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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (3026) Укрпошта (80) донецький аеропорт (118)

 "Укрпошта" випустила марку і конверт на честь захисників Донецького аеропорту. ФОТО

ДП "Укрпошта" випустила конверт із маркою "Вони вистояли, не витримав бетон!", присвячені захисникам Донецького аеропорту і матерям загиблих "кіборгів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони в Фейсбук.

Укрпошта випустила марку і конверт на честь захисників Донецького аеропорту 01

Урочисте спецпогашення відбулося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено понад 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171372
 
   
 Топ коментарі
 
Гут! Тре підкупити з пару десятків - на Козлостан буду листи слати
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Еще бы купюры с Бандерой - пенсии на Донбассе выплачивать
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Мені теж ) але наприклад в редакцію Рашка тудей чи в газету Голос расеи )
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Гут! Тре підкупити з пару десятків - на Козлостан буду листи слати
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Еще бы купюры с Бандерой - пенсии на Донбассе выплачивать
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Моя мрія!!! Де взяти!? Це навіть краще за "Дякую тобі Боже, що я не москаль".
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Мені шкода, нема кому туди писати. Кілька аркушів з Бандерою тримав спеціально для цього.
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Мені теж ) але наприклад в редакцію Рашка тудей чи в газету Голос расеи )
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Заходила на нову пошту за посилкою, там був мужчина - відправляв ящичок на росію.
Я звернула увагу на надписи - не для путіна, пнх, тощо.
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а куди можна відправити таку посилку ?
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Ты написала, что "мужчина" отправлял "ящичок" в россию.
Написала?
Ты видела это своими глазами.
Видела?
Хватит врать, интердевочка.
Новая Почта в россию "ящички" не отправляет!
А куда можно, спроси у Новой Почты.
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Можно ещё одну: "эпоха бедности закончена", с платежной з/п директора))
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на фоне зарплаты шефа укрпошты ция марка всего лишь фантик совести
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Марка это хорошо.Пусть ещё нормально взвешивают заказы,а не обвешивают.За тарифы вообще молчу.
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Даешь марки с каждым министром и его зряплатой, чтобы нащадки не забывали!
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НУ ??!!
.
Что ??
.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Выбрали себе теперь
ТРЕХ ( !!!!! ) барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,..

И ЭТО УЖЭ НАДОЛГЛО !
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