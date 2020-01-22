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Все про:Німеччина (1363) Укрзалізниця (882) Мінінфраструктури (355) Гончарук_Олексій (541)

 Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук

Сьогодні у Давосі Міністерство інфраструктури України підписало Меморандум про взаєморозуміння з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

"Впевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Одразу хочу відкинути всі чутки — про жодні продаж чи оренду такого стратегічно важливого державного об’єкта як Укрзалізниця мова не йде", — сказав прем’єр.

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Він додав, що після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня, вони прийшли до розуміння формату співпраці: Україна повністю зберігає за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", — підкреслив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171375
 
   
 Топ коментарі
 
"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.
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А які захмарні зряплати "рехформатораи"?
Вже, якщо склероз дозаоляє-був вже поляк?
🤣
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Подстаканники и кондёры скажет где можно купить по бросовым ценам.
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Що б підсказати укр. прводникам не продавати пассажирам постіль Дружба 2
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"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - подчеркнул Гончарук.

Бла-бла-бла. Он что, поставит немцев управлять Укрзалiзницей? Или они на уровне советников у наших воров будут с коррупцией бороться?
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А які захмарні зряплати "рехформатораи"?
Вже, якщо склероз дозаоляє-був вже поляк?
🤣
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Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук

Поможет. Как мёртвому припарки. Петя уже кого только из-за границы не выписывал. Потом не знал, как сдыхаться. Потому что звонко прокукарекать - это одно, но они ж-то, суки, воровать мешают.
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"Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства."(с)
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вот и"чудненько"..."Приват" Коломойскому, "Укрзализницю" -немцам,а землю кацабам и арабам... Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзализныцю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9932 ну просто -1917 от "СН"...
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Надо сделать магистральные дороги между крупными вокзалами-хабами для скоростей 180-200 км/час (для начала). Тогда можно что-то реформировать. А пока рельсы кладут примерно так:
Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4141
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А, немцам, что взамен? Вряд ли, они, бескорыстно, будут пытаться научить папуасов с "Укразализныци", подтирать зад бумагой, а не пальцами, размазывая, потом, г...о, по стенам.
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Это какой то ПЗДЦ! Приходит ************ петух, рассказывает, что у вас все очень плохо, все срочно менять, а Я, мол весь в красивом, герой, порешаю прямо сразу! Проходит 3 (ТРИ) месяца, и эта курица кукарекает-радуйтесь, я позвала дядю, который все порешает. ))) Вопрос-а НАХ ты ЛИЧНО нам обосрался, ИШАК, за сотни тысяч зарплаты!!!! Нам дяде платить, или тебе ОСЛУ ???.
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Это прогресс и успех-ДБ-в тройке лидеров Европы и их нынешнее переоснащение и обновление для ЖД Украины будет однозначно на пользу."Зрада" только в том,как такой оператор согласился работать с коррумпированой "Укрзализницей",хотя рынок там огромнейший и перспективы немалые-видимо гарантии от правительства получили на защиту от ворья.
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Будут отстреливать воров которыми кишит УЗ? Помочь можно только так
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