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Все про:Давос (109) Зеленський (4209)

 Зеленський відвідав Український дім у Давосі, - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім в Давосі, де ознайомився з відеороликом, який закликає інвестувати в українську економіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу ввечері.

"Це (Український дім в Давосі) - хороша можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою і підтримкою", - зазначив президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.

Зеленський подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в українську економіку.

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє в рамках Всесвітнього економічного форуму і демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, яка швидко зростає.

В інформації пресслужби ОП зазначається, що в 2020 році "багатоформатний простір" Українського дому став найбільшим за всю свою історію.

Читайте також: Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171379
 
 
 Топ коментарі
 
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Свет в конце тунеля - увидет тот кто побывал за чертой!
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Маца бесплатно? Видать набрало гнида полные карманы.
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"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо.

.. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.
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belge

"Это (Украинский дом в Давосе) - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. .. намакияженное, отретушированное и отфотошопленное лицо.

В улюбленому форматі відеороликів... Зеленский посетил Украинский дом в Давосе , - Офис президента - Цензор.НЕТ 9830
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На виступі Петра Порошенка, п'ятого президента України в Давосі зал був заповнений повністю і журналістам довелося тіснитися між рядами. У той же час на виступ Зеленського прийшли в основному тільки особи, що його супроводжували. Як пише Тарас Березовець, після виступу президента Пакистану повинен був виступати Зеленський і відразу ж зал спорожнів. Зеленський говорив українською з невеликим акцентом. Петро Порошенко виступав англійською мовою,
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И шо он рассказал про 8 млрд списанных бене гривен?
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Он не только посетил Укоаинский Дом, но и успел пообщаться с рашистскими пропагандонами
https://www.obozrevatel.com/politics/budet-reshat-s-putinyim-zelenskij-v-davose-poobschalsya-s-propagandistami-kremlya-video.htm
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Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
- Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?

Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб:
- Я піддержав увесь рід!
- Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
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