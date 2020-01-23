 Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у Facebook.
"Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового Президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок у розвиток нашої економіки", - написав Гончарук.
За словами прем'єр-міністра, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.
"Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам", - зазначив він.
Глава Кабміну нагадав, що Світовий Банк покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України із 3% до 3,7% у 2020 р.; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019 році; в Україні для поліпшення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, набув чинності Закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).
"Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися", - заявив Гончарук.
не страшны инфляция с стагнацией
Один "найвеличніший лідер світу" без відома своїх громадян на чужій території заявляє про розпродаж 40 000 000 гектарів землі, інший кретин вилазить за бугром і проводить "національні засідання"...
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Для багатьох релігійних людей таке посилання на релігію є неприйнятним, тому таке посилання є непрофесійним і образливим.
там у него есть ссылки на гос.статистику - можете посмотреть ...
Адам Смит
@_Smithchenko
·3 ч
По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - жопа! Но это всё фигня, главное что курс классный и на зарплату (у кого она еще есть) можно купить больше импорта!
...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество). Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!
Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации". Я предупредил!
Кстати, *******, вы уже поблагодарили своего кормильца всеяукраины, как вы утверждали, господина Ахметова за то что он заплатил газпромбанку 350лямов долларов которые заработал на *зеленых тарифах*?
Я не боюсь министра . Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
Каковы результаты заседания??
вонючий пиар