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Все про:Кабмін (3243) звільнення (760) Арахамія (202)

 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що 2-3 міністри можуть написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, 2-3 міністри можуть. Але про це зарано говорити. Наразі Бабак (міністерка розвитку громад і територій. - Ред.) виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля (главу Івано-Франківської ОДА, колишнього топменеджера ДТЕК . - Ред.). Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кадрові зміни будуть", - Гончарук анонсував нові призначення в Кабміні

Відповідаючи на запитання, чи залишиться на своїй посаді глава МВС Арсен Аваков, Арахамія сказав: "Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171396
 
 
 Топ коментарі
 
а давай 2,5. пол-министра пусть остаётся. нижняя часть. один хер вы там все жопами думаете.
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А когда уже ты, арахамская зелень, напишешь заявление? Откуда ты взялась? Кто тебя знает и ставил во власть? Кому ты служишь? Кто тебя просунул? Не Украине служишь -это факт, украинцы тебя не ставили. Иди на фронт и защищай страну, а не прикрываешься мандатом и проводишь в Украине чьи -то интересы, которые с украинскими противоположные.
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Это не гуманно!
У них ещё могут быть дети!
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а давай 2,5. пол-министра пусть остаётся. нижняя часть. один хер вы там все жопами думаете.
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А когда уже ты, арахамская зелень, напишешь заявление? Откуда ты взялась? Кто тебя знает и ставил во власть? Кому ты служишь? Кто тебя просунул? Не Украине служишь -это факт, украинцы тебя не ставили. Иди на фронт и защищай страну, а не прикрываешься мандатом и проводишь в Украине чьи -то интересы, которые с украинскими противоположные.
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потрібно внести в закон норму про обовязкову службу депутата ВР в ЗСУ, щоб всяка шваль у владу не лізла 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7765
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сади кацапчик - твой Сцарь с весны потуги производит...!
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Министр МОН не уволится, т.к. не сможет заявление написать.
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2-3 министра могут написать заявление об увольнении по собственному желанию...

Тут ведь какое дело,- могут написать, а могут и не написать... Демократия, однако.
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Так они же недовольны зарплатой - предложите свалить! Но думаю, не свалят!
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Это не гуманно!
У них ещё могут быть дети!
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Там надо всех увольнять а не 2 или 3! и то даже если всех уволить не сильно это поможет экономике потому что она уже в такой заднице что одними увольнениями не отделаешься!!
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На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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Lvbnhj , ты сделал прекрасным мое утро этой синичкой ))).
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Ой ...а як бісяться *сексоти -ваньки *. 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3118
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Ну да а ещё ледники могут растаять а Вислюк сможет таки стать президентом всех народов . 😂😂😂😂 Все может быть все может статься
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Отвечая на вопрос, останется ли на своей должности глава МВД Арсен Аваков, Арахамия сказал: "Это к президенту. "/ Врёт рожа рыночного продавца цветов советских времён .Это к хозяину./В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков/ Зеленский - порядочный человек из другого(?) мира, - Аваков/ Шустрого и сообразительного паренька заприметил хозяин Зеленского Коломойский : Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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И конечно нового лица Авакова среди них нет...
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Двигатель который осматривала украинская комиссия в Иране не принадлежит сбитому самолету. Это тот, который "девственно чистый" и который был привезен неизвестно откуда. Это фрагменты двигателя "Airbus A320"

И что с Кулебой не поделил? Тот тебя так крыл, что полиции пришлось вмешаться. Ась, Арахамия? Ну это так, чисто с интереса.
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За кого держат иранцы украинских специалистов, если подсовывают им такой двигатель?
Вопрос риторический.
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Mikhail Golub

@golub

·13 мин

Министерство финансов Украины перестало публиковать данные по государственному долгу с ноября 2019 года

2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8645
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Арахамия, а 2-3 министра - это "погрешность"? Так сказать 10-15 % "нелетальных ошибок"?........
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Нет, это как "полтора землекопа".... На большее у этого ушлепка мозгов не хватает.
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"2-3 министра могут быть уволены, - Арахамия" - увольте начальника почты. А то почти два миллиона в месяц получает, а флешка из Китая в Хмельницкий едет 5 дней по Китаю, 2 дня по Эстонии и 28 дней по Украине.
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Хе, мне одна посылка из Китая пришла в Киев, потом каким-то чудом оказалась в Хмельницком, затем снова в Киеве, и лишь после таких интересных манипуляций отправилась наконец-то в Запорожье... Теперь вторая идет - 21-го числа в Киеве, 23-го в Черкассах, и как я подозреваю далее по той же схеме снова Киев и Запорожье... Логистика на грани фантастики 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7144
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Технократичний уряд?? Ріалі?? Там де міністр освіти пише з помилками і ніколи не працювала в освіті, а міністр охорони здоров'я взагалі не має медичної освіти???

Арахамії треба погуглити, що таке технократичний уряд... Підказка: міністрами-технократами можуть бути професори профільних вузів, а не малолєтки без досвіду роботи!
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Недоразумение по форме и содержанию Арахамия порадовал рашистских пропагандонов в Давосе своими "перлами" о почти гражданской войне в Украине.


Yevgen Zinchenko
8 год

Арахамія у Давосі жваво спілкувався з представниками російського телебачення.
Пряма мова: "Надо понимать, что там (на Донбассе) ежедневно с обоих сторон гибнут люди".
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Интересно,а "училка" уйдет пр собственному? Она стерва обидела всех матерей у кого есть дети.... 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2949 ганьба ганьба...
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Мы все министры.
И каждый из нас министр.
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"Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение" - Зеленский не царь вроде. Проведите опрос большинство людей в стране против такого министра как Аваков. Это всё выглядит как узурпация власти, а не народная всласть.
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Фамилии козлов отпущения назовите. И в чем они не справились. Желательно товарищ Хамия объясни на пальцах.
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Аваков опустил Зеленского и смешал с говном
его избирателей
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Оце й робота в тебе,юначе,ворогу не побажаєш,знищувати цілу країну при цьому блазнювати,імітувати...таке в тебе призначення?Вже краще бути безробітним...бо ці статки ...ой криваві.
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Не 2-3, а 3-4. Но не от зеленского. То, что говорит арахамия - это смягченный вариант слов зеленского.
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Євген Лук'янчук

@Evgen_Lucky

Хто пояснить чому в більшості загиблих на фронті українські прізвища, а в більшості урядовців та власників кримінальних холдингів - єврейські?
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Как уволены?
С почестями или поджопниками?
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Досить тут бовкати:якщо нема перешкоджань до розведення російських військ то їдь на передок до воїнів, можеш взяти з собою міністрів,савєтніків президента...і ін. і проживіть там недільку.Чмо-тєхнокрад.
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І от ця дебільна морда представляє Україну на міжнародній арені. З якого підземного переходу цього грузина витягли?
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Проклятая ачипятка! Вместо 23, указали 2-3. Беда...
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