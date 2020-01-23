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Все про:Росія (15088) допінг-контроль (194)

 ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією

22 січня Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) призупинило роботу раніше схваленої ним Московської антидопінгової лабораторії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує сайт ВАДА.

Рішення набуває чинності негайно.

"Це тимчасове припинення забороняє Московській лабораторії виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові у зв'язку з програмою "Біологічний паспорт спортсмена" (ABP), і залишиться чинним до дисциплінарного розгляду, який проведе незалежний дисциплінарний комітет", – йдеться в повідомленні.

Припинення діяльності Московської антидопінгової лабораторії у ВАДА пов'язують з рішенням свого виконкому від 9 грудня позбавити статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) за маніпуляцію даними про допінг-проби російських спортсменів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту

Росія опинилася втягнутою в допінгові скандали після підміни результатів досліджень спортсменів із РФ під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році.

Восени 2015 року, після доповіді незалежної комісії ВАДА на чолі з Річардом Маклареном про масове вживання допінгу в російському спорті, було припинено статус РУСАДА і роботу Московської антидопінгової лабораторії.

Комісія Макларена навела подробиці державної підтримки допінгу в Росії. Зокрема, йшлося про підміну допінг-проб чемпіонів та призерів Олімпіади 2014.

У 2017 році ВАДА ухвалило рекомендацію про невідповідність РУСАДА кодексу організації.

У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет через систематичне порушення антидопінгових правил усунув від участі в зимовій Олімпіаді у 2018 році в Пхьончхані Національний олімпійський комітет РФ. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором. Під санкції також потрапив Параолімпійський комітет РФ.

Читайте: Росія може пропустити Олімпіаду-2020 через допінг

РУСАДА не визнавало висновків комісії Макларена. Проте у 2018 році російська сторона пішла на поступки і надала ВАДА доступ до допінг-проб, опечатаних у московській лабораторії.

20 вересня 2018 року виконавчий комітет ВАДА проголосував за відновлення повноважень РУСАДА.

13 березня 2019 року ВАДА зняло дискваліфікацію з РУСАДА за умови, що міжнародні експерти дістануть доступ до системи управління лабораторною інформацією московської лабораторії.

У квітні ВАДА повідомило, що його експерти отримали 2262 допінг-проби російських спортсменів, які зберігалися в московській лабораторії.

2 липня пресслужба ВАДА інформувала, що агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.

У вересні ЗМІ повідомляли, що росіяни, перш ніж передати дані у ВАДА, підробляли їх, намагаючись приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства через порушення антидопінгових правил на чотири роки усунув Росію від міжнародних змагань, зокрема від Олімпіади 2020 року в Токіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171387
 
   
 Топ коментарі
 
Только крематорий, никаких могил.
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та де Ж ти в мішпусі пукіна -в фашистській фєдєрастії кацапів бачив? ВАДА снова прекратило работу Московской антидопинговой лаборатории из-за манипуляции информацией - Цензор.НЕТ 6348
нащадки троцкого-бланка-джугошвіллі І ДОСІ рулять в тому фашистському багні ВАДА снова прекратило работу Московской антидопинговой лаборатории из-за манипуляции информацией - Цензор.НЕТ 2369
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не опять а снова кацапню набутылили. с ней по другому никак. мордва понимает только пистюлину.
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А со, так мозна было?

Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в рамках расследования в отношении учеников Альберто Саласара, дисквалифицированного на 4 года.
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Ага...паРАШЕНських глистів методично заганяють під плінтус....
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Молодці, нічого рогатим робити у спорті, нехай краще ягель гризуть!!!!
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило работу ранее одобренной им Московской антидопинговой лаборатории.Источник: https://censor.net.ua/n3171387

22 січня Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) призупинило роботу раніше схваленої ним Московської антидопінгової лабораторії.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171387

малоосвіччена школота Цензора однаково 'грамотна' в українській і російській мовах ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією - Цензор.НЕТ 433

'ЗДЕРТО'-звідси: WADA приостановило статус московской антидопинговой лаборатории.
Приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови.

1.'школота' вирішила"ускладнити" заголовок ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією - Цензор.НЕТ 4403
2. все одно заголовок не відповідає дійсності:
В мае 2016 года лицензия была частично возвращена РУСАДА
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