 Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Для мене посада міністра - це точно не спосіб отримання великих доходів. Мені важливо втілити ті зміни, які ми як уряд пообіцяли, коли взялися до роботи. Це мій основний мотиватор", - зазначила глава відомства.
Вона підкреслила: "Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя з 30-річним стажем у 8 тисяч, або робота вчених на 0,75 ставки. Я усвідомлюю, що змін у системі освіти і науки не буде доти, доки ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном і Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ - зростання заробітних плат освітян і науковців".
Водночас, Новосад підтримує позицію уряду, що зарплата чиновників має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. "Це має бути чітка і прозора система", - повідомила вона.
Міністр визнала: "Формулювання в моєму інтерв'ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо.
Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно".
Нагадаємо, глава Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину. За словами міністра, зарплати в 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб "нормально прожити", але сума її не влаштовує.
- Сидит Ленин на скамейке, ест кусок хлеба.
Подходит бабка и просит:
- Дай кусочек хлеба.
А он в ответ:
- Не дам.
А глаза у него такие добрые, добрые.
2013-год....
малоросня!, - вы готовы к гражданской войне с последующей оккупацией?
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
итак заявления:
- Арахамии об остановке интеграции в законодательство ЕС
- Кулебы от остановке интеграции таможенных правил с ЕС
- Зеленского о встрече с Путиным в Израиле Назначение людей рыгов на ведущие должности
Пике в 2013 год: Янукович, Азаров, Медведчук, пи*дец
что я буду их содержать!
Я плакаль и вся почта, де Я коммуналку платил...
От вже посміялися.. мамочки скрізь сльози- а на 4-8
тисч одне-двоє діток..
Почтарши пацталом! Зряплата-фвгня..
🤨
Ну и просить повышение зарплаты нужно после достижений - которых пока нет, к сожалению.
Или если к 36т.грн добавить ещё 36т.грн, то она на 100% увеличит скорость перехода из кабинета в кабинет? Или увеличит своё рабочее время в двое? Как это работает скажите тов. Минстр?
Здесь я наконец-то почувствовала себя человеком
Я живу в Чехии. Я езжу на работу по отличным дорогам на отличном автобусе с мягкими сиденьями, который всегда приходит по расписанию, поэтому я могу планировать свой график.
Я живу в стране, где 60% населения не ходят в церковь и считают себя атеистами, но при этом Чехия имеет передовой автопром и несколько известных во всем мире торговых марок.
На работе от меня не требуют писать отчёты и заполнять "листы самооценки", мне не приходится проходить аттестацию и соревноваться с коллегами за повышение категории.
Я впервые здесь вышла на сцену театра в отчётном концерте школы.
У меня впервые появился собственный класс и чудесные ученики, которых я люблю.
Улицы в моём городе называются "Липовая", "Школьная", "Курортная" и главная площадь Мира.
Вечером я могу идти с работы и не бояться.
Я с удовольствием открываю для себя музыку чешских композиторов, как и тех, которых знала раньше, так и ранее мне неизвестных.
Я могу сколько угодно раз в год ездить на семинары, мастер-классы, совершенно добровольно проходить повышение квалификации, потому что моя работа мне все это оплачивает.
Наши педсоветы проходят весело и с шутками.
Я могу идти по улице и незнакомый встречный школьник скажет мне "dobrý den".
Здесь пожимают руку при встрече и мужчины, и женщины, в магазине кассиру говорят "добрый день" и "до свидания", а водитель автобуса может спросить, почему меня давно не было видно и пожелать мне "хорошего дня".
Я получаю зарплату, которую никогда не получала бы в Украине, и моё образование ценится.
Я имею возможность путешествовать, которую никогда не имела бы в Украине.
Мой ребёнок наконец-то с удовольствием ходит в школу.
Я живу в доме с чистым подъездом, тёплыми стенами, регулируемым отоплением в каждой комнате и красивым видом из окна. Дождевые стоки здесь уходят прямо под землю, а газовые трубы спрятаны в стенах.
Я живу в стране, в которой сортируют мусор и возле мусорных баков как правило чисто и не воняет отходами.
Мне не приходится каждый месяц снимать показания счётчиков или пускать в квартиру сверщика. Всё перерасчёты компания-поставщик делает сама и сама перечисляет нам разницу.
Я знаю, что если что-то случится, через несколько минут приедут экстренные службы и помогут мне.
В Украине меня преследовала депрессия из-за
- низкой зарплаты,
- постоянного ощущения, что ты кому-то должен,
- невозможности покупать себе красивые вещи (только секонд),
- невозможности поехать, куда я хочу,
- разбитого асфальта в моем дворе и плохих дорог,
- забитых и старых маршруток,
- постоянного хамства вокруг,
- зеленых от плесени стен моего дома, на которые лилась вода из ржавой ливневки,
- необходимости иногда ходить в различные конторы типа облэнерго или облгаза,
- плохих школьных оценок моего сына и его категорического нежелания ходить в школу,
- невозможности отстоять правду в суде,
- чувства незащищенности.
Нам говорят - неважно, где ты живёшь, потому что в любую страну ты привозишь самого себя.
Тогда почему здесь я наконец-то почувствовала себя человеком?
И мне очень грустно, что люди, живущие в моей родной стране вынуждены каждый день бороться с различными обстоятельствами.
И решают вопросы, которые никак не приводят их к счастью, вместо того, чтобы устроить жизнь вокруг себя.
Kateryna Dušek©Крик души Украинки проживающей в Чехии
Здесь я наконец-то почувствовала себя человеком
Я живу в Чехии. Я езжу на работу по отличным дорогам на отличном автобусе с мягкими сиденьями, который всегда приходит по расписанию, поэтому я могу планировать свой график.
Я живу в стране, где 60% населения не ходят в церковь и считают себя атеистами, но при этом Чехия имеет передовой автопром и несколько известных во всем мире торговых марок.
На работе от меня не требуют писать отчёты и заполнять "листы самооценки", мне не приходится проходить аттестацию и соревноваться с коллегами за повышение категории.
Я впервые здесь вышла на сцену театра в отчётном концерте школы.
У меня впервые появился собственный класс и чудесные ученики, которых я люблю.
Улицы в моём городе называются "Липовая", "Школьная", "Курортная" и главная площадь Мира.
Вечером я могу идти с работы и не бояться.
Я с удовольствием открываю для себя музыку чешских композиторов, как и тех, которых знала раньше, так и ранее мне неизвестных.
Я могу сколько угодно раз в год ездить на семинары, мастер-классы, совершенно добровольно проходить повышение квалификации, потому что моя работа мне все это оплачивает.
Наши педсоветы проходят весело и с шутками.
Я могу идти по улице и незнакомый встречный школьник скажет мне "dobrý den".
Здесь пожимают руку при встрече и мужчины, и женщины, в магазине кассиру говорят "добрый день" и "до свидания", а водитель автобуса может спросить, почему меня давно не было видно и пожелать мне "хорошего дня".
Я получаю зарплату, которую никогда не получала бы в Украине, и моё образование ценится.
Я имею возможность путешествовать, которую никогда не имела бы в Украине.
Мой ребёнок наконец-то с удовольствием ходит в школу.
Я живу в доме с чистым подъездом, тёплыми стенами, регулируемым отоплением в каждой комнате и красивым видом из окна. Дождевые стоки здесь уходят прямо под землю, а газовые трубы спрятаны в стенах.
Я живу в стране, в которой сортируют мусор и возле мусорных баков как правило чисто и не воняет отходами.
Мне не приходится каждый месяц снимать показания счётчиков или пускать в квартиру сверщика. Всё перерасчёты компания-поставщик делает сама и сама перечисляет нам разницу.
Я знаю, что если что-то случится, через несколько минут приедут экстренные службы и помогут мне.
В Украине меня преследовала депрессия из-за
- низкой зарплаты,
- постоянного ощущения, что ты кому-то должен,
- невозможности покупать себе красивые вещи (только секонд),
- невозможности поехать, куда я хочу,
- разбитого асфальта в моем дворе и плохих дорог,
- забитых и старых маршруток,
- постоянного хамства вокруг,
- зеленых от плесени стен моего дома, на которые лилась вода из ржавой ливневки,
- необходимости иногда ходить в различные конторы типа облэнерго или облгаза,
- плохих школьных оценок моего сына и его категорического нежелания ходить в школу,
- невозможности отстоять правду в суде,
- чувства незащищенности.
Нам говорят - неважно, где ты живёшь, потому что в любую страну ты привозишь самого себя.
Тогда почему здесь я наконец-то почувствовала себя человеком?
И мне очень грустно, что люди, живущие в моей родной стране вынуждены каждый день бороться с различными обстоятельствами.
И решают вопросы, которые никак не приводят их к счастью, вместо того, чтобы устроить жизнь вокруг себя.
Kateryna Dušek©