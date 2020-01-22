 Уряд розмістив облігації на 1,25 млрд євро за найнижчими в історії України ставками, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Завдяки цьому економія для державного бюджету становитиме 2 млн грн за день.

"У спадок нашому уряду дісталася купа боргів за божевільними відсотками. На сьогодні це - найбільша стаття витрат Держбюджету, яка в середньому до 2022 року становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України процентними ставками. Простими словами, ми заміняємо борги - віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що вигідно для нашої держави", - пояснив Гончарук.

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