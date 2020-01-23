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Все про:Литва (480) Росія (15088)

 Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри

Парламентська опозиція в литовському парламенті, її члени з Комітету нацбезпеки і оборони (КНБО), не чекаючи закінчення розслідування, вирішили ініціювати вотум недовіри депутатці парламенту Литви Ірині Розовій.

Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується пані Розової, є документ від 18 січня 2018 року, який став публічним, всі ми бачимо два конкретні, об'єктивні моменти, написані чорним по білому. У нашій присязі чітко сказано, що людина має бути вірною Литовській державі. Також чітко вказано підставу для обмеження доступу до секретної інформації ДДБ (Департамент держбезпеки Литви. - Ред.). Це формулювання звучить так: "особа не є вірною і лояльною Литовській державі"", - сказала соціал-демократка Довіле Шакалене.

Вона вважає, що зазначеної інформації достатньо для ініціювання вотуму недовіри депутатці Сейму Ірині Розовій.

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Дані ДДБ від 18 січня 2018 року свідчать про те, що Розова, зустрічаючись із представником російської дипломатії, говорила про фінансову допомогу Російському альянсу в Литві, обговорювала можливості об'єднання Альянсу з Виборчої акцією поляків Литви для участі у виборах. Також згадується спілкування Розової з генеральним консулом РФ Володимиром Малигіним, якого вислали з Литви за діяльність, яка не поєднується зі статусом дипломата. Його підозрюють у збиранні інформації про Литву для російських спецслужб. Сама Розова, згідно з документом, намагалася приховати ці контакти.

Текст вотуму недовіри підготував литовський депутат Лаурінас Кащюнас. У документі згадуються матеріали ДДБ від 18 січня 2018 року, а також постанова парламенту від 24 вересня 2019 року про те, що КНБО має провести розслідування у справі Розової.

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Підписи під вотумом недовіри починають збирати сьогодні, 22 січня. Голова КНБО Дайнюс Гайжаускас сказав, що підпише документ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171397
 
   
 Топ коментарі
 
Я не розумію, рашка на Литву напала чи все ж таки на нас ???
Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
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Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
--

мабуть за цих потвор хтось проголосував...
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Все білше та більше поважаю Литву... на жаль Украінська влада зараз еврейско кацапськє ООО... ім та Украіна до одного місця
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Я не розумію, рашка на Литву напала чи все ж таки на нас ???
Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
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Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
--

мабуть за цих потвор хтось проголосував...
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Так. Але і цю депутатку теж обирали, але за працю на іншу країну її виженуть з парламенту.
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Да. В Литве нет войны, литовцы не погибают каждый день от рос. снарядов и там выразили вотум недоверия за связь с РФ. А у нас зеленые рептилии хоть одному кацапскому шпиону в Раде сказали что он шпион? Хоть одного выгнали из Рады и осудили? У нас президенты дружат и общаются с кумом Путина и спокойно воспринимают поездки к агрессору. Разница огромная в менталитете власти, поэтому Литовцы в ЕС т живут раз в 10 лучше нас.А у нас власть практически предательская и антинародная была и есть.Она служит криминальному олигархату,у которого нет ни совести, ни Родины, ни страны, ни национальности. И беда в том, что сам народ этого не понимает, сам народ избирает себе в руководство палачей и молчит.
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Бо в Литві є нація, а в Україні не відбулася. Нажаль.
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вы можете представить, что бы нашего депутата подвергли абстракции с такой формулеровкой?
Я нет....
И к тому же потом всякие ПАСЕ заклюют нас за ущемление прав оппозиции...
А Литве похер... - есть национальные интересы.., и все кто против идут нах...

Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству"", - сказала социал-демократ Довиле Шакалене.Источник: https://censor.net.ua/n3171397
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ПАСЕ пішло на три букви.
Вони повернули рашку в свої стіни. Нехай їхніми порушеннями займаються.
Було би в нас менше кацапського лайна в парламенті ПАСЕ і уваги би на певні речі не звертало б.
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Литовцы жгут балтийскую вату, а нас в раде просто ватные залежи.
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наглядно - чем Литва отличается от Малоросни...., и почему нам скоро придет пипец...

Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия - Цензор.НЕТ 2573
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Кого лохи обрали до ВР, ті і сидять там. Які обирали, таких і обрали.
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так и есть...
это не агенты Московии которых вычислила разведка..., это агенты Московии которых завело в ВР население ненавидящее собственную страну...
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Ну так прибалти зробили прививку від таких лохів - зробили їх "нєгражданами", поки ті не вивчать мову і не здадуть екзамен з історії... І все, проблема вирішена -"рюсскаязичная чєлюсть" недозволяє тим нєгражданам мову опанувати!

І нам так треба було в 1991!
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У нас була сама комуняча республіка і вчорашні савєцкіє люді тримались за камуняк як воша за кожух. Згадай скільки років вони сиділи в Раді. Їх же хтось обирав туди.
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Якщо подивитися, приміром, на Латвію, то там % русскоязичних плюс-мінус такий самий, як і у нас - у них 27%, у нас 29%... Різниця лише в тому, що в нас серед цих 29% є частка проукраїнськи налаштованих, а у них всі 27% - вата. І це не завадило їм зробити "нєграждан"!

Я спеціально про Латвію пишу (а не про Литву), бо там цей % найвищий з країн Балтії. Але при цьому саме у Латвії найжорсткіші закони про громадянство!
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Кремблівську агентуру нафіг звідусіль. Це тільки у нас вони почувають себе як вдома.
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Все білше та більше поважаю Литву... на жаль Украінська влада зараз еврейско кацапськє ООО... ім та Украіна до одного місця
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У нас із цих підстав потрібно мінімум 80% Ради розігнать, і весь офіс ***********
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У нас Медведчук открыто работает на врага. И ниче. Все зетипиллы в восторге. Ара-хам дает интервью макшаням о том шо просто надо прекратить стрелять, ВСУ, и все, войне с Московией конец.
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У нас таких в советники берут и на высокие посты назначают.
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ірина мойшевна розова як і більшість політиків-ашкєназі активно"воюює"за відновлення совка - ж=ського щастя... В 1917р їм майже вдалось зробити щоб ґої рабували а"богообрані" керували-жирували.. Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри - Цензор.НЕТ 6234
А зараз всі ті їхні "конструкції" розвалюються...
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Литва как всегда на высоте. У нас в Украине половину ВР так можно уволить.
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Закон в дії:якщо ти тут живеш і сереш проти країни-на хер ...а не в владу...борімося-поборемо.
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И что из этого следует? В Украине в ВКП(б)У украинцы в 1929 году составляли всего 9%, а евреи 40%. А население больших городов составляли в основном переселенцы из Российских губерний. И какие из этого ты сделаешь выводы?
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А население больших городов составляли в основном переселенцы из Российских губерний. Что вы такое пишете? Вы хотите сказать что украинцы это вовсе не украинцы?
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А ты думаешь откуда взялась пятая колонна, которая выбирает себе кацапских уголовников овощей и клоунов на царство?
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Te vremena bolsinstvo byli jevreji v gorodax.Mesnije v derevniax zyli
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Мде, продавали души дьяволу за ништяки, а сейчас строят из себя невинных жертв. Хотя время было такое, непростое.
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Сейчас ничем не лучше и так же продают души дьяволу за ништяки. Вот украинцы и борятся как могут за свою страну. Только среди украинцев также хватает полезных путинских идиотов.
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Xotel sprosit skolko naselenyje ruskix zylo v Kionesberge do 1945 goda?
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VIlnius postrol kniaz Gediminas.On govoril po litovski i byl kniazem LItvy
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Клоун, а ты знаешь, что целая национальность - литвины и конфедеративное государство ВКЛ было уничтожено москвой? А ты знаешь, кто основал Вильно? Какое вообще отношение москва имеет к истории этой земли, кроме как ливонской войны? Даже Псков и Новгород никакого отношения к московии не имели. Это были другие народы, другая культура, вера, язык. Ничего мокшанско-татарского пока на их землю не пришли московиты
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Tam ne bolsevyki,a poliaki zaniali Vilnius,bolsevyki byli razbyti i vygnani iz Litvy.Polny razgrom bolsevikov desiatky tysiac ubytyx
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При том, что вы свое свиное рыло везде суете. Что ты забыл на украинском форуме, кацапский пропагандон?
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"Из-за связи с РФ литовскому депутату Розовой инициировали вотум недоверия" - Медведчуку, Рабиновичу, Бойко и другим таким же, такое не грозит, особенно в свете секретных оманских переговоров.
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Jedinsveni deputat ruskix jest ona i to pri poderzke poliakov vysla v seim po spisku.Nenado dumat i to sto ona otkrita poderzyvajet ruskix,ona govorit ja neznala,ja neponiala.
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А какая разница, что она "не знала"?)) Полезным путинским идиотам то же нечего делать в парламентах Литвы и Украины. От них только вред стране и народу.
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Nu da ona jest 1 iz 141 deputatov.Tak i vybrosit ejio iz seima bez prava tuda vernutsia Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри - Цензор.НЕТ 1360
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Цікаво, жони наших міністрів українське громадянство отримали? А жона голови СБУ? Це зв'язок з рф чи "сожительство"?
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