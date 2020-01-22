 Зеленський відвідав Український дім у Давосі, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу ввечері.
"Це (Український дім в Давосі) - хороша можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою і підтримкою", - зазначив президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.
Зеленський подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в українську економіку.
Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє в рамках Всесвітнього економічного форуму і демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, яка швидко зростає.
В інформації пресслужби ОП зазначається, що в 2020 році "багатоформатний простір" Українського дому став найбільшим за всю свою історію.
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https://maxim-nm.livejournal.com/560283.html
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.. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. .. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
В улюбленому форматі відеороликів...
https://www.obozrevatel.com/politics/budet-reshat-s-putinyim-zelenskij-v-davose-poobschalsya-s-propagandistami-kremlya-video.htm
Лідер фракції "Слуга народу" хоче зупинити євроінтеграцію і створити "свої правила гри"
Питається свого роду:
- Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?
Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвався старий біб:
- Я піддержав увесь рід!
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!