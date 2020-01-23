 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, 2-3 міністри можуть. Але про це зарано говорити. Наразі Бабак (міністерка розвитку громад і територій. - Ред.) виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля (главу Івано-Франківської ОДА, колишнього топменеджера ДТЕК . - Ред.). Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", - зазначив Арахамія.

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Відповідаючи на запитання, чи залишиться на своїй посаді глава МВС Арсен Аваков, Арахамія сказав: "Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення".