 "Укрпошта" випустила марку і конверт на честь захисників Донецького аеропорту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони в Фейсбук.

Урочисте спецпогашення відбулося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено понад 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.