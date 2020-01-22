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Все про:Крим (7091) Чубаров (397) кримські татари (1498)

 Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня цього року кримські татари планують масово перетнути адмінмежу з анексованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

За словами Чубарова, акцію ненасильницького спротиву проведуть, щоб міжнародні організації, які "постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями", долучившись до перетину адмінмежі.

Голова Меджлісу зазначив, що в перших лавах йтимуть члени Меджлісу, народні депутати, західні партнери. Чубаров не виключає, що буде силовий варіант прориву на анексований півострів.

"Росія намагається всіма своїми можливостями вичавити кримських татар з їхньої землі. Це реальна загроза існуванню кримських татар, можливо, вперше з часів депортації в 1944 році", - заявив політик.

6 грудня 2019 Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України в анексований Росією Крим. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь у марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один і не два місяці".

Читайте також: Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171374
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, пусть. Сам надеюсь тоже там будет.
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Петро.Он,как главный асвабадитель всего,шо можно асвабадить, должен возглавить этот марш.Как никак 5 лет асвабаждал крым.
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Зачем?
Пуйло повяжет - как мы возвращать будем?
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Он Президент Украиньі, у которой Россия подло оккупировала Крьім.
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С этим не поспоришь, но каким боком он к этому маршу?Состоит в Меджлисе/является этническим татарином/может международный наблюдатель?
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Раскафєдєраскє, треба нагадувати, що Крим, то вкрадена у України територія.
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Пойду звонить тогда Баканова по поводу этого чорта, у меня газовая колонка чего-то барахлит, хай починит. В конце-концов он Президент или шо?
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а по моему он чмо, выехавшее на быдлоэлекторате...
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Этот факт вы имеете полную возможность подтвердить/опровергнуть через годика 4 с небольшим путём выборов. Хотя, возможно и раньше.
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через годика 4 с небольшим

...
П'ять помилок у слові "месяца" Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів - Цензор.НЕТ 8276
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Ох, Володька, я смотрю ты из тех, кто хочет сказку сделать былью Ну, дерзай, только ты ж понимаешь, чтобы год в месяц превратить надо малость побольше, чем комменты с боевого дивана
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Зеленский сейчас Президент Украиньі, у которой Россия подло оккупировала Крьім.
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Петро.Он,как главный асвабадитель всего,шо можно асвабадить, должен возглавить этот марш.Как никак 5 лет асвабаждал крым.
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Он должен пойти первым иначе будет как с кулей в лоб.
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И куда они направятся ? Партизанить в горах Крыма , а не на Печерских холмах?
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А где твой дом, болезный, в палате № 6 ? Ты из БУЙНЫХ ПОРОХОБОТОВ? Братик Киви ?
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Нужно в Киеве провести факельный марш , в честь годовщины взятия Мацквы крымским ханом Девлет Гиреем .где половина была украинцев .
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Гиреи Мацкву никогда не брали, а украинцами они в те времена торговали только.
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Этот день в истории: 1571 год - крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву 3 июня 1571 года в ходе Большого крымского набега на русские земли, войско хана Девлет-Гирея прорвалось к Москве.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_поход_на_Москву_(1571)
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Точно, не брал ее Девлет Гирей, просто сжег нафиг.
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Брали Мацкву за гланды , а торговали они мокшами преимущественно .
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Зачем?
Пуйло повяжет - как мы возвращать будем?
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чуйка... - если пойдут, то ничем хорошим не закончится...
Ни для Украины, ни для самих татар( если только татары не в сговоре с путиным...)
Надеюсь что нет..., не в сговоре...
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то в тебе не чуйка а думка на ізмєнє...
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Копия как рейд пороха? А не хочет он их возглавить?
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Это будет ужасное событие, все 5 крымских татар, которых РФ не пускает из Украины в Крым, будут прорываться массово.
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Сперва, их попробуй еще догнать? В прошлый раз, при виде подъехавшего автобуса со спецназом, за 5 минут все татары рассосались! Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів - Цензор.НЕТ 2898
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Надеюсь Чубаров будет в первых рядах и первым получит показательный пинок под зад....
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Я написал почти то же а твои коллеги это заспамили.
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Ага. ***** как раз нужно новых заложников в обменный фонд
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.....

.
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Уря...!
мы возвращаемся в Таежный союз...

Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів - Цензор.НЕТ 2866
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Нє, на Мацкву нада!!
А чого б ні??
Українці, поляки і кримчаки Мацкву брали!!
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Понаехавшие и так Нерезиновую взяли штурмом уже. У них там кавказцев больше чем каринных мацквичей Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів - Цензор.НЕТ 4234
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Монгол, работающий кондуктором в автобусе, до сих пор уверен, что Русь платит ему дань..
))
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А рабсеяне ведут себя так, словно у них у всех учителя истории в школе вырвали из учебников страничку, где говорилось об отмене крепостного права))))
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- В Москве уже практически не пьют.
- А почему?
- Им Аллах запрещает.

))
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Сначала на октябрь, потом на май, потом анонсирует на июль. Анонсировать - не мешки ворочать.
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Таваресчь, а вы не правы. если бы вы знали как это тяжело - просыпаться в 13 часов дня..идти в душ.. там ещё час.. потом СПА, салоны вот эти все, обёртывания... потом пресс-конференция, и потом опять сон.. это на самом деле огромный труд.
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Прям как в мультике: "Ограбление по... итальянски" - Марио идёт грабить банк!
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Отлично! Поставляем кремлю новый фонд для обмена! А то у них после освобождения Савченко и Сенцова герои закончились.
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Складывается впечатление, что он просто хочет кому-то насрать под дверь: то ли "громким заявлением" то ли самим маршем. Уж слишком долго собирался.
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"Чубаров анонсировал на май марш крымских татар на оккупированный полуостров"_______________________и кто в этой стране клоун??????
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