 Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі 22 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", - сказав він.

За словами Арахамії, Україна має створити "унікальні правила" для залучення інвесторів.

"Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо посісти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - сказав він.

Україні необхідно створити "свої правила гри" і використовувати "конкурентні переваги", наголосив Арахамія.

"Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - додав він.

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