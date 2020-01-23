 "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - сказав Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування про розвиток "Укрзалізниці". "Це екосистемне, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", - сказав прем'єр.

Гончарук додав, що, попри те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже ухвалено і це вже величезний крок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук

Як повідомлялося, 22 січня Міністерство інфраструктури України і національний оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

При цьому, говорячи про меморандум, у своєму акаунті у твітері Гончарук зазначив, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми "Укрзалізниці", а Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством.