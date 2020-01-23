 Новий коронавірус забрав життя 17 осіб у Китаї

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Global Times.

У ніч на 23 січня кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у Китаї досягла 550 осіб.

Штаб з боротьби з епідемією в місті, де вперше підтвердили новий тип вірусу, попередив, що 23 січня в місті буде призупинена робота всього громадського транспорту, повідомляє канал CGTN. О 10:00 за місцевим часом у місті перекриють шляхи сполучення з аеропортами та залізницями.

Телеканал зазначає, що більшість хворих - жителі міста Ухань або люди, які відвідували місто. Влада країни просить містян не залишати Ухань без "особливих причин".

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Національна комісія з охорони здоров'я заявила 22 січня, що джерело інфекції поки не виявлено, а способи її передачі незрозумілі.

"Експерти в галузі охорони здоров'я згодні з тим, що існує можливість мутації вірусу", - йдеться в повідомленні.

Уперше цей тип вірусу в Ухані (провінція Хубей) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб, - підтвердили 31 грудня 2019 року. Станом на ранок 22 січня кількість хворих у Китаї становила понад 400 осіб, загиблих було дев'ять.

21 січня по одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані та США. Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще два випадки захворювання зафіксовано в Таїланді і один - у Японії. 22 січня ще один випадок інфікування підтвердили в Гонконзі, в РФ жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус, що викликає респіраторні захворювання та пневмонію.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. Після поширення вірусу робота ринку була припинена. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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