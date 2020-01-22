 Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай

У зв'язку з особливою епідеміологічною ситуацією, пов'язаною з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019 nCoV), посольство України в КНР поширило рекомендації, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час планування подорожі в КНР або всередині країни рекомендується уточнювати актуальну епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідування й утримуватися від поїздки в місто Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Також радять вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу, уникати контакту з тваринами (живими чи мертвими); ринків із продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо; не контактувати з людьми з вираженими ознаками респіраторних захворювань.

Для захисту органів дихання в Китаї варто використовувати спеціальні маски, мити руки з милом (особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед прийомом їжі), користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі.

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При симптомах, схожих на грип або ГРВІ, необхідно мінімізувати контакти з іншими людьми і невідкладно звернутися в медичний заклад.

Українцям також радять стежити за оперативною інформацією на сайтах посольства України в КНР і МЗС України, повідомленнями ЗМІ і чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.

У разі надзвичайної ситуації - негайно телефонувати на гарячу лінію посольства: +86 137 0123 0647", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у світі зареєстровано 440 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 9 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.