EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  16361  207
Все про:Німеччина (1363) Укрзалізниця (882) Гончарук_Олексій (541)

 "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

Влада України хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця", заявляє український прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - сказав Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео 5 канал

Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування про розвиток "Укрзалізниці". "Це екосистемне, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", - сказав прем'єр.

Гончарук додав, що, попри те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже ухвалено і це вже величезний крок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук

Як повідомлялося, 22 січня Міністерство інфраструктури України і національний оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

При цьому, говорячи про меморандум, у своєму акаунті у твітері Гончарук зазначив, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми "Укрзалізниці", а Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171408
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай краще німцям, чим нашій Бидло та постБидлоИліті
 показати весь коментар
 
а когда и кому уже народ в управление отдадите??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А потом немцы встанут на лыжы с полными карманами бабла..
"Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2987
 показати весь коментар
 
Отличная идея: продать землю, заводы, отдать ж.д. и мы уже почти в европе.
 показати весь коментар
 
Самое правильное решение - разогнать банду зеленых идиотов, находящихся при власти, всю страну отдать в аренду тем же немцам, а арендную плату разделить между всеми гражданами Украины и выплачивать ежемесячно, дополнительно к зарплате. Итак от гончарука с компанией толку как от козлов молока, хоть от этих нахлебников избавимся
 показати весь коментар
 
Гончарук зайвий раз доводить що він профан у економіці, сам нічого не може зробити тому і обрав шлях усе роздати тим хто щось може зробити і вже зробив. Але але виникає логічне запитанячко до бубочки, у чому тоді унікальність нового уряду, платити такі величезні зарплати менеджерам лише за те що вони фактично визнають себе нікчемами...?
 показати весь коментар
 
Не факт,что станет намного лучше- DeutscheBahn ,например,регулярно нарушает графики движения поездов,а цены по сравнению с украинскими-мама не горюй
 показати весь коментар
 
 
І землю віддайте.
Назавжди.
І цих рабів малих німих (і тупих та хитрих).
"Сліпий німець з гарапою" - давній ідеал "ефективного менеджера" для народу України.
Про того німця на теренах Західної України частенько згадували у радянські часи.
Ото хтось у Зе команді повернувся до "витоків".
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору