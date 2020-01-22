 Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Фейсбуці.
Автор підкреслив: "Не буде іноземний інвестор вільний і успішний у країні, де не вільний і не успішний внутрішній інвестор.
Не буде іноземний інвестор незалежний, поки його українські партнери залежні.
Не може іноземний партнер приймати верховні гарантії, коли таких гарантій немає в українця, який разом із ним або на нього працює.
Не буде іноземний бізнесмен на рівних з фіскальною службою чи соціальної інспекцією, поки з їхньою появою в офісі здригатимуться українські громадяни.
Не буде у нас викоренено совок, доки президент догоджає не своїм виборцям-підприємцям, а іноземним кредиторам.
Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати.
І перш за все - вільно від вас, недобитків більшовиків, що забрели в майбутнє".
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Только группе,которая пишет тексты и сценарии для озвучивания их президентом Зеленским,на суть наплевать. Они просто получают зарплату. А самому "генералиссимусу"- это все очень сложно и непонятно.
З РНБО вже перезапуск відбувся...
Нипарядак!!!
А что за тело этот "блогер", что его афтаритетное мнение мне за истину в последней инстанции предлагают?
Лидер которого мы заслужили...