 Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", інформує Цензор.НЕТ.

"Через недотримання режиму "тиші" 19 січня аварійно-відновлювальній бригаді енергетиків, яка намагалася виконати роботи в Золотому-4, не вдалося завершити необхідні роботи", - сказано в повідомленні. У пресслужбі ТОВ "ЛЕО" додали, що через інтенсивний обстріл у цьому районі з боку ворожих сил і пов'язаний із цим ризик для життя працівників, відновлювальні роботи було припинено.

З боку "ЛЕО" подано заявки на узгодження режиму "тиші" командувачу об'єднаними силами, двосторонньому Центру координації та контролю вогню, Цивільно-військовому співробітництву та Цивільно-військовій адміністрації із залученням моніторингової групи ОБСЄ. Тільки після отримання дозволу енергетики зможуть відновити лінію і відновити електропостачання будинків Золотого, зазначили в пресслужбі.

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