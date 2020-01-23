 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, 2-3 міністри можуть. Але про це зарано говорити. Наразі Бабак (міністерка розвитку громад і територій. - Ред.) виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля (главу Івано-Франківської ОДА, колишнього топменеджера ДТЕК . - Ред.). Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", - зазначив Арахамія.
Відповідаючи на запитання, чи залишиться на своїй посаді глава МВС Арсен Аваков, Арахамія сказав: "Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення".
Тут ведь какое дело,- могут написать, а могут и не написать... Демократия, однако.
У них ещё могут быть дети!
И что с Кулебой не поделил? Тот тебя так крыл, что полиции пришлось вмешаться. Ась, Арахамия? Ну это так, чисто с интереса.
Вопрос риторический.
Mikhail Golub
@golub
·13 мин
Министерство финансов Украины перестало публиковать данные по государственному долгу с ноября 2019 года
Арахамії треба погуглити, що таке технократичний уряд... Підказка: міністрами-технократами можуть бути професори профільних вузів, а не малолєтки без досвіду роботи!
Yevgen Zinchenko
8 год
Арахамія у Давосі жваво спілкувався з представниками російського телебачення.
Пряма мова: "Надо понимать, что там (на Донбассе) ежедневно с обоих сторон гибнут люди".
И каждый из нас министр.
его избирателей
Євген Лук'янчук
@Evgen_Lucky
Хто пояснить чому в більшості загиблих на фронті українські прізвища, а в більшості урядовців та власників кримінальних холдингів - єврейські?
С почестями или поджопниками?