 Один український воїн загинув, одного - поранено. За минулу добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 23 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомета – 4 постріли, а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномета – 4 міни та великокаліберного кулемета", - йдеться у звіті.
"Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета", - додали в штабі ОС.
На жаль, учора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення", - констатували в штабі ОС.
блогер пишет о том, что его, как и побратимов, волнует очень, что уже шестой погибший защитник в январе 2020-го, за январь 2019-го погибших было трое. Это в разгар так называемого «перемирия», когда нашим бойцам была дана команда открывать ответный огонь только в критических ситуациях.
Прозапас пишет, бойцы гибнут, а от Верховного Главнокомандующего не слышно абсолютно никакой реакции. Также президент Зеленский никак не комментирует абсолютно неправдивые слова своего НГШ о том, что договоренности работают, а ситуацию подогревают только политические спекуляции. Не волнуют Зеленского заявления своего министра обороны о том, что полное перемирие наступило с 1 января 2020 года.
По словам ветерана АТО, соответственно, если президент молчит, а СМИ лишь украдкой сообщают о потерях, то весь народ находится в уверенности, что дело идет к «миру».
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Не хочеться згадувати слова передвиборчої кампанії Зелєнского, але висновок вже можна зробити зараз - наша міжнародна політика в кризі.
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
Що був родини майбуттям,
Що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче
Плач серце крає щохвилини,
Що над померлим ворон кряче,
Що плаче рідна Україна,
Що вже ніколи той синочок
Свого життя не буде мати,
Що не посадить він садочок
Ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!