаючи результату всіх запущених реформ, на досягнення якого потрібен час.

"Завдання - не в ручному режимі вирішувати проблему, а максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій", - зазначив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171410
 
   
 Топ коментарі
 
у Коломойского уже есть персональный менеджер Зеленский.....
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система дает с бой начиная с кабмина прямо с премьерминистра!! главный сбой!!
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просто таких как вы нет в правительстве , а то бы мы зажили ...
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ну вот видите, ви даже сейчас обычный носитель чужих картинок …. а в жизни вы наверное "успешный" бизнесмен и "реформатор" ...
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ну показать картинку с навозом , много ума не нужно. Я так понимаю что большего вам в вашей ботоферме не поручают . Это связанно с ограничением по уму или по возрасту ?
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Это все, что вы имеете мне сказать существенного по сути вопроса? Или картинки не отражают всю суть происходящего в стране ******** власти? .Картинки? Так в картинках к вам, зебилам, легче доходит. Проверено эмпирически. Дословные цитаты самих тел не нравятся? Все вопросы к вашим кумирам "рехформаторам"
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можно узнать про ваш успешный бизнес который похерила новая власть ?
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Оно вам надо? Меньше знаете - крепче нервы.
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а, так вы из общества обворованных у которых ничего с рождения не было ...
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А кто вам такого сказал? Свои влажные фантазии оставьте при себе. Будете крепче спать.
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один в кіно на велику їздив, а нині з ескортом, а тобі дурник без державного диплому ось самокатик новий!
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це ви "тіпа" так по темі спілкуєтесь ?
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Бред дебилов. Он то обещает...но все люди, иностранцы с баблом понимают его уровень и сколько ему осталось обещать.
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у Коломойского уже есть персональный менеджер Зеленский.....
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Смотрящие , - Всегда нужно говорить как оно Есть , а то Буржуазное слово Менеджер.
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Его новая должность Предводитель Гей Прайдов с Нефёдовым.
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Ну да - как в Приватбанке - карту Голд взял - и персональный менегер в придачу получил.
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Купа родичів і друзів потребу працевлаштування? А зарплатня - не менше 100к? На таке навіть корінні жителі Антарктиди пінгвіни не погодяться.
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По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!
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а с чего оно состоит , промпроизводство Украины ? Что мы такого производим , чем может по праву гордиться ?
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Вот и меня интересует, что мы такого масштабного производим? В магазинах один Китай продают, где наше производство????
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Те що ти жереш кожного дня. Виробники намальовані на зворотньому боці, довбень!
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Малому бизнесу кассовые аппараты, а иностранным инвесторам на 5 лет освобождение от налога на прибыль... ха-ха-ха лохотрон высшего разряда, а казалось что хуже Порошенка быть не может, а оно он как выходит.
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"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.

Все верно...
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в любой нормальной стране главный инвестор это ее граждане! а у нас получается граждане это главные враги страны если отталкиватся от того как власть над гражданами измывается!!
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Наши граждани уже были инвесторами с сертификатами, потом выросли Ахметки, Тигипки и тд.
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Громадяни любої країни є інвесторами у власну економіку, тому що саме вони споживають основну масу продукції! Так само вони ж завозять валюту з заробітків за кордоном і це не кредити, а прямі інвестиції!
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Между прочим: этот подход к бизнесу был разработан, и проводится КГБ, с конча 80.
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Китайским компаниям сдали дорожно-строительную отрасль.
Те колотят бабло. (китаецы на руководящих должностях в своей канторе по 10 тысш баксов имеют.)
Наши роботяги - по 5-8 тысш гривен.
А те кто их сюда пустил - нихрена не делая гребут откаты.
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У меня под домом эта кантора дорогу вокруг Житомира ложит.
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ну кладёт и что, вы не довольны, к ямам привыкши уже ? или они перед вами по зарплатам и откатам отчитываются , или все про это "знают" ?
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то что требовалось доказать ….. все "знают" но никто не видел .
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что, как дают откат. как китайцам десятку бакинских платят или просто как нашим семь гривен ? Что конкретно ?
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Хочеш знать детали - займись сам.
Тема интересная. Накопаеш, будет тебе счастье.
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а почему ты себе же по своему же совету счастье не устроишь ? Я просто в жизни привык утверждать только то что сам видел или сам принимал участие, остальное можно говорить только , что знаю из народа или от близких но сам не был, не видел.
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А за Порошенка ти таке саме казав? Теж всі знають?
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Если не "в ручном режиме" то должен быть принят пакет законов. Реформирована налоговая и куча контролирующих органов. Законодательство по производству, качеству и т.п. адаптировано под европейское.
А "персональный менеджер" вместо всего этого - это как раз управление в ручном режиме.
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Ага, щазз. В турборежимі приймуть таке, що інвестори на Місяць забіжать без Ілона Маска. Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам - Цензор.НЕТ 6649
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Пинчук и «слуги Пинчука» красиво макнули Зеленского в Давосе - мнение Январь 23, 2020Без рубрикиКомментарии
Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам - Цензор.НЕТ 897Час «Ч» для Зеленского настал. Либо он ложится под местных олигархов, либо под внешних…
О РЕЧИ Зеленского в Давосе. И о визите в Израиль.

Свои оценки на сей счет озвучил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Если кратко:
1. Текст - очень даже…
2. Исполнение - очень хреновое…
3. Поведение на сцене во время сессии вопросов - ужасное…
4. Зал пуст - могли бы хоть «туристов» из Украины нагнать…
Проявилась самая болезненная черта Зе - он актер… и в зале должен быть аншлаг, и публика должна рукоплескать.
Если зал скептичен и пуст - актер из него хреновый… Даже если сценаристы от Бога…
В тему - Новости из Давоса: в рубрике «Шут года» уверенно побеждает Зеленский - политолог
Вывод: зачет авторам текста, незачет Зе и орг-команде.
Кстати, на фото не видно тех СТО «слуг народа», что приперлись туда за бабло Пинчука. Красиво Пинчук и «слуги Пинчука» макнули собственного лидера!
Чтоб знал Зеленский, как их Гончаруков обижать! Какой позор! Собственная фракция, собственные советники собственных министров не приперлись поддержать Президента.
Видимо Анархист был прав: дом, разделившийся внутри - смешон.
Час «Ч» для Зеленского настал. Либо он ложится под местных олигархов, либо под внешних - разницы нет, но тогда лучше уж местные….
Либо… либо он делает ЛИЧНУЮ ставку на тех, кто дал ему голоса… Они есть и в среде Фермеров и в среде Самозанятых и в Профсоюзах.
Если не делает ставок прямо сейчас - у него лично все печально будет.
И с Израилем мега подстава! Не секрет, что там Путинский Форум для продвижения идеологем РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Никто туда из соседей не поехал, а вот Зеленский сказал, что поедет…
В тему - Вятровичу стыдно за Зеленского, который едет в Израиль побыть массовкой у Путина
Без права слова…
И свои 3 ведра критики он уже съел… Но думал, что ценой будет возможность лично переговорить и порешать с Путиным…
Но Путин дождался публичного согласия Зеленского, подождал пока тот отгребет свои 3 ведра критики, а потом вышел и сказал, что Украина очень просила, но никаких встреч не будет.
Какая боль - Аргентина Ямайка 7-0.
А если и будет встреча, то на нычку, которой Зеленского потом еще сильнее подвесят…
АМИНЬ.
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Козлобородый Цап Гончарук может выскочить из труселей и блеять до хрипоты. Но его пустопорожний трёп в дребезги разбивается о Рейтинг восприятия коррупции от Transparency International за 2019 год, в котором позиция Украины ухудшилась на 6 пунктов - по итогам 2018 года Украина занимала позицию 120 в одной группе с Либерией, Малави, Мали , по итогам 2019 года позиция 126 в одной группе с Кыргызстаном, Азербайджаном и Джибути. Кому поверит инвестор?
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Как бы кто не относился к Лукаш, но она в этом права, мы из феодального строя попали в дурдом.
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А чи не Лукаш той дурдом створила з януковочами?
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Іван Богун
@bogunivan755
Клоуни у нас уже були й раніше, але їх місце зайняли "проффесіонали"...зо що Україні цей Цирк ???Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам - Цензор.НЕТ 4293
Гончарук обіцяє персональних менеджерів і українським, і закордонним великим інвесторам - Цензор.НЕТ 4793
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а скільки рабів отримає кожен інвестор? 1000000 робочих місць обіцянка Янелоха !
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а нельзя так сделать, чтобы "няни" не требовались?
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