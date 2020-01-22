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Все про:Давос (109) Зеленський (4209)

 Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін

Блогер Сергій Іванов-Малявін жорстко розкритикував візит президента України Володимира Зеленського на Всесвітній економічний форум в Давосі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Фейсбуці.

Автор підкреслив: "Не буде іноземний інвестор вільний і успішний у країні, де не вільний і не успішний внутрішній інвестор.

Не буде іноземний інвестор незалежний, поки його українські партнери залежні.

Не може іноземний партнер приймати верховні гарантії, коли таких гарантій немає в українця, який разом із ним або на нього працює.

Не буде іноземний бізнесмен на рівних з фіскальною службою чи соціальної інспекцією, поки з їхньою появою в офісі здригатимуться українські громадяни.

Не буде у нас викоренено совок, доки президент догоджає не своїм виборцям-підприємцям, а іноземним кредиторам.

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати.

І перш за все - вільно від вас, недобитків більшовиків, що забрели в майбутнє".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171382
 
   
 Топ коментарі
 
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Надо называть вещи своими именами, что в Украине свободны инвесторе, сил у них есть в паспорте записано что он жыд . Так что надо прямо об этом и писать .
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Автору -респект!
Только группе,которая пишет тексты и сценарии для озвучивания их президентом Зеленским,на суть наплевать. Они просто получают зарплату. А самому "генералиссимусу"- это все очень сложно и непонятно.
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Зраднюківському блохєру ?Пхе ! Достатньо подивитись,якої він співав рік тому.
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Зеленский анонсировал перезапуск СБУ -- ну что граждане Украины? Хаваете ? Как вам подают , перезапуск ? А что по факту ? По факту будет набираться своих людей , для подавления протестов и вечного правлении еврейской мафии в Украине, не ? Не правда ?
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А что говорит баба Роза с хутора Кукуево? Почему ее речи не печатают здесь?
Нипарядак!!!
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Водички выпей, коль "горит".
А что за тело этот "блогер", что его афтаритетное мнение мне за истину в последней инстанции предлагают?
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Зеля готов принять и спереди и сзади, но порноактрисе уже 42 и им брезгуют.
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из жизни - при януке у меня были задержки по зарплате рекорд 6 месяцев, при порохе все вовремя и зарплата индексировалась регулярно, при зелохе - опять денех нет, казначейство зажилило... все как при овоще
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У них уже сейчас есть все шансы стать Енакиево.
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Епоха бідності закінчилась, що було в казні - просрав і поїхав побиратись.
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Уже высер любого блохера является поводом для новости? Первый раз слышу про такого. Что ли и себе заделаться блохером и про меня тоже тогда будут в новостях писать.
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Ты уже всех бьешь, интересно в этот раз чем я тебе не угодил, Порошенко твоего не вспоминал.
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Проститутка поехала в позу ставить как героиня.... Ну вы в курсе
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Циничную барыгу в Давос не пустили теперь все продбарыжники исходят ан говно по поводу Давоса. А когда Петя туда ездил усердно вылизывали шоколадное очко по этому поводу.
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Автору респект та пошана!!! Повністю з ним погоджуюсь!!!
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не фотошоп...
Лидер которого мы заслужили...

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін - Цензор.НЕТ 5108

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін - Цензор.НЕТ 7387
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