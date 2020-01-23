 Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі 22 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", - сказав він.
За словами Арахамії, Україна має створити "унікальні правила" для залучення інвесторів.
"Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо посісти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - сказав він.
Україні необхідно створити "свої правила гри" і використовувати "конкурентні переваги", наголосив Арахамія.
"Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - додав він.
Это очевидно, Арахамия абсолютно прав, кроме того, если Украине и дальше будет навязываться еврогеноцид, то украинцы терпеть не будут и на следующих выборах приведут к власти уже пророссийские силы.
Правильно народ сделал, что очистил власть от недоумков-порохоботов.
Словенія - НАЙБАГАТША країна колишнього соцтабору - багатша за Польщу, Чехію чи Угорщину!
Навыбирали сброд.
Путч ЕП отменяеться.
Лучше арабов,чем расеян.
2.0..
Не захищаю ЗЕ..чекаю..))
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Об етом не интересно? Интересней Яценюк,которий газмясу хвост накрутил?
Не благодарите.
Значит, инвесторов будут из РФ заманивать.
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Оооооо, вот тут страшно. Словения на 24 месте в мире по уровню благосостояния. Там жители 1500 евро в месяц зарабатывают. Украина на 40 позиций ниже. До Словении, при нынешних темпах роста, Украине лет 50 надо.
Источник: https://censor.net.ua/n3171386
З якого дива ми маємо стати сильнішими. Поки зедіоти при владі ми не станемо сильнішими
в своем кармане считает
Хотят снова вернуть все взад,только взятки и откат увеличаться пропорционально их зряплатам!
https://www.youtube.com/watch?v=v3Xqvy1jqio
Якщо вже так хочеться підтримувати європейський дискурс, то треба орієнтуватися на Болгарію - там, також, не країна має мафію, а мафія має країну.
https://www.facebook.com/mike.paul.90410834/videos/1147675412290564/