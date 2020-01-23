 "Я за максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - Арахамія заявив, що його слова про "відмову від європейського законодавства" неправильно витлумачили

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Арахамія зазначив: "Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами.
В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади.
Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі в своєму виступі.
Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу.
Все інше - lost in translation. Євроінтеграції бути".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вважає неправильним для Києва процес "гармонізації" українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.
і там розмовляй
гуймо
Коли в тебе ***** відбирало Крим та Донбас ти як молитву повторяло Туреччина і НАТО тебе захистить,і що?Тьху на тебе убоге,плазуй нахєр на сортовню до пшека.
28 стран (при чем с куда более развитой экономикой) не жалуются на подчинение, только Украйна одна боится? В евразийский союз вам дорога. Там точно не будет подчинение никому
Знаете, я думаю, что россияне, и в частности русские тупой народ. Им нравится быть крепостными и чтобы кто то думал за них. Но вот читая, этого вашего депутата, думаю что, к сожелению, Путин может быть и прав говорить о том, что русские и украинцы один народ😪. Вы своими словами подтвердили это. Этот депутат ни чем не отличается от того же Петра Толстого.
Даже сам Толстой не может придумать такую чушь.
.... по уничтожению украины
шаг в сторону кремля, завякали?
полшага в обратно... нарид и успокоился )))
У мене таке просте питання: на що конкретно дитинці пані Новосад не вистачає мамкиних 36 тисяч?
Маю три версіі: пані Новосад п'є, курить, вживає наркотики і користується послугами елітних повій обох статей, бо страждає на "бєшенство матки". За таких умов, звісно, 36 тис. мамці і на себе не вистачає, не те, щоб одягнути і прогодувати дитинку.
Версія друга: пані Новосад шкідливих звичок не має, але дитинка підсіла на важкі наркотики і вже виносить з дому останнє.
Версія третя: пані Новосад турботлива мамка і розуміє, що дитинку необхідно терміново відправити вчитись десь у Лондон, щоб там її навчили хоч читати і писати, бо в Україні завдяки пані Новосад і ЗЕленій команді це буде вже неможливо.
P. S.
Всім дуже дякую. З коментарів дізналась, що в пані Новосад дітей нема.
Тому лишається версія номер 1.
Нічого дивного в цьому нема з огляду на ще недовге, але з толком прожите життя ЗЕкоманди.
2) не то мав на увазі
3) ці слова були вирвані з контексту
жрі-ТЄ зєлєбобіки!
арахамия ублюдочное брехло
А вы много помните случаев, когда при барыге "ннправильно истолковывали" слова топовых политиков?