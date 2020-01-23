 Новий коронавірус забрав життя 17 осіб у Китаї

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Global Times.
У ніч на 23 січня кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї досягла 550 осіб.
Штаб з боротьби з епідемією в місті, де вперше підтвердили новий тип вірусу, попередив, що 23 січня в місті буде призупинена робота всього громадського транспорту, повідомляє канал CGTN. О 10:00 за місцевим часом у місті перекриють шляхи сполучення з аеропортами та залізницями.
Телеканал зазначає, що більшість хворих - жителі міста Ухань або люди, які відвідували місто. Влада країни просить містян не залишати Ухань без "особливих причин".
Національна комісія з охорони здоров'я заявила 22 січня, що джерело інфекції поки не виявлено, а способи її передачі незрозумілі.
"Експерти в галузі охорони здоров'я згодні з тим, що існує можливість мутації вірусу", - йдеться в повідомленні.
Уперше цей тип вірусу в Ухані (провінція Хубей) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб, - підтвердили 31 грудня 2019 року. Станом на ранок 22 січня кількість хворих у Китаї становила понад 400 осіб, загиблих було дев'ять.
21 січня по одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані та США. Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще два випадки захворювання зафіксовано в Таїланді і один - у Японії. 22 січня ще один випадок інфікування підтвердили в Гонконзі, в РФ жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус, що викликає респіраторні захворювання та пневмонію.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. Після поширення вірусу робота ринку була припинена. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
По меркам планеты не далеко ???
Дело в том, что предыдущие вариации (версии, виды, штаммы) данного возбудителя поражали почему-то носителей паспортов КНР, фото погибших не публиковали, а хлоркой во время его обнаружения мыли обрабатывали интерьеры зданий и салоны транспортных средств только на территории Поднебесной.
И вообще, китайцы производят впечатление не очень чистой неопрятной нации...
По данным источника российских СМИ в Минздраве, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником якобы стали летучие мыши. Затем он передался живущим на деревьях млекопитающим - пальмовым циветам, от которых перекочевал к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. В эпидемиологическом расследовании, которое проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок.
максимка, ты умственно отсталый человек, иди просто рузький?
И претензий и оскорблений не будет...
Часник теж!!
😀
Кушайте здоровую пищу и витамины, не курите и много не пейте .
И будет вам щастье
Харканул на землю - положи партбилет на стол.
Также не следует ходить на прогулки в места скопления летучих мышей (и их помета), и тем более, употреблять в пище этих мышей, даже если какой селюк и считает их деликатесом.
P.S. В Монголии туриЗды померли от чумы, сожрав суслика (кажись даже сырого).
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
И это все, что нам нужно знать о компетентности и эффективности Минздрава а.к.а. "**й вам в сраку"(С).
Не работают аэропорты и вокзалы. Общественный транспорт тоже вроде. Город на 11 млн.
Как половина Пекина.
Вирус искусственно и панически рекламируют по всему Китаю! Люди скупают маски как бешеные.
На утро 23 января. В Пекине сейчас уже 11:50. Официально 17 смертельных случаев. 17 человек на страну в 1,4 млрд человек! Абсолютное ничто. Здесь в год в автомобильных авариях погибает 200 тыс!
Что криминального?? ))
Не надо ездить в китай, это опасно.
И да, китайцев 1,5 миллиарда
В прошлом году упала рождаемость. Хотя разрешено 2 ребёнка. Но заводить их не спешат. Ибо их ещё надо прокормить. Жизнь - не дешёвая в Китае. Если ты конечно не в селе живёшь.
Прирост населения за 2019 год + 4,2 млн. человек.
BBC News Русская служба - Очаг коронавируса в Китае - город Ухань. Здесь остановлен общественный транспорт. Город с населением больше чем население Белоруссии полностью закрыт военными и полицией. Подтверждено заражение 570 человек 95 в критическом состоянии.
Спецтехника дезинфицирует улицы от коронавируса