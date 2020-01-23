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 Один український воїн загинув, одного - поранено. За минулу добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, була присутня снайперська активність.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 23 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомета – 4 постріли, а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномета – 4 міни та великокаліберного кулемета", - йдеться у звіті.

"Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета", - додали в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

На жаль, учора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення", - констатували в штабі ОС.

Один український воїн загинув, одного - поранено. За минулу добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, одного - поранено. За минулу добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171392
 
 
 Топ коментарі
 
Ветеран АТО: больше всего удручает, что Главнокомандующий не реагирует на потери, продолжая утверждать, что у нас перемирие

блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.

Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.

По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Ветеран АТО: больше всего удручает, что Главнокомандующий не реагирует на потери, продолжая утверждать, что у нас перемирие

блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.

Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.

По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Когда-то один клоун в предвыборной програме утверждал, что главнокомандующий зарабатывает на войне, и на смертях....- Что изменилось с тех пор??? - НИЧЕГО, кроме того что сам клоун стал президентом. Поэтому со спокойной душой можно спросить этого клоуна сколько он заработал за вчерашний день....
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Смерть клятой расії!!!!
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Щодня загиблі є...
Не хочеться згадувати слова передвиборчої кампанії Зелєнского, але висновок вже можна зробити зараз - наша міжнародна політика в кризі.
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Що означає "не хочеться"? Це треба кричати скрізь, щоб доходилдо до нирок, до печінки!
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Нужно просто перестать стрелять и отвести подальше войска!!!
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....если ГИБНУТ войны , значит СТРАНА делает недостаточно чтоб ПОБЕДИТЬ (((((
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Жидовско-хохлядская-кацапская власть у Украине так доуправлялась, что благодаря сепарам Севухам платят пенсии снайперам сепарским по 14-16 тыс гривен, с отчислений родителей Василия Мухи бойца который сегодня "загинув" от снайперской пули. Снайпера-маргиналы получает пенсию с бюджета Украины с отчислений родственников бойца Василия Мухи. Скажете это неправда, а я скажу правда можете в Ютюбе почитать исповеди маргиналов донецких, они и пенсии с Украины получают и с РФ доплаты за своё предательства. Правда думаю вам не понравилась, но жрите 73%. Где помпезность жиденка при почтении памяти погибшего бойца???? где 73% дебилы ???
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
Що був родини майбуттям,
Що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче
Плач серце крає щохвилини,
Що над померлим ворон кряче,
Що плаче рідна Україна,
Що вже ніколи той синочок
Свого життя не буде мати,
Що не посадить він садочок
Ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!

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