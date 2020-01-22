 За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
"У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 р. вдарив потерпілого головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.
Відповідні відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження проти народного депутата України може тільки генеральний прокурор.
Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.
На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік б'є Ківу в обличчя.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до объявления официального дисциплинарного взыскания. Соответствующее заявление в среду, 22 января, распространила пресс-служба WADA
ТРЕХ барыг......................---.
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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Этот Мудак, что уже все тяжкие преступления в Украине раскрыл и теперь больше делать нечего????
А зачем ты его ищешь, что для ночной дрочки одного Шуфрича тебе мало???
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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Суд по делу о драке в ресторане. Выступает потерпевший Илья Кива. Судья:
- Опишите в подробностях, как вам были нанесены побои.
Кива:
- Эээ... Кароч, такая байда - позвонили кореша, добазарились перетереть в Мокко. Ну, я подрочил...
- Суд не интересуют подробности вашей интимной жизни, говорите по существу!
- Не вопрос. Потом оделся, обулся, перед выходом подрочил...
- Я же просил вас!
- Так это... Я ж без этого никак, у меня и справка есть. Пока ехал в Мокко, в машине ещё подрочил...
- Вы издеваетесь?!
- Не, вы чё, для меня это политически важно! Ну так вот, сидим с друганами бухаем, я естественно под столом подрочил, а потом этот заходит - "Кива, сидор, иди сюда!" Я наклонился, говорю - веди себя культурно, и тут он мне в голову - НА НАХ!..
- Ну, и что дальше???
- А вот дальше... дальше нихера не помню... подрочил я или не подрочил?..
Що огидно (і небезпечно), вони можуть вже зовсім не по-чоловічому зустріти натовпом ввечері біля під'їзду та зарізати або забити насмерть.