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Все про:Китай (226) посольство України (166) епідемія (110)

 Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай

У посольстві України радять тим, хто в Китаї, не контактувати з людьми з вираженими ознаками респіраторних захворювань і вживати в їжу термічно оброблені продукти тваринного походження.

У зв'язку з особливою епідеміологічною ситуацією, пов'язаною з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019 nCoV), посольство України в КНР поширило рекомендації, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час планування подорожі в КНР або всередині країни рекомендується уточнювати актуальну епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідування й утримуватися від поїздки в місто Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Також радять вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу, уникати контакту з тваринами (живими чи мертвими); ринків із продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо; не контактувати з людьми з вираженими ознаками респіраторних захворювань.

Для захисту органів дихання в Китаї варто використовувати спеціальні маски, мити руки з милом (особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед прийомом їжі), користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі.

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При симптомах, схожих на грип або ГРВІ, необхідно мінімізувати контакти з іншими людьми і невідкладно звернутися в медичний заклад.

Українцям також радять стежити за оперативною інформацією на сайтах посольства України в КНР і МЗС України, повідомленнями ЗМІ і чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади.

У разі надзвичайної ситуації - негайно телефонувати на гарячу лінію посольства: +86 137 0123 0647", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у світі зареєстровано 440 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 9 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171377
 
 
 Топ коментарі
 
Багато пасажирів в громадському транспорті навіть рукою рота не прикривають коли кашляють. Про носіння захисних масок навіть говорити не хочеться. Чи то наслідки совка, чи просто дебіли - важко сказати.
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Нам оттуда привезут, имею чуйку. А потом уже мой, не мой... Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 951
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Та все це єрунда.
Краще не їхати в той Китай.
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Тим хто не їде в Китай мити руки без мила?
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Нам оттуда привезут, имею чуйку. А потом уже мой, не мой...
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Та все це єрунда.
Краще не їхати в той Китай.
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Избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными, мыть руки с мылом

==================
а якщо кацапа зустрінеш в Китаї то потім руки з милом мити чи нехай в крові трохи побудуть? Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 83
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Багато пасажирів в громадському транспорті навіть рукою рота не прикривають коли кашляють. Про носіння захисних масок навіть говорити не хочеться. Чи то наслідки совка, чи просто дебіли - важко сказати.
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ківа теж чихнув і гризло клешнею не прикрив... Уникати контактів із людьми з ознаками ГРВІ і тваринами, мити руки з милом, - посольство опублікувало рекомендації для тих, хто їде в Китай - Цензор.НЕТ 3656
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це "майже" як у фільмі про "війну світів"...!!
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Увидел падазрительнаго- умой глаза хозяйственным
мылом или или пристрели его!!
🤣🤣
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Вот так украинская власть защищает Украину от разных эпидемий - раздает рекомендации.
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Для чого то міністерство охорони здоров'я з космічними зарплатами? Роздайте всім по шматку мила - більше користі буде.
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жена такие рекомендации внуку дает - пришел с улицы,
помой руки с мылом, садишься кушать - помой руки с мылом...
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Сейчас Китай свой Новый Год празднует.
Две недели, аж до 1 февраля.
Так, что эпидемию остановить никак не получится.
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Анекдот згадала:
Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал. В россии опять были перебои с мылом.
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