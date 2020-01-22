 Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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Зеленський і Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

На зустрічі сторони також обговорили реалізацію нових проєктів компанією SOCAR, домовленості про які було досягнуто під час візиту Зеленського в Азербайджан.