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 Політика України
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 Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував чутки про відставку уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.

"Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок, це чутки", - заявив Гончарук.

За його словами, навколо уряду зараз відбувається безліч провокацій, маніпуляцій та "зливів" і "брудних ігор".

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Він підкреслив, що ці провокації собі дозволяють групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом.

"Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки нам дозволить довіра всередині команди. Зараз із довірою проблем жодних немає", - підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171406
 
 
 Топ коментарі
 
"Это был политический жест", "мы пошутили", "не стоит принимать всерьез". В этом вся квартальная власть.
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И просрать доверие к стране. Вернее, уже просрали.
Давос четко показал. Когда объявили выстуление віслюка, слушатели покинули зал, кроме десятка оплаченной массовки слуг народа.
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Це не меньше-більше, це фіксований показник класифікатора.
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Правительство не уходит в отставку, это шлюхи
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Символ кабінету міністрів - самокат, Гройся розігнав його - він їхав поки не став, а розганяти нікому - бо туман в голові.
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Грося ж крав, а цей не краде. Чекаю картинку де він каже як потрібно красти.
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Вечно оправдываться? Пошлите всех шлеперов в пять букв.!
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Доверие в Команде , - А в Обществе. Для Команды Вы уже деньги Добавили и не Маленькие , так , что они не будут Против.
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Впевнена йдемо "вперьйот" назустріч параші Правительство не уходит в отставку, это слухи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9296

Організація Transparency International оприлюднено щорічній рейтинг індексу сприйняттів Корупції за 2019 рік. Україна получила в ньом 30 балів з 100 можливо і зайнять 126 місце з 180. Таким чином, позиція України погіршілася - в рейтингу за 2018 рік, в якому вона Займаюсь 120 місце.Істочнік: https://censor.net.ua/n3171403
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Под знаменами Великой Зелупы - продолжим валить экономику до полного истребления хохло-малоросов!
ура!!!
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И просрать доверие к стране. Вернее, уже просрали.
Давос четко показал. Когда объявили выстуление віслюка, слушатели покинули зал, кроме десятка оплаченной массовки слуг народа.
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Це той чувак на самокаті який просрав все.
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"Это был политический жест", "мы пошутили", "не стоит принимать всерьез". В этом вся квартальная власть.
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это не правительство - вы гребаный стыд.....
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Як сказав б дід Панас: "отака х..я, малята"...
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Вы уходите не в отставку, вы уходите на Ростов!
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так еще ни одно правительство не ушло в отставку по причине провала экономики! Все говорили: Мы лучшие! Но все равно ушли.
ваша шобла на очереди.
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Тамара Горіха Зерня

Перепрошую, але у мене професійний інтерес. Це хто в уряді спілкується 5-ма мовами? Колеги-перекладачі, може знаєте?

Ну є у Києві кілька полілінгвів такого рівня, але ж вони не у Гончарука сидять. Що їм робити у Кабміні?

Які це мовні пари мають бути, англійська-німецька-французька… Іще китайська? Але навіщо? Якщо йдеться про глобального інвестора, все одно робочою мовою буде англійська.
Тобто Зеленський думає, що в Україну вкладе 100 мільйонів компанія, члени ради директорів якої не мають єдиної мови спілкування. З Вавилону, чи що?

І такій компанії виділять одного, як вони там сказали, няньку?

Маю єдине пояснення, звідки взявся цей 5-мовний синхроніст. Бідолаху просто уб'ють по завершенню проекту, а одного убити дешевше, ніж п'ятьох.

Так от, я відповідально заявляю, що перекладацька спільнота проти. Нас і так мало.
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Ну а як ви підете, коли ви не знаєте на чиє ім'я заяви про звільнення писати? Наслав Господь на Україну зелену саранчу.
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Посадовити цих неуків на самокати і нехай звиздують звідси. у свій квартал.
Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8361
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Моя заява на звільнення - не заява! Ми "пашутілі"! Туману в голові Зеленсткого немає - там вакуум! Ми ще не повністю зруйнували економіку та не знищили авторитет України в світі! Тому ми продовжимо працювати.
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Аууу!
Это были не слухи, а НАДЕЖДЫ и МЕЧТЫ!
А вы их жестоко растоптали.

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Для вас слуг уродов...в отставку это слишком мягко и пафосно....ПНХ вот это конкретнее.
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А заявление? Это же не слух. Это реальность, пусть и искореженная. Как и вся эта зебилоидная власть.
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