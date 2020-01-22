 Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє одеське видання "Думская".
Зазначається, що загорівся очерет, суха трава і сміття. Очевидці повідомляють, що вогонь видно за багато кілометрів від місця події.
Про потерпілих поки не повідомляється.
У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили "Думській", що технічних можливостей загасити пожежу у них немає.
"Пожежні розрахунки на місці не працюють, оскільки у нас відсутня техніка для гасіння пожеж у плавнях", - повідомили у відомстві.
Значит, я был сменным механиком, ребята, в порту. По портальным кранам, вот эти огромные портальные краны. Я там работал лет восемь. У нас там был очень бодрый, но очень тупой начальник механизации. Ночью (это смена механика - ночью) он стал звонить мне из Хлебной гавани, километров пятнадцать, это Пиресы, а я сижу порту в центре Одессы, а он - там. Он говорит: "Кто на смене?" Я говорю: "Жванецкий". "Да вы знаете, что у вас на Хлебной краны заливает?" Я говорю: "Да вот, шторм". Он говорит: "Ну вот - заливает". Я говорю: "Да". Он говорит: "Немедленно принимайте меры!" И кладет трубку, как всякий мудрый начальник, чего он будет слушать мои возражения. У нас была плащ-палатка, я ее одеваю, вызываю автопогрузчик и рядом со мной Борейко, такой старый механик, он говорит: "Ты куда идешь?" Я говорю: "Да вот, звонил начальник механизации, Сергей Иванович, о том, что там краны заливает". Он говорит: "А ты что идешь - жопой волны отбивать?" Я в плащ-палатке, перепоясанный, в дождевике, понял всю идиотскую абсурдность собственного поведения. Что я иду делать? Он же кричит: "Примите меры!" Куда я один, там вообще никого нет? Там же шторм! Вот так вот гениально сказал мужчина мне. Я разделся, мы с ним хряпнули. Море есть море. Всё! Сиди спокойно. Дай ему понервничать.
волны отбиватьпожар тушить?