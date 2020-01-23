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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (535) США (5972) Помпео (190)

 США взяли на себе зобов'язання щодо допомоги в збереженні суверенітету України, - Помпео

Сполучені Штати підтримують Україну, оскільки пам'ятають про свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, дбають про розвиток демократії в Європі, вважають Україну великим партнером та мають низку інших важливих інтересів.

Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю інформагентству Bloomberg, стенограму якого оприлюднив у середу Державний департамент США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перебуває на кордоні між демократією і тиранією у східній частині Європи", - пояснив глава американської дипломатії у відповідь на запитання, чому політика США на українському напрямі має значення для пересічного американця.

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"Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання, які означали, що ми допоможемо їм (українцям. – Ред.) у цілій низці речей, щоб вони могли залишатися суверенною нацією в безпеці", - продовжив глава Держдепартаменту.

Крім того, він підкреслив, що Сполучені Штати "дбають про демократію" скрізь у світі.

"Вони (Українська держава. – Ред.) є великим торговельним партнером для США. Америка має низку інтересів у контексті України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми виділили на цьому напрямі, відображає рівень нашої зацікавленості", - додав державний секретар США.

Він також зазначив, що американська політика щодо України засновується "на фундаментальних принципах зменшення залишків корупції та допомоги українському народові в посиленні демократії, яка перебуває під загрозою з боку РФ".

Також читайте: Україна звернулася до нас за декількома видами допомоги, ми її надамо, - Помпео про розмову із Зеленським

"Україна перебуває під колосальним тиском з боку Росії і президент (Трамп. - Ред.) вжив тих заходів протидії Росії, які не використав президент Барак Обама. Ми надали оборонну зброю українцям з тим, щоб вони могли себе захищати. Ми підтримуємо президента Володимира Зеленського в його зусиллях щодо викорінення корупції та зміцнення демократії", - сказав держсекретар, пише РБК-Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171395
 
   
 Топ коментарі
 
Что ты делаешь тут, рузкий брат?! Затерялся в ночи?!
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Вся надія на нашу армію і США.
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Слышь, урод ольгинский, это кто, США лезет в Украину? Ты поц совсем охренел от слекломоя и забыл где ты тут сейчас пишешь? Это не ваш мухосранский вестник где пашарной биомассе такое вот дерьмо втирают!
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Ну а чо? Зал повний. На третину (як сказав М. Вересень).
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А чому ти демонізуєш штати, а не рашку ?
Скажи но, скільки українців вбито американцями ?
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Конечно. Она же верит, что США хочет процветания Украины, а не просто сдвинуть Россию с мировой арены.
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Було б дуже добре якби піндоси не лізли у внутрішні справи України.
Без їхнього втручання - не було б і нинішніх проблем.
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Что ты делаешь тут, рузкий брат?! Затерялся в ночи?!
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Слышь, урод ольгинский, это кто, США лезет в Украину? Ты поц совсем охренел от слекломоя и забыл где ты тут сейчас пишешь? Это не ваш мухосранский вестник где пашарной биомассе такое вот дерьмо втирают!
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Это Америка Крым навинтила и на Донбассе войну развязала?) Ты не просто зебил,а Зебил в кубе.
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Що сталося на майдані 2013-14 років? Хто воює на Донбасі ?
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;Смицький;. Він нік змінив. Знову взяв нік АТОвця, до речі.
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Було б дуже добре,аби до твого прізвища дописали літеру,,В,, Ти б тоді виглядав як справжній *********-кацап. А так...........
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Шо, опять??? Был будапештский меморандум, и теперь вот снова обещают сохранять независимость? В паРаше небось ржут в голос... Но с другой стороны это наверное лучше чем если бы ничего не обещали.

Украине следует самой обеспечивать свой суверенитет. И начать следует с чисток в верхних эшелонах власти и "работать" с пятой колонной...
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Оце ж такі розумні втекли до Канадії і тепер повчають нас з-за бугра.
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"Чистки" вже все перечистили, і п'ята колона при владі. Перейти червоні лінії їм Америка не дасть, а ось знищити економіку вони можуть і до того йдуть семимильними кроками.
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Главное посадить колому и быстрый импичмент главзебилу. И Украину ещё можно спасти . Ах да и паспорта негражданина всему ордло и 73% манкуртам ☝️☝️☝️
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Темочка, мы в своей стране разберемся и без ольгинских.
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Оно канешно.
Особенно это было заметно при прошлом президенте аббаме.
Для армии поставили сотню матрасов, взамен американское посольство финансировало прорыв украинской границы и деятельность всяческих подонков, типо лещенки, наемы, сракошвило.
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Скоро штаты накроются медным тазом.
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Это всего лишь твои поллюции, обтекай
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А где наше будущее? С нарассеей?

Быть другом Америки наоборот престижно и безопасно. Так что сиди тихо в своём тандеме раша- зимбабве и не лезь к приличным странам и людям со своими тупыми советами
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Первая ссылка на блог магаданского ватника,"координатора" донбасских попочленцев. Фуфлыжные цифры оттуда же.
В википедии макс. численность 22.000.
Дешево, Петя, по-кацапски.
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Всё верно, только Киссинджера звали Генри. )))
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После таких слов, все больше уважаю США. Это действительно брат, это не кацапы со своей краденной историй, религией, названием. Спасибо США за помощь!
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Про территориальную целостность ни слова, а суверенитет можно и на территории Киевской области сохранять...
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Задача,что у кацапов,что у амеров,это бедная Украина,в этом им помогает 5 колона в Украине и куча люмпенов,так грабить неньку легче.
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точно, а Парнас и «ещё один крендель»
это передовой отряд помощников
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будапештський меморандум- витерлися об нього і висловили глибоку стурбованість
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