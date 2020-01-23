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Все про:Євросоюз (2745) Арахамія (202)

 "Я за максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - Арахамія заявив, що його слова про "відмову від європейського законодавства" неправильно витлумачили

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що він є твердим прихильником євроінтеграції, а його слова про несвоєчасність гармонізації українського законодавства до законів ЄС не так витлумачили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Арахамія зазначив: "Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами.

В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади.

Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі в своєму виступі.

Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу.

Все інше - lost in translation. Євроінтеграції бути".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вважає неправильним для Києва процес "гармонізації" українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Читайте: Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171388
 
 
 Топ коментарі
 
неправильно поняли мои неправильные слова
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Просто сказочный дебил

"Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахмия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали - Цензор.НЕТ 8661
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Арахмия - это уроженец Сочи, РФ!!! Арахмия получил Украинский паспорт только несколько лет назад. это мимикрирующий под Украинца двойной агент вполне вероятно.

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Путин, как Арахамия тоже так говорил, что нельзя открывать рынки с ЕС и т.п. Богдан с Азаровым еще полетели в Питер потом встречаться и отменили подписание ассоциации с ЕС. во власти кишит агентурой России! Украине нужно принять закон, что граждане, который были гражданами РФ, они не могут попадать во власть в Украине!!! Потому что это все агентура!!!
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Как же тебя понимать, смерд, коли ты ничего умного не говоришь?
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Мне интересно, а где и кто учил этих "гениев" нынешней украинской политики? Блин, каждый первый говорит, что его не так или неправильно поняли! Так выражайся тогда четко и конкретно, а не растекайся мыслью по дереву! После речей этой горе "элиты" так и хочется сказать: "Сам то понял, что сказал?". Дешевки! Вам еще в школу ходить и ходить!!!
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Дуже вірно він каже і чітко розуміє яка доля і участь уготовано нам в цьому черговому союзі...Для цього місцевим коментаторам треба було б хоч поїздити по цій самій Європі.Вона ж для всіх різна.Поспілкуватися з албанцем,боснійцем,чорногорцем,хорватом,болгарином чи сербом.Вони вам розкажуть де ділися їхні заводи,і чому вони змушені кидати сім'ї і їхати на заробітки...Не для того українці одне ярмо скинули щоб іти і в друге самому голову засовувати(чи вам бриттів то ніщо).Якісь як не люди а нерозумні вівці-де сіно показали там і господар...Читайте Т.Ґ.Шевченко хто освічений,там все написано,з тих пір нічого не змінилося,як були ми для німця ніхто і ніщо- то так і є.
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Нікчемо,сиди в лайні і чекай коли бабуся жопу витре.Україна буде квітучою коли такі совки як ти і їхні вилупки щезнуть.Ти манкурте зі своїми лаптьоногими пращурами звикло стояти раком перед польським паном,кацапським царем,австріяком,сесеровським генсеком..
Коли в тебе ***** відбирало Крим та Донбас ти як молитву повторяло Туреччина і НАТО тебе захистить,і що?Тьху на тебе убоге,плазуй нахєр на сортовню до пшека.
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Мокша, не скули.Но, приятно, что *********** вынуждены учить соловїну, чтобы заработать на фанфарик боярышника))
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Ти ж навіть не зрозуміло що там написано,манкурте.А свій"фанфарик боярышника"після того як заглотнеш ,по вашому стародавньому лаптьоногому звичаю засунеш сам собі в дупу.Тоді тобі дійсно стане"приятно".
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Ти не правильно Поставив Свою думку.Справа не в тім , щоб Нас любили , справа відношення німців До Саміх Себе , як вони дорожать своїми Людьми. І гастарбайтер не Буде Сидіти коли німець працює . І сама важка праця не на німцях .І відношення нашої Влади до Простих Людей. Ось у чому річ.Укрїнці хотять Поваги по відношенню до Себе і Від Усіх.
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В чому не правий цей чоловік.Він застерігає,що це буде ж той самий Будапештський договір,тільки економічний,з такими ж самими наслідками,тільки в економіці.Де ж так само всі фігуранти ,по черзі,витруть об нас ноги і будуть довго сміятися з телепнів...Знаєте,я не хочу щоб мої діти і онуки гасали по заходам і сходам для того щоб вижити,і чому це взагалі повинно бути в найбільшій і потенційно найбагатшій країні Європи.
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Влада , говорить всігда Те , Що ми хочемо Почути. А робить , що їм Вигідно. Дивіться до чого вони Нас підводять і Зрячого не веде Сліпий . В Чому резонанс. Люди поїхали і побачили на свої Очі як Живуть Люди. І євреїв 40 років водили по пустині, а Нас Тисячоліттями , а це уже Перебор.Люди хотять Українського Моісея і вже пелена з Очей спала . Справа за Народом.
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Так у німців хо гарний "асфальт", а в нас ось такий.
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Сегодня Украйна напоминает Украйну Януковича. Все теже слова.
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Арахамия прав. Это не гармонизация, это подчинение Суть рабства не меняется от того, добровольное ли оно , или принудительное От одной кабалы не избавились, а уже лезем в другую
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В смысле? Вы вообще понимаете о чем вы говорите? Горманизация это подчинение? А вам кто то сказал, что без Горманизация может быть членство в ЕС? И как вы представляете себе такой союз?
28 стран (при чем с куда более развитой экономикой) не жалуются на подчинение, только Украйна одна боится? В евразийский союз вам дорога. Там точно не будет подчинение никому
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Лично я боюсь, что за дело берутся такие грамотеи как вы.
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Пфу, не стоит меня боятся, я из Болгарии. И я только люблю Украйну.
Знаете, я думаю, что россияне, и в частности русские тупой народ. Им нравится быть крепостными и чтобы кто то думал за них. Но вот читая, этого вашего депутата, думаю что, к сожелению, Путин может быть и прав говорить о том, что русские и украинцы один народ😪. Вы своими словами подтвердили это. Этот депутат ни чем не отличается от того же Петра Толстого.
Даже сам Толстой не может придумать такую чушь.
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Вы из Болгарии? Значит вам на роду написано ***** уважать.
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классную команду собрали кураторы моники
.... по уничтожению украины
шаг в сторону кремля, завякали?
полшага в обратно... нарид и успокоился )))
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У арахамії таке щире евроінтеграційне хлебвльце , що плакати хочеться 😁😁😁
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политик должен думать прежде чем рот открывать .. не правильно истолковали... так говори членораздельно а не пополняй помойную яму рамблера домыслами там только и ждут кто что то не так ляпнет
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Ду-май! Перш ніж говорити.А то слова вилітають із рота швидше чим думає голова.
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То что думал, то и сказал, а потом понял, что штирлиц прокололся
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Anna Maximenko
У мене таке просте питання: на що конкретно дитинці пані Новосад не вистачає мамкиних 36 тисяч?
Маю три версіі: пані Новосад п'є, курить, вживає наркотики і користується послугами елітних повій обох статей, бо страждає на "бєшенство матки". За таких умов, звісно, 36 тис. мамці і на себе не вистачає, не те, щоб одягнути і прогодувати дитинку.
Версія друга: пані Новосад шкідливих звичок не має, але дитинка підсіла на важкі наркотики і вже виносить з дому останнє.
Версія третя: пані Новосад турботлива мамка і розуміє, що дитинку необхідно терміново відправити вчитись десь у Лондон, щоб там її навчили хоч читати і писати, бо в Україні завдяки пані Новосад і ЗЕленій команді це буде вже неможливо.
P. S.
Всім дуже дякую. З коментарів дізналась, що в пані Новосад дітей нема.
Тому лишається версія номер 1.
Нічого дивного в цьому нема з огляду на ще недовге, але з толком прожите життя ЗЕкоманди.
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В пані Новосад Дітей ще немає . Вона сказала , чим вона буде годувати ,- Свою Ще не народжену Дитину.
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в киеве школа более 10к гривен в месяц, или вы при камунизьме живёте ?
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Это цветочки, еще 4 года впереди, толи еще будет ойо-йой.
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Говорите и всегда в невпопад , а затем уходите в Отказ , -Это какое то Безобразие.
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Вначале Кулеба говорит об отказе от таможенного союза с ЕС, потом вылазит арахамия и озвучивает об отказе гармонизации украинского законодательства с европейским (а это и борьба с коррупцией, и законы на укрепление демократии,и прозрачность налогообложения, и стандарты уровня жизни и т.д), а потом заявляет, что его не так поняли.Нет, поняли именно так как это и было сказано -Украина не будет стремиться стать членом ЕС.Так что выступление "величайшего политика современности" при пустом зале это результат донесенных ваших месенджей.Тут уж никакие "няни" не помогут
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1) не так зрозуміли
2) не то мав на увазі
3) ці слова були вирвані з контексту
жрі-ТЄ зєлєбобіки!
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Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия
арахамия ублюдочное брехло
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"Прародитель фамилии Арахамия в 16% случаев был Хинди, в 13% - Абхазец, в 13% - Ашхарец, в 10% - Карачаевец, в 7% - Армянин, а в 3% относится к западноевропейским регионам, в 38% случаев являлся обитателем Китая или Западной Сахары и Кокосовые Острова. Имел фамилию Arakhamiia, а прозвище человека было Арахам. Первейшее упоминание фамилии Арахамия зафиксировано в городе Камское Устье (Россия) в 1838 году."
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Неряшливость во внешнем облике, неряшливость в речи, неряшливость в мыслях - в результате "законотворца", как умственного инвалида, должен комментировать вице-премьер."Я за максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - Арахамія заявив, що його слова про "відмову від європейського законодавства" неправильно витлумачили - Цензор.НЕТ 1495
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Доброе утро зебилы!
А вы много помните случаев, когда при барыге "ннправильно истолковывали" слова топовых политиков?
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ну как можна не понять человека (Ара хам ию) когда тот говорит: - я против, но я за!?? это же проще простого! другими словами: - я тоже за ЕС, тока не в нашей стране...
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гдето я ужэ это слышал, про то что на ЕС не нужен, пока не станем сильнее. славный папередник, луччий премьер министир, микола бимбавич азиров. а еще бимбович призывал не скиглити, а брить лапиту и ити вырищивать купусту на агариди. видимо чтобы стать сильнее..
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это был пробный шар... вся политика зебарыг ... сначала прощупать реакцию социума ,если сильное отторжение то идут в отказ... януковощь также ляпнул шо мы не готовы идти в Европу .но откатить после назад недопер.
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Какая, нахрен, «максимальная интеграция с европейскими соседями» с дремуче-азиатским соотношением между доходами топ-чиновников и среднестатистических граждан, не говоря о минимальных социальных гарантиях? АраХамлу, чем тут «гнать пургу» в ухи лохмандеев, лучше отправиться пасти баранов в предгорьях Казбека, где ему самое место.
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