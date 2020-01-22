EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Події
  8858  129
Все про:бійка (490) ресторани (66) Ківа (91)

 За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом заподіяння народним депутатом України Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

"У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 р. вдарив потерпілого головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження проти народного депутата України може тільки генеральний прокурор.

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік б'є Ківу в обличчя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171371
 
 
 Топ коментарі
 
Вы посмотрите не этого дрОчуна! Уже на людей кидается!
 показати весь коментар
 
Кива полез в драгу - хотел разбить человеку нос своим лбом.
Пусть он и отвечает.
А атошнику - грамоту от комитета ВР за хорошую физическую подготовку.
 показати весь коментар
 
Ківа як дрочить, то так і б'ється.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Стыдно за такую власть, когда в депутаты набирают таких идиотов, да разве такие мрази достойны быть депутатами??? Да, вот действительно - "новые лица"...
 показати весь коментар
 
 
чуть дугое, но таки благо:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до объявления официального дисциплинарного взыскания. Соответствующее заявление в среду, 22 января, распространила пресс-служба WADA
 показати весь коментар
 
 
Прихлебатель руцкого міра,получив ответочку і якось притих відійшовши в сторону,от це реальний приклад як потрібно поводитись з мацкалями,головне їх не боятиси і давати в диню,з ними говорити безрезультатно тільки ответка по шарабану,тоді буде результат!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сам хиниральный прокурор открыл производство вдумайтесть по драке в кафе.Этому идиоту что больше заняться нечем.Ну ничего все нормально пипл хавает.
 показати весь коментар
 
идиот, кива пока еще депутат, а по закону дело на депутата только генеральный открыть может. учи матчасть москалик прежде чем высеры делать.
 показати весь коментар
 
 
Выбрали себе теперь-
ТРЕХ барыг......................---.
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,
 показати весь коментар
 
 
Что и требовалось доказать. Кива как и все другие чиновники сцыкуном оказался. Как только получил ответку сразу мамку и охрану начал звать на помощь а потом еще мусоров. Чинуши герои только в своих кабинетах и когда прячутся за своими корочками и неприкосновенностью. А с людьми один на один так сразу срут жидким и под лавку прячутся. Если бы в Украине жил свободный народ а не рабы то етих чиновников и олигофренов уже бы на столбах поразвешивали еще 30 лет назад и сейчас была бы совсем другая страна.
 показати весь коментар
 
 
А, если завтра некий мальчик Петя в 3-м классе воздух испортит этот ИДИОТ Прокурор тоже дело откроет.
Этот Мудак, что уже все тяжкие преступления в Украине раскрыл и теперь больше делать нечего????
 показати весь коментар
 
 
НЕ, Рабинович, Кивы здесь нет.
А зачем ты его ищешь, что для ночной дрочки одного Шуфрича тебе мало???
 показати весь коментар
 
кива руками не бьет за шляпу держится ,,,подумал что майнманн ему буй подставит кива хотел его губами поймать крыса мерзкая !!! а если серьезно !ветеран родину защищал а это животное руки на него подымает ,,,киви нужно вырвать руки вместе с ключицами !!!
 показати весь коментар
 
 
Молниеносно получило чепушило ответку , пустило подливку и село ровно на свое место. Мда кива, это тебе не писю теребить в верховной раде.
 показати весь коментар
 
 
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
.
..
,.
 показати весь коментар
 
а теперь следим за движением рук известных ЗЕльоных скорлупочников За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8469
 показати весь коментар
 
 
Перефразую згаданий мною сьогодні анекдот:

Суд по делу о драке в ресторане. Выступает потерпевший Илья Кива. Судья:
- Опишите в подробностях, как вам были нанесены побои.
Кива:
- Эээ... Кароч, такая байда - позвонили кореша, добазарились перетереть в Мокко. Ну, я подрочил...
- Суд не интересуют подробности вашей интимной жизни, говорите по существу!
- Не вопрос. Потом оделся, обулся, перед выходом подрочил...
- Я же просил вас!
- Так это... Я ж без этого никак, у меня и справка есть. Пока ехал в Мокко, в машине ещё подрочил...
- Вы издеваетесь?!
- Не, вы чё, для меня это политически важно! Ну так вот, сидим с друганами бухаем, я естественно под столом подрочил, а потом этот заходит - "Кива, сидор, иди сюда!" Я наклонился, говорю - веди себя культурно, и тут он мне в голову - НА НАХ!..
- Ну, и что дальше???
- А вот дальше... дальше нихера не помню... подрочил я или не подрочил?..
 показати весь коментар
 
 
ОПГ ГПУ защищает подонков и преследует патриотов. С подонком Кивой поговорили по мужски - нарвался. Он абиделся и позвал старших. В Жопаблоке вся мерзость Украины.
 показати весь коментар
 
 
Типова модель поведінки гопоти. Поговориш з таким по-чоловічому, наб'єш вивіску - воно біжить до своїх по допомогу.
Що огидно (і небезпечно), вони можуть вже зовсім не по-чоловічому зустріти натовпом ввечері біля під'їзду та зарізати або забити насмерть.
 показати весь коментар
 
 
Ви хоч пост прочитали, чи аби шось написать.
 показати весь коментар
 
Так з 1 січня вже ж можна товкти пики недоторканим, чи я щось пропустив? За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 847
 показати весь коментар
 
 
Не только можно но и нужно. Там в ответ на бодание рогами гнидосливы тот человек зарядил этой проститутке в пятак.
 показати весь коментар
 
 
кива- не только и не столько дрочун, как сосун. Это правда давняя история, но факт остаётся фактом- мальчик работал "сосулькой".
 показати весь коментар
 
 
Вважав риговонялів прагматичними. Мерзотники, але не дурники. Тому й небезпечні. Але нинішня команда ригів доводить, що вони не лише мерзотники, але й дурники. Може це для того, щоб потім казати, мовляв простіть дурака...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору