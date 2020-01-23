 Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Як повідомляється на сайті Transparency International, Україна повернулася до показників 2017 року, передає Цензор.НЕТ.
Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан та Джібуті.
Оцінка України, як повідомляється, сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне зростання, три - нульову динаміку, а три - зниження. Водночас в організації зазначають, що, як і інші рейтинги, "Індекс" може доволі повільно відображати фактичні зміни в країні.
Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Серед сусідів лідирують Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Цього року спостерігаємо зниження індексу в Румунії (мінус 3 бали), Угорщині (на 2 бали), Молдові (на 1 бал).
Лідери CPI суттєво не змінилися. На першому місці - Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. У кінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни - Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).
Порівняно з попереднім роком найбільше балів (+7) додала Вірменія (всього 42), де після революції у 2018 році уряд просуває антикорупційну політику.
на вот, прочти о себе "Ай красиво спалився кацап!У мене питань немає... А, ні, одне є - гугль-транслейтом користуєшся чи **********?Ну признайся чесно, що твоє утворення не дозволяє розуміти українську мову.."
Утворення в тебе хрінове))) Я б навіть сказав, злоякісне)))
на вот снова прочти свой бред само себе о себе: "О, знов спалився ти навіть не розумієш, де проколюєшся Утворення в тебе хрінове Я б навіть сказав, злоякісне."
Ну от цікаво, і кого ж забанять тут, як кацапам? Мене чи тебе?)))))
на вот снова прочти свой бред само себе о себе: "Ааааа, регочу як вар'ят, ти реально без дупля, де палишся Де вас таких беруть? Ще й під клятим прапором янкі ховаєшся? Свого встидаєшся, чи що?Ну от цікаво, і кого ж з абанять тут, як кацапам? Мене чи тебе?"
ты очень тупенький.
на вот прочти сам себе о себе "Ага-ага, у москалика почалися страшні борошна, бо його обідили"
и не ты, слабоумный щенок кацапский, мне будешь указывать.
Обложили, блин, "честного" Зеленского" и его зебилов со всех сторон.
"Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и американской организации Freedom House."
Внимание, конечно, можно не обращать, а играть на балалайке, только беда в том, то инвесторы всего мира на этот индекс очень даже обращают внимание, так что вали объяснять свою теорию к ним.
Коррупция только начинается, а трындеж и игра куем на рояле как-то не очень помогают делу, только наоборот.
В общем, ребятки, вот теперь вы увидите настоящую коррупцию.
Кто ж от него откажется.
Истеричная ********** активность при прикрытию флагмана украинской коррупции, что мы видим на форуме - такой же вклад в индекс восприятия коррупция как и само рошеново марадерство.
Жалюгідний, нікчемний папуга, який з папірця щось тужиться прочитати.
Ганебний виступ.
І це лідер держави.
Вот результат НАБУ, САП, НАЗК и прочим.
Создание этих органов - главное достижение прошедших пяти лет.
И опять, старая песня: экономическому росту мешает коррупция.
Только победим её и сразу начнётся.
Нужно ещё только создать агентство по борьбе с коррупцией среди меров, агентство по борьбе с коррупцией среди работников жека, среди работников медицины с зарплатой в 4 900 и агентство по недопущению выезда коррумпированых рабочих мигрантов в Польшу.
https://www.youtube.com/watch?v=-LKcjriAfsw&t=338s