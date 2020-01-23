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Все про:вірус (54) інфекції (74) Китай (228)

 Новий коронавірус забрав життя 17 осіб у Китаї

22 січня кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV у Китаї сягнула 17 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Global Times.

У ніч на 23 січня кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї досягла 550 осіб.

Штаб з боротьби з епідемією в місті, де вперше підтвердили новий тип вірусу, попередив, що 23 січня в місті буде призупинена робота всього громадського транспорту, повідомляє канал CGTN. О 10:00 за місцевим часом у місті перекриють шляхи сполучення з аеропортами та залізницями.

Телеканал зазначає, що більшість хворих - жителі міста Ухань або люди, які відвідували місто. Влада країни просить містян не залишати Ухань без "особливих причин".

Також читайте: Мити руки і не контактувати з хворими: МОЗ розповів, як уникнути нового коронавірусу з Китаю

Національна комісія з охорони здоров'я заявила 22 січня, що джерело інфекції поки не виявлено, а способи її передачі незрозумілі.

"Експерти в галузі охорони здоров'я згодні з тим, що існує можливість мутації вірусу", - йдеться в повідомленні.

Уперше цей тип вірусу в Ухані (провінція Хубей) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб, - підтвердили 31 грудня 2019 року. Станом на ранок 22 січня кількість хворих у Китаї становила понад 400 осіб, загиблих було дев'ять.

21 січня по одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані та США. Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще два випадки захворювання зафіксовано в Таїланді і один - у Японії. 22 січня ще один випадок інфікування підтвердили в Гонконзі, в РФ жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус, що викликає респіраторні захворювання та пневмонію.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. Після поширення вірусу робота ринку була припинена. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус із Китаю дістався до Росії і США, Трамп каже, що "все під контролем"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171391
 
 
 Топ коментарі
 
а там из Шанхая недалеко до изгойной засрашки , так что ждем падежа мордвы и удмуртоов.
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В настоящее время известны шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны: они вызывают симптомы обычной простуды. Два других - это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

По данным источника российских СМИ в Минздраве, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником якобы стали летучие мыши. Затем он передался живущим на деревьях млекопитающим - пальмовым циветам, от которых перекочевал к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. В эпидемиологическом расследовании, которое проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок.
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Да блин, при нашем состоянии медицины хватит одного пассажира из Китая, чтобы разгрузить пенсионный фонд на многие годы вперед...
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а там из Шанхая недалеко до изгойной засрашки , так что ждем падежа мордвы и удмуртоов.
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Открой карту - от Шанхая до россии очень далеко!

По меркам планеты не далеко ???
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Кажись, эта хворь про-китайская.

Дело в том, что предыдущие вариации (версии, виды, штаммы) данного возбудителя поражали почему-то носителей паспортов КНР, фото погибших не публиковали, а хлоркой во время его обнаружения мыли обрабатывали интерьеры зданий и салоны транспортных средств только на территории Поднебесной.
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А кто ещё ест с рынков летучих мышей и всякую другую хрень ????? Только китайцы.
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В Ухане можно купить на рынке летучую мышь или съесть её в ресторане.
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Да, едят всякое д.рьмо... и эта их уличная еда в полной антисанитарии... фууу
И вообще, китайцы производят впечатление не очень чистой неопрятной нации...
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В настоящее время известны шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны: они вызывают симптомы обычной простуды. Два других - это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

По данным источника российских СМИ в Минздраве, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником якобы стали летучие мыши. Затем он передался живущим на деревьях млекопитающим - пальмовым циветам, от которых перекочевал к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. В эпидемиологическом расследовании, которое проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок.
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"В США начали изобретать вакцину от заболевания. В России в ближайшее время выпустят экспресс-тест по выявлению инфекции. Во многим аэропортах мира усилены меры эпидконтроля. Украинские власти пока молчат." - как обычно...
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на роиси в ближайшее время выпустят экспресс-тест по выявлению инфекции.
максимка, ты умственно отсталый человек, иди просто рузький?
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Это цитата с другого СМИ. Смысл вообще в том что в Украине снова тишина. Ситуация как сбитым в Иране боингом. А можно как-то без необоснованных оскорблений? То это быдлячество...
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Не тащи сюда цитаты из росоСМИ или из явных прорашинских...
И претензий и оскорблений не будет...
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Ну вычеркни там где раша. Смысл что во всех странах что-то предпринимают а у нас нет.
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Ничего хорошего в этом вообще-то нет.
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Самогончик та сало-самий кращий антивірус!!
Часник теж!!
😀
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Да блин, при нашем состоянии медицины хватит одного пассажира из Китая, чтобы разгрузить пенсионный фонд на многие годы вперед...
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Не нагнетайте. Мойте руки, дезинфицируйте, если путешествуете. Не лобызайтесь с незнакомцами. Не злоупотребляйте лекарствами, особенно антибиотиками.
Кушайте здоровую пищу и витамины, не курите и много не пейте .
И будет вам щастье
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Компартии Китая следует применят меры к своим селюкам, харкающим на землю (самый лучший способ распространения инфекции, с высохшей мокротой, разносимой ветром).
Харканул на землю - положи партбилет на стол.
Также не следует ходить на прогулки в места скопления летучих мышей (и их помета), и тем более, употреблять в пище этих мышей, даже если какой селюк и считает их деликатесом.

P.S. В Монголии туриЗды померли от чумы, сожрав суслика (кажись даже сырого).
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"Государственная пограничная служба собственным решением ввела противоэпидемиологический мониторинг прибывающих из Китая."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

И это все, что нам нужно знать о компетентности и эффективности Минздрава а.к.а. "**й вам в сраку"(С).
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С 23 января власти Китая закрыли город Ухань. Выехать и въехать в него нельзя.

Не работают аэропорты и вокзалы. Общественный транспорт тоже вроде. Город на 11 млн.
Как половина Пекина.
Вирус искусственно и панически рекламируют по всему Китаю! Люди скупают маски как бешеные.
На утро 23 января. В Пекине сейчас уже 11:50. Официально 17 смертельных случаев. 17 человек на страну в 1,4 млрд человек! Абсолютное ничто. Здесь в год в автомобильных авариях погибает 200 тыс!
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Ну, и пошто мой невинный коммент удалили??
Что криминального?? ))
Не надо ездить в китай, это опасно.
И да, китайцев 1,5 миллиарда
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1,4 официально.
В прошлом году упала рождаемость. Хотя разрешено 2 ребёнка. Но заводить их не спешат. Ибо их ещё надо прокормить. Жизнь - не дешёвая в Китае. Если ты конечно не в селе живёшь.

Прирост населения за 2019 год + 4,2 млн. человек.
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Сивохо его сожрёт , вместе с гуманитарной.
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Нужно пить водку и закусывать салом с чесноком.
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Сколько миллиардов клеток головного мозга уносит каждый день зебиловирус, поразивший нарид Украины?
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Attention! Today in Wuhan at 5 pm to 9 pm please do not go out, all peoples who affected by the disease will be moved to the hospital that has been prepared. And at 5 pm to 9 pm the air force of the Central Theater began to spray disinfectant powder over Wuhan. Please close your doors and windows and dont go out!!! If you got any friends or relatives in Wuhan please inform them
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Смотрю тут некоторым смешно
BBC News Русская служба - Очаг коронавируса в Китае - город Ухань. Здесь остановлен общественный транспорт. Город с населением больше чем население Белоруссии полностью закрыт военными и полицией. Подтверждено заражение 570 человек 95 в критическом состоянии.

Спецтехника дезинфицирует улицы от коронавируса

Новий коронавірус забрав життя 17 осіб у Китаї - Цензор.НЕТ 7490
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капец. апокалипсис грядет. разнесут заразу по миру
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Я бы не впускал в Украину из Китая никого сразу, только после тщательного диагностирования
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не известно во что все это выльется, город с населением 11 млн. закрыт военными, заболело уже почти тысяча человек, около сотни на грани смерти, но Ылитным "интеллектуалам", смотрю, весело. они за ЗЕбеню переживают... Ылита, что тут поделать?
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границу с рахой закрывать будем? или будем ждать вспышки на дамбабве?
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