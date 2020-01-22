 Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене посада міністра - це точно не спосіб отримання великих доходів. Мені важливо втілити ті зміни, які ми як уряд пообіцяли, коли взялися до роботи. Це мій основний мотиватор", - зазначила глава відомства.

Вона підкреслила: "Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя з 30-річним стажем у 8 тисяч, або робота вчених на 0,75 ставки. Я усвідомлюю, що змін у системі освіти і науки не буде доти, доки ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном і Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ - зростання заробітних плат освітян і науковців".

Водночас, Новосад підтримує позицію уряду, що зарплата чиновників має відповідати їхнім конкретним результатам роботи. "Це має бути чітка і прозора система", - повідомила вона.

Міністр визнала: "Формулювання в моєму інтерв'ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо.

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Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно".

Нагадаємо, глава Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину. За словами міністра, зарплати в 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб "нормально прожити", але сума її не влаштовує.