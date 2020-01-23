 Зовнішню інвестрекламу України в умовах агресії Росії потрібно будувати на дешевизні і перспективності вкладень, - Сенцов

"Говорити про швидку перемогу (над Росією) - це обман", - сказав він у Давосі в "Українському домі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Цьому передувало питання українського бізнесмена Ігоря Ліскі, який відзначив дисонанс у зовнішніх інвесторів від повідомлень з України одночасно про війну і необхідність інвестицій і запропонував обговорити стратегію залучення зовнішніх інвесторів, побудовану на тезі, що Україна "вже на шляху до перемоги, вже майже перемогла".
"Ми не переможемо через два роки. Виходить тоді, що ми обдурили? Наша перемога - якщо ми вистоїмо. Путінський режим - не вічний", - висловив свою думку Сенцов. За його словами, основною тезою має стати те, що "вкладати в Україну - це дешево і перспективно".
Кінорежисер вважає слабкою нинішню позицію президента України Володимира Зеленського або президента Франції Емманюеля Макрона, які розраховують домовитися з Путіним про мир, привернути його до себе.
"Дивно чути це від дорослих людей. Я в це не вірю. Але поки про "зраду" говорити рано, треба подивитися, до чого це призведе", - сказав Сенцов. На його думку, Україні слід зосередитися на своєму розвитку і чекати зміни влади в Росії, коли відкриється вікно можливостей для мирного повернення Донбасу, і, можливо, Криму, над якими втрачено контроль.
"Єдиний сценарій - це заморожування конфлікту і розвиток України", - наголосив кінорежисер.
Він закликав уже зараз сформувати у світі спільну позицію до нового керівництва Росії, яке прийде після Путіна, що воно буде визнане тільки після повернення Україні її територій.
Сенцов також зазначив, що нині займається лише громадською діяльністю, уникаючи політики. "Чи буду займатися (політикою) в майбутньому - питання ще для мене відкрите. Я його просто не обмірковую і нічого не роблю в цьому напрямку", - сказав колишній політв'язень.
Отберут всё
А привлекать инвестиции в рок-кафе, это вообще ход гения!
И так, риторически, а за какие денежки, этот безработный в Давосе? ААААА! ГАДЯЯЯЯЯ!
А у развитых экономик ставки в банках нулевые! Скоро будут отрицательные. Прийдется платить за збережегие денег.
И Майдан в Украине переворотом не называют. Так что привет "русскому миру".
Не благодарите.
Канаду или хотябы за Шецию или Данию спрошу - ?????????????? дешевизна то есть много де
шового говна это примитивные экологически грязные позавчерашние технологии и массовы де
шовый труд результаты которого тут же смываются в унитаз - это путь Китая или я бы даже ска
зал Индо-Китая но это при условии очень жёсткой вертикали власти или кастового общества то
есть элита продаёт рабскую силу фактически им принадлежащую....... другого пути нет ??? тогда
ещё раз - Канада, Швеция, Дания - как ?????????????????