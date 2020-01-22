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 Політика України
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Все про:заробітна плата (633) чиновник, урядовець (524) Міносвіти (550) Новосад (68)

 Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату

Міністр освіти і науки Ганна Новосад визнала невдале формулювання щодо зарплати 36 тисяч гривень.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене посада міністра - це точно не спосіб отримання великих доходів. Мені важливо втілити ті зміни, які ми як уряд пообіцяли, коли взялися до роботи. Це мій основний мотиватор", - зазначила глава відомства.

Вона підкреслила: "Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя з 30-річним стажем у 8 тисяч, або робота вчених на 0,75 ставки. Я усвідомлюю, що змін у системі освіти і науки не буде доти, доки ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном і Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ - зростання заробітних плат освітян і науковців".

Водночас, Новосад підтримує позицію уряду, що зарплата чиновників має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. "Це має бути чітка і прозора система", - повідомила вона.

Міністр визнала: "Формулювання в моєму інтерв'ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо.

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Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно".

Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату 01

Нагадаємо, глава Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину. За словами міністра, зарплати в 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб "нормально прожити", але сума її не влаштовує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171380
 
 
 Топ коментарі
 
Поздно Аня,пить "Боржоми"... Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 7472
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бо знають що їм за це нічого не буде,бо прийдуть такі самі через 5 років. Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 8541
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Я считаю, что министрам, депутатам говорить о малой зарплате - аморально и гнустно, потому что сейчас война и потому что власть не может обеспечить выживание самых незащищенных категорий населения - инвалидов ,детей, пенсионеров и т.д. Пенсии сейчас какие ? 1600- 2000 и люди как -то живут, а этой профуре подавай 50 тыс. Иди на другое место работы и не занимай чужое место. С тебя толку как с козла молока.
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Зате в Ані дуже гарні великі ,ясні блакитні очі. Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату - Цензор.НЕТ 8771
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Не знаю що в неї велике, але міністр вона нікчемний і мораль у неї на низькому рівні.
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Как в анекдоте:
- Сидит Ленин на скамейке, ест кусок хлеба.
Подходит бабка и просит:
- Дай кусочек хлеба.
А он в ответ:
- Не дам.
А глаза у него такие добрые, добрые. Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату - Цензор.НЕТ 7136
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Зате в Ані дуже гарні великі ,ясні блакитні очі, а все інше - жопа!
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Почему всю жизнь, кто во власть попадает, начинает грести под себя деньги, и все им мало. Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 3955
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бо знають що їм за це нічого не буде,бо прийдуть такі самі через 5 років. Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 8541
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посчитайте сколько депутатов-судей в Украине, помножте это на 30 лет и скажите, что во всех бедах виноват Янукович. Народ такой.
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Звісно, ж ні - просто нагода скористатися "соціальним ліфтом", де гроші - входять в соціальний пакет...
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36 тисяч грн для багатьох теж космічна зарелата, а більше треба отримувати за результатами, яких нема.
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Это мало что высокая зарплата, но еще и высокая пенсия, у госчиновников она насчитывается по другому и у них пенсии заоблачные. Вот она и сидит и еще хватает бессовестности ныть и жаловаться. Подняли бы пенсии людям и медицину сделали бы доступной и страховой, а то нихрена не делают и еще им плати миллионы. Твари.
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Вони самі собі призначають такі зарплати, тому що деякі повірили їхнім порожнім обіцянкам. При цьому вони своїми законами і діями тягнуть нас в обійми *****. Більшість з тих, хто голосував за них навіть не уявляє що таке росія і їх "русскій мір", а коли спробубують це, то звільнитися яід цього буде неможливо.
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36 000 это сколько постов, спрашиваю тебя, как специалиста ))
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Зато через некоторое время нам обяснят, что в такое тяжёлое время "нема" - это тоже офуенный результат.
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Для них оно не тяжелое, они себе хорошие доходы наголосовали.
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ок, прозрачная система, прозрачно объясните за что она наработала такую зп. учителя хоть уроки проводят явно
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Почему-то я ей не верю.Когда она требовала себе больше денег,она правдивей выглядела.
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признала неудачность формулировки )))))ЗЕленая субстанция с неприятным запахом должна признать неудачность самого своего существования на планете ЗЕмля, и улететь на ракете осваивать другие миры.

Для меня должность министра - точно не способ получения больших доходов, - Новосад пояснила свой тезис о маловатой зарплате - Цензор.НЕТ 3127
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2013-год....
малоросня!, - вы готовы к гражданской войне с последующей оккупацией?

Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату - Цензор.НЕТ 2750 Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

итак заявления:

- Арахамии об остановке интеграции в законодательство ЕС
- Кулебы от остановке интеграции таможенных правил с ЕС
- Зеленского о встрече с Путиным в Израиле Назначение людей рыгов на ведущие должности

Пике в 2013 год: Янукович, Азаров, Медведчук, пи*дец
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А чего это цензор так принялся обелять кабмин Гончарука?
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С чего вы взяли, наоборот критикуют, как она отмазывается от слов своих, после ее высказывания о своей зарплате.
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Зарплата - мерило компетенции, а не честности. Честность не измеряется в деньгах. Честность либо есть либо нет.
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Почему то у всех чиновников бабло превыше чести.
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36 штук для неё небольшие доходы, за то что она парит всякие прожекты про борьбу с гендерным неравенством в школе... за что ей вообще бабки платить, чем она там занимается. давайте все прозрачно расскажите
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У верхах кажуть: "Щоб не крали, треба чинушам збільшити в рази зарплати". А може їм досить і субсидії ?
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Если в жилах четет вороватая кровь, то хоть головой об стенку их бей, все равно будут красть.
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Дайте мине зряплату, а если рожу(детей нет!) ,на
что я буду их содержать!
Я плакаль и вся почта, де Я коммуналку платил...
От вже посміялися.. мамочки скрізь сльози- а на 4-8
тисч одне-двоє діток..
Почтарши пацталом! Зряплата-фвгня..
🤨
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"Укрпочта" ежегодно в убытке на сотни миллионов гривен, зато директор "Укрпочты" получает на $24 тыс. больше чем главный почтмейстер США, https://uainfo.org/blognews/1579054821--ukrpochta-ezhegodno-v-ubytke-na-sotni-millionov-griven-.html
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Предполагаю, что их ещё и кормят бесплатно на работе и машину дают, ну не на метро же она ездит. 36 тисяч грн - для Запорожья космо зарплата.
Ну и просить повышение зарплаты нужно после достижений - которых пока нет, к сожалению.
Или если к 36т.грн добавить ещё 36т.грн, то она на 100% увеличит скорость перехода из кабинета в кабинет? Или увеличит своё рабочее время в двое? Как это работает скажите тов. Минстр?
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Понимать это нужно следующим образом. Не сама должность министра это источник денег, но с помощью этой должности осваиваются денежные источники. Улавливаете? Это как та квартира 100 кв.м. стоимостью 540 тыс. грн. в Киеве. Вы себе можете представить приобретение такой квартиры без надлежащего папика? То, о чем я говорил: ложь цепляется за ложь, министр образования и науки (sic!) патологический лжец. Какую мораль будут насаждать в Украине такая наука и такое образование.
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Крик души Украинки проживающей в Чехии
Здесь я наконец-то почувствовала себя человеком
Я живу в Чехии. Я езжу на работу по отличным дорогам на отличном автобусе с мягкими сиденьями, который всегда приходит по расписанию, поэтому я могу планировать свой график.
Я живу в стране, где 60% населения не ходят в церковь и считают себя атеистами, но при этом Чехия имеет передовой автопром и несколько известных во всем мире торговых марок.
На работе от меня не требуют писать отчёты и заполнять "листы самооценки", мне не приходится проходить аттестацию и соревноваться с коллегами за повышение категории.
Я впервые здесь вышла на сцену театра в отчётном концерте школы.
У меня впервые появился собственный класс и чудесные ученики, которых я люблю.
Улицы в моём городе называются "Липовая", "Школьная", "Курортная" и главная площадь Мира.
Вечером я могу идти с работы и не бояться.
Я с удовольствием открываю для себя музыку чешских композиторов, как и тех, которых знала раньше, так и ранее мне неизвестных.
Я могу сколько угодно раз в год ездить на семинары, мастер-классы, совершенно добровольно проходить повышение квалификации, потому что моя работа мне все это оплачивает.
Наши педсоветы проходят весело и с шутками.
Я могу идти по улице и незнакомый встречный школьник скажет мне "dobrý den".
Здесь пожимают руку при встрече и мужчины, и женщины, в магазине кассиру говорят "добрый день" и "до свидания", а водитель автобуса может спросить, почему меня давно не было видно и пожелать мне "хорошего дня".
Я получаю зарплату, которую никогда не получала бы в Украине, и моё образование ценится.
Я имею возможность путешествовать, которую никогда не имела бы в Украине.
Мой ребёнок наконец-то с удовольствием ходит в школу.
Я живу в доме с чистым подъездом, тёплыми стенами, регулируемым отоплением в каждой комнате и красивым видом из окна. Дождевые стоки здесь уходят прямо под землю, а газовые трубы спрятаны в стенах.
Я живу в стране, в которой сортируют мусор и возле мусорных баков как правило чисто и не воняет отходами.
Мне не приходится каждый месяц снимать показания счётчиков или пускать в квартиру сверщика. Всё перерасчёты компания-поставщик делает сама и сама перечисляет нам разницу.
Я знаю, что если что-то случится, через несколько минут приедут экстренные службы и помогут мне.
В Украине меня преследовала депрессия из-за
- низкой зарплаты,
- постоянного ощущения, что ты кому-то должен,
- невозможности покупать себе красивые вещи (только секонд),
- невозможности поехать, куда я хочу,
- разбитого асфальта в моем дворе и плохих дорог,
- забитых и старых маршруток,
- постоянного хамства вокруг,
- зеленых от плесени стен моего дома, на которые лилась вода из ржавой ливневки,
- необходимости иногда ходить в различные конторы типа облэнерго или облгаза,
- плохих школьных оценок моего сына и его категорического нежелания ходить в школу,
- невозможности отстоять правду в суде,
- чувства незащищенности.
Нам говорят - неважно, где ты живёшь, потому что в любую страну ты привозишь самого себя.
Тогда почему здесь я наконец-то почувствовала себя человеком?
И мне очень грустно, что люди, живущие в моей родной стране вынуждены каждый день бороться с различными обстоятельствами.
И решают вопросы, которые никак не приводят их к счастью, вместо того, чтобы устроить жизнь вокруг себя.
Kateryna Dušek©Крик души Украинки проживающей в Чехии
Здесь я наконец-то почувствовала себя человеком
Я живу в Чехии. Я езжу на работу по отличным дорогам на отличном автобусе с мягкими сиденьями, который всегда приходит по расписанию, поэтому я могу планировать свой график.
Я живу в стране, где 60% населения не ходят в церковь и считают себя атеистами, но при этом Чехия имеет передовой автопром и несколько известных во всем мире торговых марок.
На работе от меня не требуют писать отчёты и заполнять "листы самооценки", мне не приходится проходить аттестацию и соревноваться с коллегами за повышение категории.
Я впервые здесь вышла на сцену театра в отчётном концерте школы.
У меня впервые появился собственный класс и чудесные ученики, которых я люблю.
Улицы в моём городе называются "Липовая", "Школьная", "Курортная" и главная площадь Мира.
Вечером я могу идти с работы и не бояться.
Я с удовольствием открываю для себя музыку чешских композиторов, как и тех, которых знала раньше, так и ранее мне неизвестных.
Я могу сколько угодно раз в год ездить на семинары, мастер-классы, совершенно добровольно проходить повышение квалификации, потому что моя работа мне все это оплачивает.
Наши педсоветы проходят весело и с шутками.
Я могу идти по улице и незнакомый встречный школьник скажет мне "dobrý den".
Здесь пожимают руку при встрече и мужчины, и женщины, в магазине кассиру говорят "добрый день" и "до свидания", а водитель автобуса может спросить, почему меня давно не было видно и пожелать мне "хорошего дня".
Я получаю зарплату, которую никогда не получала бы в Украине, и моё образование ценится.
Я имею возможность путешествовать, которую никогда не имела бы в Украине.
Мой ребёнок наконец-то с удовольствием ходит в школу.
Я живу в доме с чистым подъездом, тёплыми стенами, регулируемым отоплением в каждой комнате и красивым видом из окна. Дождевые стоки здесь уходят прямо под землю, а газовые трубы спрятаны в стенах.
Я живу в стране, в которой сортируют мусор и возле мусорных баков как правило чисто и не воняет отходами.
Мне не приходится каждый месяц снимать показания счётчиков или пускать в квартиру сверщика. Всё перерасчёты компания-поставщик делает сама и сама перечисляет нам разницу.
Я знаю, что если что-то случится, через несколько минут приедут экстренные службы и помогут мне.
В Украине меня преследовала депрессия из-за
- низкой зарплаты,
- постоянного ощущения, что ты кому-то должен,
- невозможности покупать себе красивые вещи (только секонд),
- невозможности поехать, куда я хочу,
- разбитого асфальта в моем дворе и плохих дорог,
- забитых и старых маршруток,
- постоянного хамства вокруг,
- зеленых от плесени стен моего дома, на которые лилась вода из ржавой ливневки,
- необходимости иногда ходить в различные конторы типа облэнерго или облгаза,
- плохих школьных оценок моего сына и его категорического нежелания ходить в школу,
- невозможности отстоять правду в суде,
- чувства незащищенности.
Нам говорят - неважно, где ты живёшь, потому что в любую страну ты привозишь самого себя.
Тогда почему здесь я наконец-то почувствовала себя человеком?
И мне очень грустно, что люди, живущие в моей родной стране вынуждены каждый день бороться с различными обстоятельствами.
И решают вопросы, которые никак не приводят их к счастью, вместо того, чтобы устроить жизнь вокруг себя.
Kateryna Dušek©
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