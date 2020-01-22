 Слідчі ДБР готують до передачі в суд одну зі справ Майдану, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Повідомляється, що слідчі відділу з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках Бюро розповіли про план своєї роботи під час брифінгу з представниками ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", учасниками Революції Гідності та Офісу генерального прокурора.

Слідчі ДБР повідомили, що триває прийом кримінальних проваджень від Офісу генпрокурора, а щодо вже прийнятих справ формуються плани подальших слідчих дій.

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"Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований тільки 11 січня 2020 року. В Бюро були переведені слідчі і прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів скоєних під час Революції Гідності. Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, зараз слідчі ДБР вже готуються до відправки однієї зі справ до суду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України були узгоджені до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.