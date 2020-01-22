 Німецький Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.
"Впевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Одразу хочу відкинути всі чутки — про жодні продаж чи оренду такого стратегічно важливого державного об’єкта як Укрзалізниця мова не йде", — сказав прем’єр.
Він додав, що після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня, вони прийшли до розуміння формату співпраці: Україна повністю зберігає за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
"Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", — підкреслив Гончарук.
Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
Вже, якщо склероз дозаоляє-був вже поляк?
🤣
Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.
ну конешно рехвормируют -
билет по 100 евро как в германии и супердаходы гарантированы
а че нет??
газ по немецкому хабу берут в украите? берут
ну и билет пущай по немескаму хабу берут
зарплаты залезничнекав по хабу??
нунеееет
ахахаха
Подписался в собственной некомпетентности, признал арийскую расу как высшую.