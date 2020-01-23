 Іран має передати чорні скриньки літака МАУ іншій країні, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо, що чорні скриньки - ключові для розслідування. Існують правила, які дозволять упевнитися, що в подібних випадках їх аналізують швидко та належним чином. Йдеться не лише про наявність необхідних експертів, але й про суттєві технологічні вимоги, відсутні в Ірані", - сказав Трюдо.
За його словами, найкращою країною для цієї мети була б Франція. "Саме тому ми закликаємо Іран передати чорні скриньки надійній третій країні, яка має технологічну можливість та людей, спроможних правильно проаналізувати ці скриньки. У міжнародній спільноті склався широкий консенсус, що на цю роль найкраще пасує Франція, і ми спонукаємо Іран зробити це", - зазначив глава уряду Канади.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
В соответствии с правилами Чикагской конвенции, Иран может направить самописцы на исследование в страну-эксплуатанта, страну-разработчика, страну-изготовителя. Американцам они их не направят (по вполне понятным причинам). Вам тоже (ваши официальные лица столько "пурги" нанесли (другого слова не подберешь) и такую позицию заняли, что направить их вам можно только в крайнем случае).
Вот они и решают на дипломатическом уровне - кому направить. Только и всего.
Как назвать официальное лицо, которое делая официальное заявление, делает его так, что оно (заявление) можно толковать по-разному (в зависимости от обстановки)? Мудрый политик.
Как назвать официальное лицо, которое, опираясь на авторитет своего государства (военный, политический, экономический - без разницы) делает категоричное заявление, и, в дальнейшем, его неуклонно и прямо поддерживает? Твердый политик.
А как назвать официальное лицо, которое говорит сначала, что события нет, потом, что событие есть, и одновременно разъясняет, что оно (лицо) заранее знало, что событие было, но оно (лицо) намеренно свои знания скрывало с целью вывести своего партнера на чистую воду и прилюдно его обвинить во лжи? Идиот. Вот как это называется. А на языке протокола "маловзвешенная позиция".
Напомню. Сначала ваши официальные лица высказались в том духе, что достоверных сведений о том, что самолет был сбит ракетой у них нет, и они будут активно сотрудничать с Ираном в духе добросовестности и добрососедства в целях выяснения настоящих причин. Потом, ваш Президент "озвучил" (как сказали бы ревнители ново-русской словесности), что да, у него была информация об истинных причинах катастрофы, но информация, так сказать "неофициальная".
Потом, когда его уличили в неискренности (лица, передавшие информацию, и уличили, кстати говоря), поправился, что да, информация была вполне "официальной", достоверной и полной, и мы с самого начала знали, что ракета, но не хотели обострять.
Вот это "не хотели обострять", как перевести на русский язык? А только так: "мы ждали, пока наш партнер "спалится", как последний лох. А уж, как "спалится", вот тогда-то мы его пинать и начнем. Вместе с другими".
О таких мелочах, как заявления о том, что с Ираном уже достигнута договоренность в передаче бортовых самописцев, я не говорю.
Разве что в переговорах экипажа может быть что-то заслуживающее внимания.