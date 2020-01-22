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Все про:Велика Британія (1103) Єлизавета ІІ (13) парламент (335) Brexit (180)

 Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II

Парламент Великої Британії схвалив закон про умови виходу з Європейського союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Законопроєкт буде схвалений королівською владою до кінця тижня, що дозволить Великій Британії залишити ЄС у наступну п'ятницю (31 січня. - Ред.) після майже півстолітнього членства", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

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19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.

Консервативна партія Великої Британії змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад за підсумками дострокових виборів 12 грудня. Завдяки цьому законопроєкт про Brexit був схвалений палатою громад 9 січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171373
 
   
 Топ коментарі
 
за Ее Величеством дело не станет.
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можно скоро будет поздравить Великобританию с обретением независимости... Британский парламент поддержал закон о выходе из ЕС, теперь его должна подписать Елизавета II - Цензор.НЕТ 9866
Избавилась старушка от пут ЕС с их наднациональными управляющими органами...
Свобода....
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Полагаю что так. Наконец этот бесконечный тянитолкай подходит хоть к какому-то мало-мальски видимому финалу.
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Правільно роблять,ЄС зкурвився у своєму коханні до Ху"ла та росіянії.
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пусть выходят скоро пуйло сцыкунов ЕС в таежный союз загонит
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можно скоро будет поздравить Великобританию с обретением независимости... Британский парламент поддержал закон о выходе из ЕС, теперь его должна подписать Елизавета II - Цензор.НЕТ 9866
Избавилась старушка от пут ЕС с их наднациональными управляющими органами...
Свобода....
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Вони і так не повністю були інтегровані у ЕС.Великобританія самодостатня держава навіщо їм наднаціональні органи,не пропадуть.А ось Україні для подальшого розвитку потрібні європейські інституції.
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Украине нужно только НАТО на данном этапе, и 2-х сторонние экономические договора, пока она не создаст свое ЯО когда нибудь...
Европа разрушается увы...., теряя свои смыслы и ценности...
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Ja nepociustvoval sto ES rasrusajetsia.Usla odna strana vsio ravno budet platyt dengi v biudzet ES jesli zaxocet svobodnoj torgovli,da i bolse im budet pravil..Ecio sam vyxod tolko nacinajetsia dlia nix,budet dolgyje peregovori
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нужно создавать Балтийско - Черноморский союз...
Так сохранимся..., и это природный союз...
ЕС...- слишком много противоречий...


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Ни у одной страны не яо...зашебись...***** на раз сожрёт
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Nu da ES tam raznyje mnenije.No vot smotryte sto dajiot ES v mojiom gorode vot tut 50 novyx zavodov na pustom meste i bolsinstvo ix interesujet imeno rynok ES.Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II - Цензор.НЕТ 2188
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pOcti 20% liudej vernulis iz ES stob zdes rabotat potomu sto zarplati teze kak i tam.Mnogix zavodax rabotajet vysokoj kvalifikaciji liudi inzinera i t.d.Nebylo ES nebylo i tex zavodax ili polovina ix nebylo
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У Вас получилось Великое Княжество Литовское.)))))
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znacyt emigranty s britaniji vernutsia domoj,eto ne tak i ploxo dlia nekotoryx stran.
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Без Британии не долго ЕС будет существовать. Скоро немцы тоже х*** забьют финансировать всю европейскую злыдоту и кормить миллионы беженцев.
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Боже, видел недавно видео, как она разговаривала с экипажем Б-17, после бомбардировки Германии...
1944 год...
Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II - Цензор.НЕТ 24

За то время, пока она является королевой Великобритании, там сменилось 15 (пятнадцать!!!) Премьер-министров, начиная с Уинстона Черчиля и заканчивая Борисом Джонсоном.
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