 Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.
"Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок, це чутки", - заявив Гончарук.
За його словами, навколо уряду зараз відбувається безліч провокацій, маніпуляцій та "зливів" і "брудних ігор".
Він підкреслив, що ці провокації собі дозволяють групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом.
"Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки нам дозволить довіра всередині команди. Зараз із довірою проблем жодних немає", - підсумував Гончарук.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Організація Transparency International оприлюднено щорічній рейтинг індексу сприйняттів Корупції за 2019 рік. Україна получила в ньом 30 балів з 100 можливо і зайнять 126 місце з 180. Таким чином, позиція України погіршілася - в рейтингу за 2018 рік, в якому вона Займаюсь 120 місце.Істочнік: https://censor.net.ua/n3171403
ура!!!
Давос четко показал. Когда объявили выстуление віслюка, слушатели покинули зал, кроме десятка оплаченной массовки слуг народа.
ваша шобла на очереди.
Перепрошую, але у мене професійний інтерес. Це хто в уряді спілкується 5-ма мовами? Колеги-перекладачі, може знаєте?
Ну є у Києві кілька полілінгвів такого рівня, але ж вони не у Гончарука сидять. Що їм робити у Кабміні?
Які це мовні пари мають бути, англійська-німецька-французька… Іще китайська? Але навіщо? Якщо йдеться про глобального інвестора, все одно робочою мовою буде англійська.
Тобто Зеленський думає, що в Україну вкладе 100 мільйонів компанія, члени ради директорів якої не мають єдиної мови спілкування. З Вавилону, чи що?
І такій компанії виділять одного, як вони там сказали, няньку?
Маю єдине пояснення, звідки взявся цей 5-мовний синхроніст. Бідолаху просто уб'ють по завершенню проекту, а одного убити дешевше, ніж п'ятьох.
Так от, я відповідально заявляю, що перекладацька спільнота проти. Нас і так мало.
Это были не слухи, а НАДЕЖДЫ и МЕЧТЫ!
А вы их жестоко растоптали.