 Уряд розмістив облігації на 1,25 млрд євро за найнижчими в історії України ставками, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Завдяки цьому економія для державного бюджету становитиме 2 млн грн за день.
"У спадок нашому уряду дісталася купа боргів за божевільними відсотками. На сьогодні це - найбільша стаття витрат Держбюджету, яка в середньому до 2022 року становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України процентними ставками. Простими словами, ми заміняємо борги - віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що вигідно для нашої держави", - пояснив Гончарук.
https://censor.net.ua/video_news/3117675/timoshenko_zelenskiyi_boyiko_ne_vajno_rossiyiskiyi_kandidat_v_prezidenty_ukrainy_mister_haos_venediktov
"... Путина устраивает любой новый Президент Украины, кроме действующего главы украинского государства....
"Я понимаю, что кто угодно кроме Порошенко. На мой взгляд, если говорить о нашем, пророссийском кандидате в Президенты Украины, то у нас - мистер Хаос. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем, Путин считает, что это выгоднее России. Собственного кандидата у нас нет: Тимошенко, Зеленский, Бойко еще какие-то люди - неважно. Мистер Хаос нас удолетворяет", - сказал Венедиктов...."
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Оно и видно.
Коле ПерсиановуБубочке , - это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг - клац! - они есть!
- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? - картавил
КоляБубочка.
- Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще кредит! Нынче все государства так живут!"(с) Салтыков-Щедрин
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо