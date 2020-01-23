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Все про:візит (716) Держдепартамент США (535) США (5972) Помпео (190)

 Я збираюся відвідати Україну незабаром, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео обіцяє відвідати Україну в найближчому майбутньому, повідомляє в середу агентство Bloomberg.

Американський телеканал CNBC зі свого боку зазначає, що цей візит може відбутися протягом наступного тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Помпео скасував заплановану на початок січня поїздку в Україну і ще в чотири країни у зв'язку зі зростанням напруженості між США та Іраном, нагадує телеканал.

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Помпео пояснив, що через проблеми на Близькому Сході йому довелося відкласти раніше заплановану поїздку до Києва, пише РБК-Україна.

"Так, я збираюся поїхати туди. У мене була запланована поїздка, але виникли проблеми на Близькому Сході, якими я мав займатися. Ці проблеми ще не вирішені і належить зробити ще багато, але я відвідаю Україну незабаром" - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171393
 
 
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когда-нибудь.
может быть.
но это не точно...

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да никто в мире не хочет связываться с додиком и подавать ему руку.
руку подал - потом не отмоешься.
а в политике ценится репутация.
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Для американських політиків і військових -- двері завжди відкриті.
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приїде а тут нема нікого....по давосах усі повтікали
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главное, чтобы Аваков не приказал Зеленскому Помпео в кутузку отправить
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