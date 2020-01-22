 Зеленський у Давосі обговорив із президентом азербайджанської компанії SOCAR Абдуллаєвим нові інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський і Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.
На зустрічі сторони також обговорили реалізацію нових проєктів компанією SOCAR, домовленості про які було досягнуто під час візиту Зеленського в Азербайджан.
Глава наблюдательного совета НБУ Данилишин продолжает попытки решить вопрос с "Приватбанком" путем непрямой компенсации убытков Коломойскому. Последние предложения Коломойского - НБУ взымает его долги с государственного "ПриватБанка".
Не успела Украина оманские инвестиции освоить уже с Азербайджана вагон денег. Зе гений инвестирования!
Це не залишилося поза увагою користувачів соцмереж, які здебільшого з гумором прокоментували відсутність інтересу до виступу глави держави.
Дописувачі жартують, що під час роботи Зеленського у шоу "Квартал 95" на нього приходило подивитися значно більше глядачів.
Порошенко в Давосе сорвал полный аншлаг - к Зеленскому никто не пришел
На выступлении Петра Порошенко, пятого президента Украины в Давосе зал был заполнен полностью и журналистам пришлось тесниться между рядами. В то же время на выступление Зеленского пришли в основном только лица, его сопровождавшие. Как пишет Тарас Березовец, после выступления президента Пакистана должен был выступать Зеленский и сразу же зал опустел. Зеленский говорил на украинском с небольшим акцентом. Петр Порошенко выступал на английском языке.
Ничего нового, так как давно настало время нам всем помогать... сами себе. Никто уже ничем и никогда, нам не помогут:
кратко об экономических успехах приЗедента-какаяразница в 2-х твиттерских сообщениях..
Виговський Іван
@DEN04089
·2 ч
Падаємо...
Промислове виробництво:
-7,5
Падіння в металургії:
Грудень: -20,5%
Легка промисловість: -10,1%
Деревообробна: -8,6%
Машинобудування: -12,7%
Але є й зростання... безробіття:
Жовтень - 259 300
Листопад - 288 900
Грудень - 338 200
Є по вугіллю:
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Моніка Янєлох
@Monicahuilo
·2 ч
Докладываю. Звонила жена в детдом, спрашивала что подкупить деткам. Сказали, что прекратили финансирование и у деток нет лекарств снимающих спазмы Вообще. Завтра закинем. Зато Зеля своему ублюдку Лего за 9 тыс покупает.
Только в сегодняшей ситуации глупых собачек уже всех сожрали а матерые псы даже носа в сторону леса не хотят показывать.
Ходять чутки, що в Омані Бубочка вів переговори з Сурковим і ФСБістами про впихання ОРДЛО в Україну на умовах ху*ла і що Бубочку схиляли пристати в компанію Лукашенка для приєднання до союзної держави *********.
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/31958-oman-postradal-ot-vnezapnyh-navodneniy/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1781187626
Пошла "няня" клянчить инвестиции у бывшего совка.
Это они в предбаннике мужского туалета обсуждают?