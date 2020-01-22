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Все про:Одеська область (1140) пожежа (1998)

 Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

У Нижньодністровському національному природному парку, розташованому біля районного центру Біляївка Одеської області, спалахнула пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє одеське видання "Думская".

Зазначається, що загорівся очерет, суха трава і сміття. Очевидці повідомляють, що вогонь видно за багато кілометрів від місця події.

Про потерпілих поки не повідомляється.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили "Думській", що технічних можливостей загасити пожежу у них немає.

"Пожежні розрахунки на місці не працюють, оскільки у нас відсутня техніка для гасіння пожеж у плавнях", - повідомили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11 осіб загинуло у пожежах 16 січня, від початку року у пожежах загинуло 129 українців, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171376
 
 
 Топ коментарі
 
А кого ж или что тогда Австралии пожары тушить предлагали?
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Они хоть бы суки ввели визовый режим с врагом. Это же диверсия кацапская 100%, а скажут что само загорелось зимой , когда и специально ничего не подпалишь. Где расследование диверсии и кто подпалил? Где визовый режим с Кацапстаном? Зеленые мрази.
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начнут тушить как только огонь подберется к особнякам. а они там есть раз заповедник...
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А кого ж или что тогда Австралии пожары тушить предлагали?
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Они хоть бы суки ввели визовый режим с врагом. Это же диверсия кацапская 100%, а скажут что само загорелось зимой , когда и специально ничего не подпалишь. Где расследование диверсии и кто подпалил? Где визовый режим с Кацапстаном? Зеленые мрази.
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И что они там диверсировали, в камышах, сухой траве и мусоре?Там что, военный склад был?
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Нормально? От этого пожара может вся Одесская область сгореть или пол Украины. И ничего?
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Одеская область не бумажная, вся сгореть не может. А вот Виктория или та гостиница, что недавно сгорела, преспокойно горят и безо всяких диверсий, от нашей безалаберности и закрывания глаз на бардак за копейку малую для пожарных инспекторов.
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Дело закончилось скорбью по погибшим коалам. А там уже следующие новости затмили.
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Дело закончилось и гибелью людей и сгоревшими тысячами домов и гибелью сотен тысяч животных. Не нужно тут усыплять бдительность украинцев.
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И в чём эта бдительность лично у вас проявляется?Вы самолично потом чистили морковку, которую спускали с вертолётов для кормежки выживших животных?
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Я говорю про Украину. Не надо тут чушь молоть.
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Раз уж вы про Украину, то пока вы сейчас мне пишите ответы-камыши и сухая трава горит в это самое время!Ваши действия?
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А я отвечаю за пожар? Может я президент или премьер? Вы вообще здравый?)
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Специально для вас нагуглил Жванецкого Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу - Цензор.НЕТ 2287

Значит, я был сменным механиком, ребята, в порту. По портальным кранам, вот эти огромные портальные краны. Я там работал лет восемь. У нас там был очень бодрый, но очень тупой начальник механизации. Ночью (это смена механика - ночью) он стал звонить мне из Хлебной гавани, километров пятнадцать, это Пиресы, а я сижу порту в центре Одессы, а он - там. Он говорит: "Кто на смене?" Я говорю: "Жванецкий". "Да вы знаете, что у вас на Хлебной краны заливает?" Я говорю: "Да вот, шторм". Он говорит: "Ну вот - заливает". Я говорю: "Да". Он говорит: "Немедленно принимайте меры!" И кладет трубку, как всякий мудрый начальник, чего он будет слушать мои возражения. У нас была плащ-палатка, я ее одеваю, вызываю автопогрузчик и рядом со мной Борейко, такой старый механик, он говорит: "Ты куда идешь?" Я говорю: "Да вот, звонил начальник механизации, Сергей Иванович, о том, что там краны заливает". Он говорит: "А ты что идешь - жопой волны отбивать?" Я в плащ-палатке, перепоясанный, в дождевике, понял всю идиотскую абсурдность собственного поведения. Что я иду делать? Он же кричит: "Примите меры!" Куда я один, там вообще никого нет? Там же шторм! Вот так вот гениально сказал мужчина мне. Я разделся, мы с ним хряпнули. Море есть море. Всё! Сиди спокойно. Дай ему понервничать.
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Мне не смешно. Пожар дело серьезное. Как тушили пожары в Калифорнии, Австралии и тайге в Кацапстане видела.Это пипец. Не хватало такого еще в Украине.Пусть власть что-то решает и чем быстрее, тем лучше. А Зеля пусть приезжает, а то лазит позаграницам без толку.
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А тут вам ГосЧС прямым текстом говорит-технических возможностей для тушения пожара нет. И что вы теперь, самолично пойдёте волны отбивать пожар тушить?
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Нужно перекапывать землю, чтобы не распространялся пожар дальше и для этого технические возможности есть. Ну а вы успокойтесь ,что -то вас штырит от этого пожара.
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Как это не могут потушить? Пусть вызывают самолеты и вертолеты. Горит заповедник. Или наша власть допустит, что вся Украина будет гореть как Австралия? И Одесса сгорит пока полоумный Зеля разъезжает позаграницами? Немедленно принимайте меры, уроды.
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Какой ветер? Зима, все сырое. Ничего само просто так не загорится.
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У нас вже три дні +10 і вітер майже буревій, трава суха, те ж саме може бути. Вітер сушить. Думаю в Одесі не холодніше.
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Ну 10 это не 35. Явно поджог. Пусть поднимают всех, перекапывают поля. Нам еще Австралии не хватает или кацапской тайги, которая все лето горела
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Це да, треба перекопувати, а так звичайний людський фактор.
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Какой бы фактор ни был, а пожар может распространиться и спалить поселки села и города. Это не шутки. Я уже не говорю про заповедник. Пожары в Австралии, Америке и Кацапстане ( в тайге) не научили?
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Як приїхав ЗЕ до Одеси, так і пішло на пропасть.
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ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТА ПАДЛА ОСТАВИТ СЛЕД- ВОЗНИКАЮТ КАТАКЛИЗМЫ
Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу - Цензор.НЕТ 2185

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начнут тушить как только огонь подберется к особнякам. а они там есть раз заповедник...
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Пєрєдайтє начяльнікам: «Плавні (комиш), там горять КОЖЕН рік.»
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Аваков понакупал всякой хрени на сотни миллионов евро. Любимая игрушка министра МВД Авакова программа «Создание единой авиационной системы безопасности и защиты» стоила 2,2 млрд гривен. Ну и про катера тоже не стоит забывать. У Зеленского от катеров был полный восторг. И там тоже сумма немаленькая. Теперь тушить пожары нечем. Зебилы, шо вам сказать? Ну в общем вы и так уже все понимаете, что вам скажут...
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Пожарные бригады в Украине не обеспечены самым необходимым, нет даже одеял, чтобы растянуть и ловить с высоты пострадавших. Погибают те, кого можно было бы спасти элементарно.Кругом бедлам и никто ничего не хочет делать и никто ни за что не отвечает.
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