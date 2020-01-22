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 Політика України
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Все про:дезінформація (69) журналістика (956) законопроект (907) Міністерство культури, молоді та спорту (19)

 Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України

Український уряд має поважати саморегуляцію і автономію журналістів і не втручатися в цей процес.

Про це йдеться в заяві генерального секретаря Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Рікардо Гутьєрреса щодо законопроєкту Міністерства культури, молоді та спорту про протидію дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Держава має створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого втручання уряду і не позбавляючи журналістів їхніх прав. ЄФЖ рішуче відкидає будь-яку пропозицію, згідно з якою держава регулюватиме журналістську діяльність і накладатиме будь-які обмеження на журналістів", - підкреслив Гутьєррес.

Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" передбачає створення "єдиної прескарти", яку держава визнаватиме як підтвердження статусу професії, введення Індексу довіри і посади Уповноваженого з питань інформації.

На 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171368
 
   
 Топ коментарі
 
Цей закон спрямований на придушення свободи слова. Це вибір 73%.
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Полюбляє владна пліснява, коли їх писком у їхнє лайно тикають... Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 2106
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Та звісно. Демократична країна не може дозволити собі приймати подібні диктаторські закони.
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Все,що треба знати про НСЖУ і українську псевдожурналістику.
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Бородянский на этом не одну премию сожрал. Ему же жрать надо и немало, прожорливый ведь. Как и вся эта зеленая саранча. А на ваших осуждениях и похудать недолго.
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Ай-яй-яй! А шо ж такоє? Так нііззя? А єсліхоцца, як у пуцина?
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Хаха... ВК разблокируйте, потому что это ограничение доступа к информации.
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а может еще и телеканал "звезда" транслировать?
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Ну так был в Киеве містоТВ транслирует 112 а остальные по т2 не смотрят.
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А с каких это пор российская помойка,которую курирует гебня, стала журналистской деятельностью?
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Та звісно. Демократична країна не може дозволити собі приймати подібні диктаторські закони.
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це вже тобі або з окулістом, або з психіатром консультуватись....
про мій німецький пост, який виник в твоїй уяві.
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Цей закон спрямований на придушення свободи слова. Це вибір 73%.
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Без паники. В России таких баранов ещё больше.
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та і нас незабаром до такої ж цифіри оскотинять.
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Так росія має ментально ґншу пчихологію, ніж Україна.
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Охрененный комментарий - как вроде меня должно утешать, что в рашке идиотов больше. Да это все и так знают.
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Ерунда. Психологией здесь отличается очень незначительный процент. Вот он и бунтует. Просто его критической массы здесь хватает. Все остальные граждане - такие же бездумные бараны, как и в Росси.
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Отим "73%" доступ до інформації не потрібен. Їм достатньо "кварталів" і тупих коміксів.
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Тогда пусть Медведчуки, Портновы и т.п. агенты Кремля и дальше ведут подрывную деятельность в Украине.
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Шо ты несешь? Им что, законы или их отсутствие когда-то мешали? Нет. Мало того. Этот закон - их плод деятельности.
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Та хіба це проти медведчука чи портнова спрямовано? Це - проти Прямого, 5 каналу, Цензора, тобто тих ЗМІ, де критикують зелену владу за проросійськість.
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******** владна пліснява, коли їх писком у їхнє лайно тикають... Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 2106
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На 28 января назначен следующий этап публичного обсуждения
О как. Уже и "єтап обсуждения" оказывается был
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и видимо -"почули кожного"...но в "турбарежиме"...как обычно...они же СН...им можна...они так тяжко "служат"...
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а це шо за диктатор?
-та, вовка это...бородач Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины - Цензор.НЕТ 4836
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Цікаво, а от ті, хто розганяв фейки про Порошенка (що він єврей «вальцман», вбивство брата, підірвані склади, мародерство, вкрадені мільярди і т.д. і т.д.), все це ж розкручувалось на тв в Україні, і в блогосфері...
То, як ?
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Норм закон. Может уменьшится количество журналюг, а станет больше журналистов, которые будут перепроверять данные и запасться доказательствами в подтверждение своих статей, а не писать всякую хрень.
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в СССр такое уже прахадили...таварисчч...думай...те шо гаварите...
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В СССР такое не прахадили, таварисч. Там главред сразу давал разнарядку, кому о чем писать и сколько строк)) О БАМе, надоях, количестве опоросившихся свиноматок и очередной революции. в какой-то, банановой республике)))
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вы сами себе ответили....СН выбрали примерно такое же направление...-"только вперёдь,даёшь экономический падём и доллар по 13"... Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України - Цензор.НЕТ 5922
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Оп-па, єврейскоє козячєство проти. ))) Посягнули на святую-святих, на можливість маніпуляції суспільною думкою.
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Зе явно чётко идёт по стопам януковоща...и видимо дойдёт...до Растова... Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України - Цензор.НЕТ 3317
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Вмешательство государства недопустимо, но и федерация журналистов должна отвечать за журнашлюх, вести рейтинг журналистов, например, по параметрам: дезинформирует, манипулирует, искажает и т.п., чтобы читатель мог оценить достоверность информации от того или иного журналиста, а также издания.
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давайте возьмём мировую практику...как правило уважаемые журналисты не "халтурят"...а журнашлюхи-так то "желтая пресса"...и с них не убудет...ровно как и "папарацци"...так шо этот закон-только лишние движения СН...ибо то как они постоянно "палятся" уже их самих видимо "достало"... Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України - Цензор.НЕТ 2833
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Я не видел в мировой практике, чтобы федерация журналистов вывесила список "желтых" изданий и пр., они только межссобойчик устраивают, не вынося сора из избы...
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Це закон про цензуру. Особливо огидно, що прикриваються війною. Які зеленіі безсоромні.
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А украинские "независимые" говнометы (нет) журналисты (тоже нет) "овцы" (вроде слуги урода их так назвали) в рот говна набрали.
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