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 Політика України, Економіка
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Все про:Давос (109) інвестиції (266) Сенцов (847)

 Зовнішню інвестрекламу України в умовах агресії Росії потрібно будувати на дешевизні і перспективності вкладень, - Сенцов

Україні в залученні зовнішніх інвесторів у країну варто акцентувати на дешевизні активів і перспективності вкладень, а не на швидкому закінченні конфлікту з Росією, вважає колишній політв'язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов.

"Говорити про швидку перемогу (над Росією) - це обман", - сказав він у Давосі в "Українському домі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цьому передувало питання українського бізнесмена Ігоря Ліскі, який відзначив дисонанс у зовнішніх інвесторів від повідомлень з України одночасно про війну і необхідність інвестицій і запропонував обговорити стратегію залучення зовнішніх інвесторів, побудовану на тезі, що Україна "вже на шляху до перемоги, вже майже перемогла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

"Ми не переможемо через два роки. Виходить тоді, що ми обдурили? Наша перемога - якщо ми вистоїмо. Путінський режим - не вічний", - висловив свою думку Сенцов. За його словами, основною тезою має стати те, що "вкладати в Україну - це дешево і перспективно".

Кінорежисер вважає слабкою нинішню позицію президента України Володимира Зеленського або президента Франції Емманюеля Макрона, які розраховують домовитися з Путіним про мир, привернути його до себе.

"Дивно чути це від дорослих людей. Я в це не вірю. Але поки про "зраду" говорити рано, треба подивитися, до чого це призведе", - сказав Сенцов. На його думку, Україні слід зосередитися на своєму розвитку і чекати зміни влади в Росії, коли відкриється вікно можливостей для мирного повернення Донбасу, і, можливо, Криму, над якими втрачено контроль.

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"Єдиний сценарій - це заморожування конфлікту і розвиток України", - наголосив кінорежисер.

Він закликав уже зараз сформувати у світі спільну позицію до нового керівництва Росії, яке прийде після Путіна, що воно буде визнане тільки після повернення Україні її територій.

Сенцов також зазначив, що нині займається лише громадською діяльністю, уникаючи політики. "Чи буду займатися (політикою) в майбутньому - питання ще для мене відкрите. Я його просто не обмірковую і нічого не роблю в цьому напрямку", - сказав колишній політв'язень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171390
 
   
 Топ коментарі
 
Не понимаю гневных комментариев в адрес Олега. Достойный человек. Не прогнулся под Хуйла и под зебилье тоже не прогнулся. Сказал все правильно. Если честно, то я хочу, чтобы он пошел в политику. Умных и принципиальных людей там очень не хватает, а беспринципные тупые мрази уже достали.
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скоро Сєнцову доведеця перебиратись до Парижу, або Лондону, бо тут намічаєця вхождєнійє в імперію губєрніямі
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Олежка. не делай умное лицо. У тебя плохо получается.
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скоро Сєнцову доведеця перебиратись до Парижу, або Лондону, бо тут намічаєця вхождєнійє в імперію губєрніямі
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Вкладывать конечно можно, но только вопрос во что?
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Вопрос: а получишь ли назад свои деньги ?
Отберут всё
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Ну отобрать вряд-ли, а вот обобрать могут.
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В наших реалиях только в дешевую рабочую силу. Но тут Украина конкурирует со многими странами где нет войны. Все жирные сферы в Украине уже давно прибраны к рукам нашими олигархами. Для инвесторов было бы ещё интересно вкладываться в растущий бизнес но у нас душат малый и средний бизнес не давая ему развиваться.
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Под дешевой рабочей силой подразумевается перенос производства в Украину.
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Олежка. не делай умное лицо. У тебя плохо получается.
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Наверное, Сенцов был экономистом в седьмом поколении, а мы не знали...
А привлекать инвестиции в рок-кафе, это вообще ход гения!

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ЁТМ...еще один сиделец учит как делать детей...
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Вкладати гроші в Україну треба, але після закінчення каденції цієї влади.
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Не понимаю гневных комментариев в адрес Олега. Достойный человек. Не прогнулся под ***** и под зебилье тоже не прогнулся. Сказал все правильно. Если честно, то я хочу, чтобы он пошел в политику. Умных и принципиальных людей там очень не хватает, а беспринципные тупые мрази уже достали.
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теж вважаю за достойну людину , така людина має бути в укр політиці
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Был бы международный праздник во всём мире, и не такой как Клары Цеткин, а настоящий.
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А цей сєнцов і в інвестиціях розуміється? Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России нужно строить на дешевизне и перспективности вложений, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2194
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Не гірше ніж ці клоуни з 95 атдельного зеленознаменного циркового батальону
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"Кинорежиссер", который снять фильм не тошнотворный, не может, зато экономист. Во как бывает. Ну и фраза, которая многим здесь понравится "Единый сценарий - это заморозка конфликта и развитие Украины".
И так, риторически, а за какие денежки, этот безработный в Давосе? ААААА! ГАДЯЯЯЯЯ!
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Во умник-бездарность режисёрскую на дешевизну инвестиций меняет.И где такие спецы берутся?
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Украина цветет и пахнет пока нет сруззко мира.
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Ты Петя сказочный долбодятел. Именно на обваленных экономиках и зарабатывают инвесторы (пример Китай)
А у развитых экономик ставки в банках нулевые! Скоро будут отрицательные. Прийдется платить за збережегие денег.
И Майдан в Украине переворотом не называют. Так что привет "русскому миру".
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Инвесторы не зарабатывают на вкладах. Из обваленных экономик выкачивают деньги.
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Это называется гораздо проще: caveat emptor (риск лежит на покупателе).
Не благодарите.
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Так ты ж когда стекломоем траванулся отказался ехать, вот и взяли другого
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ТОГДА ЛУЧШЕ ВКЛАДЫВАТЬ В ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !)
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ну тогда у меня вопрос - я не спрашиваю за Японию и Сев.Корею потомучто знаю ответ а вот за
Канаду или хотябы за Шецию или Данию спрошу - ?????????????? дешевизна то есть много де
шового говна это примитивные экологически грязные позавчерашние технологии и массовы де
шовый труд результаты которого тут же смываются в унитаз - это путь Китая или я бы даже ска
зал Индо-Китая но это при условии очень жёсткой вертикали власти или кастового общества то
есть элита продаёт рабскую силу фактически им принадлежащую....... другого пути нет ??? тогда
ещё раз - Канада, Швеция, Дания - как ?????????????????
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Если бы всё решилось со смертью Ху*ла... Во-первых, там Ху*лов наделают сколько понадобится, во-вторых, там 80% параши сказочные долбо*бы:Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России нужно строить на дешевизне и перспективности вложений, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4887
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А ушлепні будують на олігархаті й свавіллі суддівських й силовиків
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Вкладывайте, а то Мойша не хреновый аппетит имеет, и чем больше,тем лучше для него.
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А как долго человека, не снимающего кино, можно называть кинорежиссером?
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А как долго неподмытую свинособаку с бульбашии можно выводить в люди без намордника?
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Що мудра людина, то мудра людина. В усіх сферах. Дякуємо, Олеже! Але за довговічність путлєра не переживай - ще у цьому році можна буде погойдатися на його висячому трупі.
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