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 Уряд розмістив облігації на 1,25 млрд євро за найнижчими в історії України ставками, - Гончарук

Уряд розмістив євробонди на 1,25 млрд євро за найнижчими в історії України відсотковими ставками.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Завдяки цьому економія для державного бюджету становитиме 2 млн грн за день.

"У спадок нашому уряду дісталася купа боргів за божевільними відсотками. На сьогодні це - найбільша стаття витрат Держбюджету, яка в середньому до 2022 року становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України процентними ставками. Простими словами, ми заміняємо борги - віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що вигідно для нашої держави", - пояснив Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171378
 
 
 Топ коментарі
 
поздно пить боржоми. когда зарабатывать а не брать начнешь, человек с непонятным дипломом?
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Врешь.Звучало так "Кто угодно, только не Порошенко".
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Это какой то ПЗДЦ! )))))))))) Допустим Я, взял на работу урода, который должен обеспечить модернизацию, рост производства, рост прибыли моего предприятия. Через время докладывают- все ОК, везде ЖОПА, но зато кредитов набрали под низкий процент!
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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поздно пить боржоми. когда зарабатывать а не брать начнешь, человек с непонятным дипломом?
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Это не ваша заслуга, а нулевые или даже отрицательные ставки сейчас в Европе, где некуда бабло пристроить.
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Шо ты ото нарисовало? Факты дай,а не свои каракули.
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Теория папередников уже не работает, надо что-то новое. Видимо все плохо, раз взялись за то, что уже совсем сгнило.
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Ну если Цензор помойка, то чего ты тут сидишь?

https://censor.net.ua/video_news/3117675/timoshenko_zelenskiyi_boyiko_ne_vajno_rossiyiskiyi_kandidat_v_prezidenty_ukrainy_mister_haos_venediktov

"... Путина устраивает любой новый Президент Украины, кроме действующего главы украинского государства....
"Я понимаю, что кто угодно кроме Порошенко. На мой взгляд, если говорить о нашем, пророссийском кандидате в Президенты Украины, то у нас - мистер Хаос. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем, Путин считает, что это выгоднее России. Собственного кандидата у нас нет: Тимошенко, Зеленский, Бойко еще какие-то люди - неважно. Мистер Хаос нас удолетворяет", - сказал Венедиктов...."
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Твоя мрт? Всё очень плохо.Мосх аж позеленел.
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хороший бізнес - бумагу продавати за бумагу )))
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"- Кредит, - толковал он Коле Персианову Бубочке , - это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг - клац! - они есть!
- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? - картавил Коля Бубочка.
- Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще кредит! Нынче все государства так живут!"(с) Салтыков-Щедрин
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А перед цим ви брали під 18%. Тому ви вже загнали Україну у боргову пастку.
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А почему тогда доллар растет?! В этом мотивчике слышится какая-то фальшь! Как и во всех заявлениях клоунов!
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Интересная економикакак у проститутки. Ты нечно продаешь и у тебя опять ето нечно остается и навар еще есть.
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Это какой то ПЗДЦ! )))))))))) Допустим Я, взял на работу урода, который должен обеспечить модернизацию, рост производства, рост прибыли моего предприятия. Через время докладывают- все ОК, везде ЖОПА, но зато кредитов набрали под низкий процент!
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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пипец! взять в долг у нас теперь считается великим "успехом"! а отдавать гончарукий будет????
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