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 Політика України, Економіка
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Все про:Азербайджан (122) Давос (109) Зеленський (4209)

 Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом азербайджанської компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

Зеленський і Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

На зустрічі сторони також обговорили реалізацію нових проєктів компанією SOCAR, домовленості про які було досягнуто під час візиту Зеленського в Азербайджан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171369
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕля, ты же обещал потрусить украинских олигархов? Ларёк покрасить?
Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1418
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Это что за кладовая? Там только банки хранить, а он там деньги вымаливает.
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Это что за кладовая? Там только банки хранить, а он там деньги вымаливает.
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швейцару велено этого шлемазла в нормальные помещения не пускать...
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Тобто окрім колишніх совків ніхто не зацікавився ?
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Интересно, что думает господин Абдулаев глядя на наше зеленое счастя?)
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Какие на хрен инвестиции? Кто вам поверит?

Глава наблюдательного совета НБУ Данилишин продолжает попытки решить вопрос с "Приватбанком" путем непрямой компенсации убытков Коломойскому. Последние предложения Коломойского - НБУ взымает его долги с государственного "ПриватБанка".
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А ваще крутяшно.
Не успела Украина оманские инвестиции освоить уже с Азербайджана вагон денег. Зе гений инвестирования!
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ЗЕ астанавись. Да сколько можно етих инвестиций. Украина уже трещит от етих инвестиций и из Европы и Японии. Теперь из Омана, Израиля и Азербайджана инвестиции попрут. Уже мешков на деньги не хватает. Дурачек ***
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ЗЕля, ты же обещал потрусить украинских олигархов? Ларёк покрасить?
Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1418
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Олігархічна змова по усуненню Порошенка і приведення у крісло президента Зеленського відбулась у квітні минулого року. Не буде Зе!клоун рубати сук на якому сидить.
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дайте кто нибуть денег а то все потратели
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Ему на это дело жена больше сотни баксов не выделяет. А этой не хватит соточки.
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Чем порох отличается от Зеленского, тот как попрашайка клянчил у всех деньги, которые распиливал между собой и прихлебателями своими, а Зеленский просит, чтобы все страны влаживали в Украину инвестиции для поднятия экономики.
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Разница очевидна, и вы ее назвали
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Таки влаживают??? Танюха, ты бесподобна!
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Во-первых, слова 'влаживают' не существует. Второе, ты сено себе купи , тихо себе хрусти и не лезь ко мне.
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Мадам, я чахну от переполняющих меня чувств к вам... сено, мадам... вам нужен жеребец, мадам...
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если такого слово не существует, зачем ты обоссцалась в экстазе под камментом со словом влаживали
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ЗЕщитительница такая же смешная как ЗЕлёномойская макака, которую она ЗЕщищает!
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Нет такого слова в современном русском "влаживали", Полиграфович.
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Полик, если влаживать в страну, страна превращается во влагалище... зеленая идея... идея 73% большевиков... зебилы пишут повесть о жизни в п***зде... ла фелиситасьон, мон шери...
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Даже еще круче, скорее во влажалище, как комбинация со словом лажа.
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.. а какой дурак Ослу Зе деньги даст!? Особенно смешно **все страны**..))))
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Та узбагойся нарешті, кацапчику. Не звучиш ти чомусь. Як рояль, на якому пограли пісюном і тепер за нього жодний фаховий піаніст не сяде.
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Виступ президента України Володимира Зеленського у Давосі пройшов майже при порожніх місцях.
Це не залишилося поза увагою користувачів соцмереж, які здебільшого з гумором прокоментували відсутність інтересу до виступу глави держави.
Дописувачі жартують, що під час роботи Зеленського у шоу "Квартал 95" на нього приходило подивитися значно більше глядачів.

Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1108
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Январь 22nd, 2020
Порошенко в Давосе сорвал полный аншлаг - к Зеленскому никто не пришел
На выступлении Петра Порошенко, пятого президента Украины в Давосе зал был заполнен полностью и журналистам пришлось тесниться между рядами. В то же время на выступление Зеленского пришли в основном только лица, его сопровождавшие. Как пишет Тарас Березовец, после выступления президента Пакистана должен был выступать Зеленский и сразу же зал опустел. Зеленский говорил на украинском с небольшим акцентом. Петр Порошенко выступал на английском языке.
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Одно "но"... Петро говорил... зебильский же мычал по написанному... точнее, гундосил...
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Такое же отсутствие интереса к Украине, было и при Порошенко...
Ничего нового, так как давно настало время нам всем помогать... сами себе. Никто уже ничем и никогда, нам не помогут:

Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 7386
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Не сегодня-завтра ЗЕ подпишет капитуляцию. Уже не говорю про беспредел времен 90-х который творится в стране. Какой слабоймный сюда хоть копейку вложит, если даже украинские олигофрены вывозят вагонами деньги из Украины в офшоры.
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кратко об экономических успехах приЗедента-какаяразница в 2-х твиттерских сообщениях..

Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 3705 Виговський Іван

@DEN04089

·2 ч

Падаємо...
Промислове виробництво:
-7,5
Падіння в металургії:
Грудень: -20,5%
Легка промисловість: -10,1%
Деревообробна: -8,6%
Машинобудування: -12,7%

Але є й зростання... безробіття:
Жовтень - 259 300
Листопад - 288 900
Грудень - 338 200

Є по вугіллю:
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%




Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4129 Моніка Янєлох

@Monicahuilo

·2 ч

Докладываю. Звонила жена в детдом, спрашивала что подкупить деткам. Сказали, что прекратили финансирование и у деток нет лекарств снимающих спазмы Вообще. Завтра закинем. Зато Зеля своему ублюдку Лего за 9 тыс покупает.
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А что, оманские инвестиции уже все освоили?
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Еще три АЗС на Бориспольской дороге построят?
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Весь етот цирк напоминает охоту матерых волков. Когда стая волков (олигархов) ждет в лесу в засаде а на полянку выгнали для приманки молодого дурачка (ЗЕ) который прыгает и завлекает к себе дворовых собак. Глупые собаки срываются с цепей и бегут за волчонком и попадают в засаду матерых волков которые хорошо ужинают глупыми собачками.
Только в сегодняшей ситуации глупых собачек уже всех сожрали а матерые псы даже носа в сторону леса не хотят показывать.
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Случайная встреча в туалетной комнате.....
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оце шо таке, зелейоги? одне чмо інвестиції канючить, а інше вже ні у яку Європу не йде?
Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 7880
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Да он *** накуренный всегда, или мне одному это кажется??
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Клоуни активно почали відкат від євро-атлантичної інтеграції. Почали з відмови об'єднання енергосистем, вчора Кулеба заявив про відмову від митного союзу з ЄС, сьогодні Арахамія про призупинення синхронізації законів з ЄС. Завтра відмовляться від Асоціації і безвізу.

Ходять чутки, що в Омані Бубочка вів переговори з Сурковим і ФСБістами про впихання ОРДЛО в Україну на умовах ху*ла і що Бубочку схиляли пристати в компанію Лукашенка для приєднання до союзної держави *********.
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ахрененные инвестиции - инвестор вкладывает деньги в ценные бумаги, зеля просирает эти деньги, и отдает инвестированное плюс 14 процентов
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Пока зеленая тварь гуляет за наш счет в швейцарии, кацапы каждый день убивают наших воинов в местах разведения. Зеленый черт должен сидеть за предательство страны и торговлю на крови
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он давно должен вернуть войска, но занят пиаром на выпрашивании мифических инвестиций
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Инвестиции в виде поставок хурмы или шаурмы?
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Шаурмы конечно. Зеля любит на их заправках "это" кушать.)))) Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 2788
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Просто "инвестор" попросил прорекламировать свою заправку за бесплатную шаурму и кофе.
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А вообще это охранительные инвестиции, бензин продают-бабло увозят. Земля походу не понял с кем он и о чем говорил. Туман и пустота...
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шикардос а не комната для переговоров)) под стать уровню переговоров)
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"Зеленський - це помилка українського народу, масовий психоз і масове захворювання…", - сказав Геннадій Москаль.
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Есть плинтус, а есть чет ниже. Президент страны, ведет переговоры с главой компании, и далеко не самой сильной страны.... Что можно говорить о Раше?
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Настроение у президента Азербайджана Ильхама Алиева , как полагают источники не очень хорошее. И виновник этому топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев. Он стал фигурантом дела об одном из самых громких европейских преступлений - убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции. А следом вскрылись многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. (Последний, кстати, с 1994 по август 2003 года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом SOCAR). Расследуя эти схемы, и погибла Дафна Галиция.
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Клянчит деньги,готв принимать и спереди и сзади,как актриса фильмов для взрослых Моника Зелински.
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Европейцев такая "няня" не устраивает.

Пошла "няня" клянчить инвестиции у бывшего совка.
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Млять, посіпаки зейло, ви зовсім тупі раз на цього довбня повелись, бо ця компанія ще за часів Пороха прийшла в Україну та працює, а вони во бла-бла круто)) шо круто, оно що воно робило у Омані, так впше кобло язика у дупу заховало, а тут прямо месія))))
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Дурних не має. Іноземні інвестори добре бачать, що в Україну везуть гроші тільки заробітчани. А всі олігархи і великий бізнес, в тому числі Буба Оманський, гроші з України переганяють в офшори.
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Він не розуміє що кловуну грошей не дадуть.
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Нелох Оманійський вимовив промову в залі повному на третину.
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В Омане Зелю хоть зам министра туалетов принял на пару минут...
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Зеленский в Давосе обсудил...

Это они в предбаннике мужского туалета обсуждают?
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