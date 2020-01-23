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Все про:Давос (109) інвестори (53) Гончарук_Олексій (541)

 Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у Facebook.

"Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового Президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок у розвиток нашої економіки", - написав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.

"Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Давосі обговорив інвестиції в Україну з головою правління компанії Cargill Inc. Макленнаном. ФОТО

Глава Кабміну нагадав, що Світовий Банк покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України із 3% до 3,7% у 2020 р.; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019 році; в Україні для поліпшення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, набув чинності Закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).

"Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися", - заявив Гончарук.

Також читайте: Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171385
 
 
 Топ коментарі
 


там у него есть ссылки на гос.статистику - можете посмотреть ...

Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета - Цензор.НЕТ 3549 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!

...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество). Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!

Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации". Я предупредил!
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крекс-пекс-фекс,закапывайте денежки в стране дураков,держи карман шире дефективный.
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заседайте, три-четыре,
не страшны инфляция с стагнацией
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"ноги шире, клюв пошире" - за что банить такой веселый комментарий?
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Как была олигархическая неконкурентная экономика с феодальной структурой собственности - так и осталась. Как было рейдерство в том числе государственное, так и осталось. О каких инвестициях и инвесторах может идти речь? Не надо думать,что иностранцы не знают,что здесь творится. Знают и еще как! Государственные деятели, а столько глупостей уже в Давосе мировой элите наговорили! Ганьба!
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Тут ще питання, а яка ще країна в світі на чужій території, проводить "національні засідання"!?
Один "найвеличніший лідер світу" без відома своїх громадян на чужій території заявляє про розпродаж 40 000 000 гектарів землі, інший кретин вилазить за бугром і проводить "національні засідання"...
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"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук Источник: https://censor.net.ua/n3171385
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Для багатьох релігійних людей таке посилання на релігію є неприйнятним, тому таке посилання є непрофесійним і образливим.
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там у него есть ссылки на гос.статистику - можете посмотреть ...

Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета - Цензор.НЕТ 3549 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!

...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество). Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!

Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации". Я предупредил!
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Надеюсь проведение совещаний в Давосе или Куршавеле станет доброй и славной традицией....
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Ну теперь фсе шейте карманы поглубже, ща инвестор попрет деньгами нас засыпать. Ах, да, забыл что 5 лет ни копейки инвестор в бюджет холопам платить не будет. А через 5 лет заберет деньги у ищи свищи.
Кстати, *******, вы уже поблагодарили своего кормильца всеяукраины, как вы утверждали, господина Ахметова за то что он заплатил газпромбанку 350лямов долларов которые заработал на *зеленых тарифах*?
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Зебилоид, так кто там надоловые каникулы для инвесторов ввел?
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крекс-пекс-фекс,закапывайте денежки в стране дураков,держи карман шире дефективный.
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турнуть крупняк типа табачников а потом искать инвестиции, с самоката упал
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Самое большое что власть ЗЕ может из привлечения инвестиций сделать ето привлеч иностранных студентов учиться в наши ВУЗы. Для них естественно расширить льготные места за счет сокращения украинских студентов. Нашим же незачем то высшее образование для сбора клубники или мытья посуды в Польше. А уже наши студентки будут етих иностранцев доить. Кстати многие наши студентки на новогодние праздники заработали по несколько тысяч долларов, обслуживая граждан из ближнего и дальнего востока.
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Не останавливайся *******! Давай в лифте, подвале, в туалете, в цирке...
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра . Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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ну да... правительство в изгнании... в Украине уже и места нету...
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попросить денег и проесть их а там пусть все остается как и было а потом опять просить кто сколько подаст?
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Клоунада
Каковы результаты заседания??
вонючий пиар
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