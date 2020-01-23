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 Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Організація Transparency International оприлюднила щорічний рейтинг індексу сприйняття корупції за 2019 рік. Україна отримала в ньому 30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180. Таким чином, позиція України погіршилася - в рейтингу за 2018 рік вона посідала 120 місце.

Як повідомляється на сайті Transparency International, Україна повернулася до показників 2017 року, передає Цензор.НЕТ.

Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан та Джібуті.

Оцінка України, як повідомляється, сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне зростання, три - нульову динаміку, а три - зниження. Водночас в організації зазначають, що, як і інші рейтинги, "Індекс" може доволі повільно відображати фактичні зміни в країні.

Також читайте: Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією

Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Серед сусідів лідирують Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Цього року спостерігаємо зниження індексу в Румунії (мінус 3 бали), Угорщині (на 2 бали), Молдові (на 1 бал).

Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International 01
Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International 02
Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International 03

Лідери CPI суттєво не змінилися. На першому місці - Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. У кінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни - Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Порівняно з попереднім роком найбільше балів (+7) додала Вірменія (всього 42), де після революції у 2018 році уряд просуває антикорупційну політику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171403
 
 
 Топ коментарі
 
Если барыга-мародер уже почти как год не крадет, то где деньги зебобики?
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да... да... на самом деле всё гораздо хуже... Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International - Цензор.НЕТ 2832
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індекс не встигає збагнути весь ***дець, на який прирік Україну вибір зелених чувачків.
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скука. ты очень, очень тупенький. вот это ты всё не обо мне, а сам о себе написал.
на вот, прочти о себе "Ай красиво спалився кацап!У мене питань немає... А, ні, одне є - гугль-транслейтом користуєшся чи **********?Ну признайся чесно, що твоє утворення не дозволяє розуміти українську мову.."
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О, знов спалився))) ти навіть не розумієш, де проколюєшся))))

Утворення в тебе хрінове))) Я б навіть сказав, злоякісне)))
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кацапсина ты, у тебя какой-то набор нессмыслегных слов.
на вот снова прочти свой бред само себе о себе: "О, знов спалився ти навіть не розумієш, де проколюєшся Утворення в тебе хрінове Я б навіть сказав, злоякісне."
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Ааааа, регочу як вар'ят, ти реально без дупля, де палишся)))) Де вас таких беруть? Ще й під клятим прапором янкі ховаєшся? Свого встидаєшся, чи що?

Ну от цікаво, і кого ж забанять тут, як кацапам? Мене чи тебе?)))))
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кацапсина ты очень тупой, у тебя какой-то набор нессмыслегных слов.
на вот снова прочти свой бред само себе о себе: "Ааааа, регочу як вар'ят, ти реально без дупля, де палишся Де вас таких беруть? Ще й під клятим прапором янкі ховаєшся? Свого встидаєшся, чи що?Ну от цікаво, і кого ж з абанять тут, як кацапам? Мене чи тебе?"
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ты думаешь, что ты шутишь. но ты просто очень, очень тупой.
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Я не шючю, я тобі мовні пастки ставлю))) А ти красиво в них попадаєш і навіть не помічаєш цього!
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я такие пастки ставил ещё в средине 80-х когда, ты ещё не родился. ты оченьоченьочень тупой.
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Ага-ага, у москалика почалися страшні борошна, бо його обідили)))
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кретинчкик мы а такие иншуточки играли ещё в школе, говор. же в 80-е годы.
ты очень тупенький.
на вот прочти сам себе о себе "Ага-ага, у москалика почалися страшні борошна, бо його обідили"
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А тепер цей самий пост - українською!))) Вперід!
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кретинчик, я знаю 4 языка свободно, украинский и русский - два родных.
и не ты, слабоумный щенок кацапский, мне будешь указывать.
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Я бачу, як ти українську знаєш... І це бачать ті, хто мої пости лайкає))
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Тут сидит мощная ферма имени Пороха-Медведчука
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Ага, и в Transparency International она тоже сидит.
Обложили, блин, "честного" Зеленского" и его зебилов со всех сторон.
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Да не надо на этот индекс обращать особого внимания. Обычная западная методичка показывающая пальцем на хороших и плохих мальчиков.

"Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и американской организации Freedom House."
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Да, да, да - кругом враги "русского мира"!
Внимание, конечно, можно не обращать, а играть на балалайке, только беда в том, то инвесторы всего мира на этот индекс очень даже обращают внимание, так что вали объяснять свою теорию к ним.
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Как раз насчет РФ я согласен, но ведь в Украине и красть то нечего.
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и что, почему не обращать внимания? именно на этот рейтинг смотрят инвесторы, принимая решение заходить ли им в Украину, или лучше куда-то в Турцию или Армению
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Ну вот откуда в "Freedom House" знают сколько воруют в Украине чтобы ставить ее рядом с Бурунди и всякими Лимпопо?
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Смешно. При "коррупционере" Порошенко Украина только улучшала свою позицию в этом индексе, а при "честном" Зеленском снова пошла вниз.
Коррупция только начинается, а трындеж и игра куем на рояле как-то не очень помогают делу, только наоборот.
В общем, ребятки, вот теперь вы увидите настоящую коррупцию.
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З нашими людьми потрібно так говорити - виродки ви тупоголові! Корупція, воровство (пишу саме так бо українське слово крадіжка виглядає в наших маштабах чимсь таким не винним), хитрожопість це зло яке вас ослаблює та знищує з середини. Для когось хто скориставшись такою тупістю переважної більшості населення це наче б то і "благо", бо вдалося урвати, а для інших це лише дуже поганий приклад! І такий деструктивний стиль життя завжди дуже погано закінчується. Коли ви кричите - караул, грабують! То ви волаєте не із-за того, що твориться зло і ви цьому хочете запобігти, а тому, що вам зараз дуже прикро, що це зло зараз робите не ви. І доки ви будете, як раби мріяти про халяву і про те, що хочете "запанувати" у своїй сторонці, над такими самими, як і ви, доти будете жити в болоті, як останні виродки!
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Соевые идиоты, я так понимаю, что все коррупционеры при Святом Пэтре сидели ниже травы и тише воды, а сейчас воспряли духом и начали "коррупционировать"? О чем тут ваши тупые писульки?
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К власти вернулись бывшие рыги и дали отмащку "работать" и хапать
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У рейтинга название слегка дебильное. Получается что в Новой Зеландии коррупцию лучше всех воспринимают, а в Сомали ее на дух не переносят. Назвали бы рейтингом неприятия коррупции лучше.
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В общем, факт налицо - зебилы угробили страну.
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Бабло,бабло,бабло.
Кто ж от него откажется.
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Порошенко и его ботва на свободе - вот индекс и пошёл вниз, несмотря на все успехи команды Зе по противодействию схематозу и коррупции.
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Индекс пошёл вниз , - вот что основное Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International - Цензор.НЕТ 4351 .. А причины этого , для международной организации это уже второстепенно .. Это проблемы влады , которые влада решать не хочет . "Оглушительные успехи" влады , Transparency International не интересуют ,, её интересуют только факты и результат .
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Тобто Transparency International - теж порохоботи?))) Овва, я й не думав... Оце сенсація!
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Кто спамит - тот и вносит вклад в индекс коррупции. Так что это - дело и ************* флуда в том числе.

Истеричная ********** активность при прикрытию флагмана украинской коррупции, что мы видим на форуме - такой же вклад в индекс восприятия коррупция как и само рошеново марадерство.
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Та що там казати, якщо в кріслі президента сидить перший корупціонер!? Де декларація янелоха, де б були б зазначені витрати на поїздку в Оман??? Якщо за свої (фантастичний варіант) - де відображення витрат??? Якщо хтось профінансував (можливий варіант) - де відображення подарунку??? Якщо за бюджетні (найбільш вірогідно) - де відкриті торги на закупівлю туристичних послуг в Прозорро ДУСі???
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Так он за кошьы держбюджета ездил. А это в декларации не отображается. А что он говорил так говорить можно всякое. Зебилы ведь лохи всё схавают!
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Де на сторінці ДУСі у ПрозоРРо закупівля??? Це ж пряме порушення Закону "Про публічні закупівлі, ст. 2"
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https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=00037256 - жодної закупівлі!!!
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При всех антикоррупционных органах из крупных коррупционеров так никто и не сел, отсюда соответствующее восприятие коррупции и рейтинг.
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Де ці усі борцуни з корупцією??? Де усі шабуніни, леЩенкі, мустафи-ібрагіми, гопкі, соболєви, бігуси і т.п.???? Де вони усі? Чому жодного з них не чути? Язики в дупу віслюка запхали? Чи вони діяли лише тоді, коли потрібно було валити Українського Президента??? Діяли за завданням москви? Ну бо кому першому потрібно було оте все їх гавкання? Хто бенефіціар їхньої бурхливої діяльності у 2014-2019 роках? в кремлі сидить головний бенефіціар усіх наших записних антикорупціонерів.
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100% попадання в ціль!
Жалюгідний, нікчемний папуга, який з папірця щось тужиться прочитати.
Ганебний виступ.
І це лідер держави.
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Борцуни з корупцією прийшли до влади та очолили її.
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Согласно рейтингу Transparency International, за 2019 год Украина получила 30 баллов и заняла 126-е место среди 180 стран и территорий. В 2018 году Украина занимала с 32 баллами 120-е место среди 180 стран.

Вот результат НАБУ, САП, НАЗК и прочим.

Создание этих органов - главное достижение прошедших пяти лет.

И опять, старая песня: экономическому росту мешает коррупция.
Только победим её и сразу начнётся.
Нужно ещё только создать агентство по борьбе с коррупцией среди меров, агентство по борьбе с коррупцией среди работников жека, среди работников медицины с зарплатой в 4 900 и агентство по недопущению выезда коррумпированых рабочих мигрантов в Польшу.
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Що, а головне - ЯК, казав в Давосі Президент Володимир Зеленський. Що приховує Зеленський?

https://www.youtube.com/watch?v=-LKcjriAfsw&t=338s
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