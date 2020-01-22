 "Укрпошта" випустила марку і конверт на честь захисників Донецького аеропорту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства оборони в Фейсбук.
Урочисте спецпогашення відбулося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено понад 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.
Я звернула увагу на надписи - не для путіна, пнх, тощо.
Написала?
Ты видела это своими глазами.
Видела?
Хватит врать, интердевочка.
Новая Почта в россию "ящички" не отправляет!
А куда можно, спроси у Новой Почты.
.
Что ??
.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Выбрали себе теперь
ТРЕХ ( !!!!! ) барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,..
И ЭТО УЖЭ НАДОЛГЛО !