 Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри

Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується пані Розової, є документ від 18 січня 2018 року, який став публічним, всі ми бачимо два конкретні, об'єктивні моменти, написані чорним по білому. У нашій присязі чітко сказано, що людина має бути вірною Литовській державі. Також чітко вказано підставу для обмеження доступу до секретної інформації ДДБ (Департамент держбезпеки Литви. - Ред.). Це формулювання звучить так: "особа не є вірною і лояльною Литовській державі"", - сказала соціал-демократка Довіле Шакалене.
Вона вважає, що зазначеної інформації достатньо для ініціювання вотуму недовіри депутатці Сейму Ірині Розовій.
Дані ДДБ від 18 січня 2018 року свідчать про те, що Розова, зустрічаючись із представником російської дипломатії, говорила про фінансову допомогу Російському альянсу в Литві, обговорювала можливості об'єднання Альянсу з Виборчої акцією поляків Литви для участі у виборах. Також згадується спілкування Розової з генеральним консулом РФ Володимиром Малигіним, якого вислали з Литви за діяльність, яка не поєднується зі статусом дипломата. Його підозрюють у збиранні інформації про Литву для російських спецслужб. Сама Розова, згідно з документом, намагалася приховати ці контакти.
Текст вотуму недовіри підготував литовський депутат Лаурінас Кащюнас. У документі згадуються матеріали ДДБ від 18 січня 2018 року, а також постанова парламенту від 24 вересня 2019 року про те, що КНБО має провести розслідування у справі Розової.
Підписи під вотумом недовіри починають збирати сьогодні, 22 січня. Голова КНБО Дайнюс Гайжаускас сказав, що підпише документ.
Чому в нас в парламенті сидять скацапшені уроди ???
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мабуть за цих потвор хтось проголосував...
Я нет....
И к тому же потом всякие ПАСЕ заклюют нас за ущемление прав оппозиции...
А Литве похер... - есть национальные интересы.., и все кто против идут нах...
Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству"", - сказала социал-демократ Довиле Шакалене.Источник: https://censor.net.ua/n3171397
Вони повернули рашку в свої стіни. Нехай їхніми порушеннями займаються.
Було би в нас менше кацапського лайна в парламенті ПАСЕ і уваги би на певні речі не звертало б.
это не агенты Московии которых вычислила разведка..., это агенты Московии которых завело в ВР население ненавидящее собственную страну...
І нам так треба було в 1991!
Я спеціально про Латвію пишу (а не про Литву), бо там цей % найвищий з країн Балтії. Але при цьому саме у Латвії найжорсткіші закони про громадянство!
А зараз всі ті їхні "конструкції" розвалюються...