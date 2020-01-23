 Один український воїн загинув, одного - поранено. За минулу добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 23 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомета – 4 постріли, а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномета – 4 міни та великокаліберного кулемета", - йдеться у звіті.

"Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета", - додали в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

На жаль, учора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення", - констатували в штабі ОС.



