 Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.

"Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок, це чутки", - заявив Гончарук.

За його словами, навколо уряду зараз відбувається безліч провокацій, маніпуляцій та "зливів" і "брудних ігор".

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Він підкреслив, що ці провокації собі дозволяють групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом.

"Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки нам дозволить довіра всередині команди. Зараз із довірою проблем жодних немає", - підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.