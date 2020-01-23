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 Політика України
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Все про:закон (820) Євросоюз (2745) Арахамія (202)

 Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неправильним для Києва процес "гармонізації" українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі 22 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", - сказав він.

За словами Арахамії, Україна має створити "унікальні правила" для залучення інвесторів.

"Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо посісти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - сказав він.

Україні необхідно створити "свої правила гри" і використовувати "конкурентні переваги", наголосив Арахамія.

"Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про ринок землі з урахуванням внесених правок може бути прийнятий на початку лютого, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171386
 
 
 Топ коментарі
 
это что за очередной бред???
такое ощущение что мы в дурдоме живем. Новости уже страшно читать.
Думаешь, ну все, уже хуже не будет. Вылазит арахамия и мочит очередной перл.
может нам со свинособаками синхронизироваться, он на это намекал???
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а может Украине стоит отказаться от таких депутатов ?! Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1381 ну пока Украина не станет сильнее, что бы безболезненно переносить таких депутатов-имбицилов !!
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Арахамло в очередной раз отказывается от интеграции Украины в ЕС. С такой властью мы из болота никогда и не выберемся. Эти зеленые рептилии разворачивают вектор Украины на восток. Геть, рептилоиды, из власти!
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Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - сказал он.
Это очевидно, Арахамия абсолютно прав, кроме того, если Украине и дальше будет навязываться еврогеноцид, то украинцы терпеть не будут и на следующих выборах приведут к власти уже пророссийские силы.
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Чомусь полякам, чехам, словакам, прибалтам правила ЄС норм і всі ці країни стали багатшими після підписання асоціації і ще багатшими після вступу в ЄС! І тільки нам не підходить?
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Лохотрон закончился, этим байкам украинцы уже не поверят.
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Москаль детекдед! У спам, козломорде!
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Если что-то не нравится, так сразу козломорде.

Правильно народ сделал, что очистил власть от недоумков-порохоботов.
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Українською, будь ласка... Інакше кацап! Чи твоє утворення не дозволяє українську розуміти?))))))
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Можу й українською.
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Ой, хтось піймався на гугль-транслейті)) Іди, покращуй утворення)))
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Якщо для тебе гугль-транслейті, то йди, та сам лікуйся.
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Ще раз кажу: іди, покращуй утворення)))
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Залишається додати, що покращувати утворення буде важко, бо без борошна нема науки.
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«Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди, поэтому это такой «микс» ситуаций военной и миротворческих усилий. Будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы прекратить огонь….», - Арахамия кремлевской пропогандонше в Давосе... Люди гибнут с двух сторон, а провоцируют с одной стороны - и гибель солдатика мальчика -бойца- героя- защитника это не просто люди... Это жертвы ЗЕКРЕМЛЕВСКОГО разводняка
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А що не так зі Словенією? Там середня зарплата 1600 євро, а мінімальна - 800!
Словенія - НАЙБАГАТША країна колишнього соцтабору - багатша за Польщу, Чехію чи Угорщину!
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Перевірив, навіть 1800 євро там середня зп вже в 2020! Це майже рівень Португалії чи Італії!
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Da on sam neznajet gde Slovenija,tak skazal.1897 evro v proslom godu u nix sredniaja zarplata,v etom budet ecio bolse
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Сейчас они и от продвижения в НАТО под тем же предлогом отказываться начнут.
Навыбирали сброд.
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Це ось ця бородата абізяна буде вирішувати подальшу долю українців? Та шоб ти здохло, зелене чмо!
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Як то кажуть, коментар з язика зірвали. Дуже влучно, особливо опис фото.
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Вы только посмотрите на этого "лидера" (на букву "П") крупнейшей парламентской фракции в ВР. С кем это он общается!!! (О морде лица вообще не говорю!!!) Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8031
Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2500
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А я дивлюсь на микрофон і згадую Березу у ПАРЕ.
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Напоминает ситуацию с Овощем,только преподносит культурно.. Это типа делегат от...Овощ свинтить успел однака.
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Напоминает ситуацию с Овощем,только преподносит культурно.. Это типа делегат от...Овощ свинтить успел однака.
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Арахамия об чём ты?Элита вже давно с ЕС синхронизировалась.Дома скупает,бизнеса,детей учат...А от всем,щоб синхронизироваться,то так,чомусь низзя. Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6349
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У арахамии все на лице написано, что с него взять.
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Глава самой крупной фракции в Раде пытается идти в разрез конституции, в которой прописан курс на ЕС и НАТО, так что в его случае госизменой попахивает.
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"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - Источник: https://censor.net.ua/n3171386

Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8392
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А вилла в Италии в московском квартале главкловуна гармонично синхронизирована с европейскими законами??
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Как же хорошо что в Польше, Болгарии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии,Румынии не было таких вот Арахамий и они прекрасно обьеденились с Европой, и не сулили про слабую экономику. И сейчас у них всё хорошо. Только у ЗЕлёной сепарни нельзя с Европой обьединятца. Мне кажеца или это чмо начало потихоньку намекать что оно будет отказываца от Европы в пользу Таёжного союза??
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ЗЕленое дерьмо поняло куда вляпалось, оно просило Путч в декабре. Неудача. потом все ******** в январе, от глав Ишака Оманского, до последней уборщицы, думали -просто займите кабинеты, мы из Израиля скажем-ФСЕ, путч, мы на Ростов. И снова неудача. Теперь ишаки тупо провоцируют Майдан 2013-14.
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Уже ищют переворот от блока Жулька +ЗаЖОП.
Путч ЕП отменяеться.
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Так хорошо, что половина населения этих стран разбежалось по Европе в поисках лучшей жизни, а на их места приехали украинцы.
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А из расеи не едут,потому,шо без денег они там как рабсила никому и нахер не нужная.
Лучше арабов,чем расеян.
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потому что мы ударными темпами гармонизируемся с роиссей
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Сразу видна Петина школа. Типо вы европейцы не суньте свои евробляхи и свой товар в Украину а нам дайте льготы и зеленый коридор для нашого говнотовара и говномобилей. А еще мы будем так же безпошлинно торговать с Парашей и переклеивая етикетки толкать росийские говнотовары тоже в Европу.
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А ще Порошенко винуватий що зеленського обрали!
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Правильно. Нащо нам ес коли он є братушкі.
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Прахосмокти продовжують те, що не встигли ХРяки1.0 та
2.0..
Не захищаю ЗЕ..чекаю..))
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Арахамия повторяет тезисы легитимного в 2013 году один в один. Свято наближається.😁
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На криворожской помойке. За то,что хаяли Украину,их на расее отчистили и осипали деньгами.
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А после фразы Арахамии, что Украина должна приостановить синхронизацию законов с ЕС, он не предложил отказаться от безвиза? Это ведь взаимосвязанные вещи.
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И много дал стране этот безвиз? Трудоспособное население стало быстрее сваливать в страны ЕС и это есть благо для страны?
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Ну ты же свалил и ни чё 😀 А то что за прошлый год 11 млрд долларов трудовые мигранты на фоне бездарной экономической политики власти влили в Украину , ну то таке
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Смотря для какой. Для Украіни добре,для рашкостану - тапки.
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Вот же и гармонизация не нужна . Сначала сказали нет таможенному союзу с ЕС , теперь нет гармонизации . Что слеующее , аЛОХмия , безвиз вредит экономическому развитию страны ??

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когда это "чудо" побреет свою морду... обезьяна обезьяной...
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Може, Новий Рік цього року опіздав... але вже наближається...

Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5366
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Помнится как шесть лет назад Яценюки орали на Майдане, что к нам придут инвестиции, что будем жить на уровне ведущих стран ЕС и вот прошло столько времени а воз и ныне там. Почему это происходит? По многим причинам, но самый главный это порядок в стране, верховенство закона. Когда в стране фактически властью управляет улица ни один инвестор не придет, потому что есть опасения, что этот бизнес у него отожмут, а власть только тихо промолчит, потому что она слишком слаба и не владеет ситуацией, потому что воры и бандиты спокойно живут припеваючи, потому что суды и правоохранительные органы их боятся. И пока не придет человек с железной волей и не наведет порядок, пока коррупционеры и их подельники, воры и бандиты не окажутся в тюрьмах ничего не изменится. А насчет законов я согласен - любая страна должна на данном этапе иметь свои законы и эти законы должны быть выше международных, и совсем не обязательно согласовывать эти законы с ЕС, потому что Украина не является зоной ЕС, и потому что каждая страна находятся на разных стартовых позициях и не надо давать приоритеты странам со сложившейся экономикой, иначе будешь плясать под их дудку и никогда не догонишь.
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Что то запаребриковым гавном завоняло И много улица которая как вы говорите отжала предприятий и бизнеса . А может отжимают это те кто у власти , просто сильно наглеть им не позволяет активное меньшинство , как вы говорите улица , сцыкотно власти Но то такое вам конечно виднее с ваших мокшандских ******
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Как сейчас помню, как Саша Билый приходил в суд и говорил что он должен делать и как должен судить, а милиционер стоял рядом по стойке смирно и тихо сопел. Саша Билый к какой категории относился?
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Да если бы не такие как Саша Билый то такие судьи вообще бы беспредельничали осозновая свою безнаказанность Вы сначала поинтересуйтесь по какому вопросу он приходил и потом через год за что на этого гниду судью открыли уголовное дело , а потом через какое то время он все тихо порешал и пошел на повышение Я понимаю , что у вас в мокшандии подаётся только одна сторона медали
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А может просто потому,что рєфия войну в Украине начала? Отвалилось 30% ВВП+восстаноовление армии с 0?
Об етом не интересно? Интересней Яценюк,которий газмясу хвост накрутил?
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"Создать уникальные правила" иначе называется: "вход рубль, выход - два"(С).
Не благодарите.
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Путин это говорил перед подписанием ассоциации с ЕС! Арахамия - это уроженец Сочи, РФ! И Арахамия получил Украинское гражданство пару лет назад! Это засланный Россией козачек!!!
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Лучше бы учились на чужих ошибках, быстрее бы протрезвели. В лихие девяностые американцы не вылазили из кремля и результатом их рекомендаций были похерены многие предприятия и сельское хозяйство, а на закуску страна получила дефолт в 1998г. Хорошо, что еще вовремя опомнились и выгнали этих западных псевдореформаторов, а то страна бы распалась на десятки государств. Вот эти реформаторы из западного мира теперь диктует и вам свои реформы, а что в итоге имеете? Развалить государство гораздо проще, чем его восстановить и те кто это проделывает имеет определенные цели, только не надейся что эти цели направлены на благо Украины, им этого совсем не надо - кому нужны конкуренты в любом деле?
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Расее нужно не государство,а колония. Тут совершенно прави!
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а чего не пишут что это ара дал интервью "раша 1"? на русском языке.
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Ух ты, как интересно.
Значит, инвесторов будут из РФ заманивать. Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 844
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Мабуть він мав на увазі Словаччину.Якщо заїхати зі сторони Венгрії,по селах,то да -як в циганському таборі,жалюгідні в стадії розпаду будиночки,один магазин і все.
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а это порох виноват! арахамия может вас всех вместе со всеми слугами никуда вообще не выпускать из Украины? ну как интервью, как выступление - так такая пурга просто на корысть козломордых! давай от всего откажемся и опять как янек прйдем в ТС и в ЕАС под крыло плешивого вовочки! вы скоты арахамия! Украине легче от всех от вас отказаться чем от ЕС и Н АТО.
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Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении.
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Оооооо, вот тут страшно. Словения на 24 месте в мире по уровню благосостояния. Там жители 1500 евро в месяц зарабатывают. Украина на 40 позиций ниже. До Словении, при нынешних темпах роста, Украине лет 50 надо.
Источник: https://censor.net.ua/n3171386
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В чем-то он прав, мы ещё не окрепшая, должным образом не утвердившаяся нация в боях отстаивающая свою независимость, а нас уже давят заботами о всякого рода сексуальных и иных меншин.
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Промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 1,2%Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171315

З якого дива ми маємо стати сильнішими. Поки зедіоти при владі ми не станемо сильнішими
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этот мудак только деньги мацкалей
в своем кармане считает
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Предатель. Гнать это правительство, в шею!
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АРАХАМІЇ краще жувати. тільки не говорити...Але ж йолопів наобирали!!!
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Здравая мысль. Нужно развивать экономику, гармонизуя законодательство под неё. А потом уж пускай европа гармонизует своё законодательство с украинским.
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Янукович перед тем как неподписать соглашение по безвизу, точь-в-точь то же самое говорил.
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Кто этого говнюка Арахамия привез?? Он как затычка в бочке вечно лезет не в свои дела!
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Сильнее? Больше украсть? Ведь гармонизация ликвидирует откат и корупцию!
Хотят снова вернуть все взад,только взятки и откат увеличаться пропорционально их зряплатам!
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Ну да, ну да. У Порошенка з цим проблем не було. А ви гармонізуєте законодавство з мордором. Тим більше, що пропоновані вами "закони" в кремлі і пишуть
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ну как можна не понять человека (Ара хам ию) когда тот говорит: - я против, но я за!?? это же проще простого! другими словами: - я тоже за ЕС, тока не в нашей стране...
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гдето я ужэ это слышал, про то что на ЕС не нужен, пока не станем сильнее. славный папередник, луччий премьер министир, микола бимбавич азиров. а еще бимбович призывал не скиглити, а брить лапиту и ити вырищивать купусту на агариди. видимо чтобы стать сильнее..
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кому ты паришь?!! с кем или чем ты станешь сильнее без ЕС?!! С зарплатами чиновников в сотни раз превышающими зарплаты обычных граждан?!! я молчу про нищенские пенсии. или с насквозь коррумпаированными судебной системой и прокуратурой?!! или может с эконмикой, которая демонстрирует рекордное падение 7 месяцев подряд?!!... пустота всегда заполняется. если ее не заполнит ЕС, ее заполнит Таежный Союз
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Ну, яка потреба відмовлятися від того, про що ніхто ні з ким не домовлявся?
Якщо вже так хочеться підтримувати європейський дискурс, то треба орієнтуватися на Болгарію - там, також, не країна має мафію, а мафія має країну.
https://www.facebook.com/mike.paul.90410834/videos/1147675412290564/
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