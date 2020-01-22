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Все про:Правоохоронні органи (673) злочини проти Майдану (79) ДБР (797)

 Слідчі ДБР готують до передачі в суд одну зі справ Майдану, - пресслужба

Нещодавно створений спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань у "справах Майдану" поінформував родини Героїв Небесної Сотні і їхніх представників про перші результати роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Повідомляється, що слідчі відділу з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках Бюро розповіли про план своєї роботи під час брифінгу з представниками ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", учасниками Революції Гідності та Офісу генерального прокурора.

Слідчі ДБР повідомили, що триває прийом кримінальних проваджень від Офісу генпрокурора, а щодо вже прийнятих справ формуються плани подальших слідчих дій.

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"Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований тільки 11 січня 2020 року. В Бюро були переведені слідчі і прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів скоєних під час Революції Гідності. Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, зараз слідчі ДБР вже готуються до відправки однієї зі справ до суду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України були узгоджені до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171383
 
 
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Для чого нам окозамилювання, якщо беркут вже на росії?
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так они телевизор с беркутами судить будут

ЗЕбильное правосудие беспощадное и.... продажное Слідчі ДБР готують до передачі в суд одну зі справ Майдану, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9675
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Новая партия "белых ниток" уже поступила? И кто на этот раз будет "назначен" козлом отпущения?
Лично я не верю нашей правоохрЕнительной системе, и тем более судебной системе ! ( привет Цемаху и отпущенному Беркуту)
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Героям Небесной Сотни
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
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