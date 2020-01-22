 Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє одеське видання "Думская".

Зазначається, що загорівся очерет, суха трава і сміття. Очевидці повідомляють, що вогонь видно за багато кілометрів від місця події.

Про потерпілих поки не повідомляється.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили "Думській", що технічних можливостей загасити пожежу у них немає.

"Пожежні розрахунки на місці не працюють, оскільки у нас відсутня техніка для гасіння пожеж у плавнях", - повідомили у відомстві.

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