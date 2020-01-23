 Іран має передати чорні скриньки літака МАУ іншій країні, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що чорні скриньки - ключові для розслідування. Існують правила, які дозволять упевнитися, що в подібних випадках їх аналізують швидко та належним чином. Йдеться не лише про наявність необхідних експертів, але й про суттєві технологічні вимоги, відсутні в Ірані", - сказав Трюдо.

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За його словами, найкращою країною для цієї мети була б Франція. "Саме тому ми закликаємо Іран передати чорні скриньки надійній третій країні, яка має технологічну можливість та людей, спроможних правильно проаналізувати ці скриньки. У міжнародній спільноті склався широкий консенсус, що на цю роль найкраще пасує Франція, і ми спонукаємо Іран зробити це", - зазначив глава уряду Канади.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.