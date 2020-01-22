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Все про:Луганське енергетичне об'єднання (3) Електрика (318) Золоте (156)

 Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4

Золоте-4 з 18 січня без світла. Бригада енергетиків не змогла завершити відновлювальні роботи через недотримання "режиму тиші".

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", інформує Цензор.НЕТ.

"Через недотримання режиму "тиші" 19 січня аварійно-відновлювальній бригаді енергетиків, яка намагалася виконати роботи в Золотому-4, не вдалося завершити необхідні роботи", - сказано в повідомленні. У пресслужбі ТОВ "ЛЕО" додали, що через інтенсивний обстріл у цьому районі з боку ворожих сил і пов'язаний із цим ризик для життя працівників, відновлювальні роботи було припинено.

З боку "ЛЕО" подано заявки на узгодження режиму "тиші" командувачу об'єднаними силами, двосторонньому Центру координації та контролю вогню, Цивільно-військовому співробітництву та Цивільно-військовій адміністрації із залученням моніторингової групи ОБСЄ. Тільки після отримання дозволу енергетики зможуть відновити лінію і відновити електропостачання будинків Золотого, зазначили в пресслужбі.

Читайте також: Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4 01

Также читайте: "Где есть разведение - там огня нет. Вот такая статистика", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171365
 
 
 Топ коментарі
 
какие-такие обстрели в Золотом?. Любой зебил расскажет что там где бубочка отвела волйска обстрелов нету.
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тю так пусть обсе чинит......... войны ж нет всё по протоколу.............
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тю...каких обстрелов?
слезно просили о отводе наших войск (так уверяли в охфисе преЗЕдента) - теперь сидите в подвале... и без света
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тю так пусть обсе чинит......... войны ж нет всё по протоколу.............
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какие-такие обстрели в Золотом?. Любой зебил расскажет что там где бубочка отвела волйска обстрелов нету.
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Обстрелы не прекращаются,зато у Зели разведение войск. У Пэти были перемирия, которые он вешал народу на уши, а у этого разведения, которые ни к чему не приведут,зато лапша будет висеть на ушах у народа и время будет выиграно для черных дел для олигархата.
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при Петиних перемириях никто не запрещал ответку. И бойцы не подписывали ознакомительную про уголовную ответственность за открытие огня...
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Это что еще за уголовная ответственность? Я бы на месте бойцов сказала Зеле, чтобы он сам стоял на линии фронта с Разумковым, Богданом, Коломойским и без права стрелять и за ту зарплату, что они получают. То ,что они подписывают ( если это правда) - преступление,это преступный приказ. Это называется выставление пушечного мяса на убой. Нужно спросить у Зели, как он и Хомчак до такого додумались и понимают ли они что им за это грозит.
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А справка есть у тебя, Порхоботик? Такая же , как у твоего дружка Кивы ?
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При Порохе сепарни 200й было намного больше, а сейчас от случчая к случаю. Это победа
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Петины перемирия ,всё же лучше в разы чем "розвэдэння вийськ" бубочки. При петиных перемириях , войска оставались на своих позициях ,, и не Пети вина ,что перемирие не соблюдала та сторона , хотя сама же на них сначала и соглашалась . Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4 - Цензор.НЕТ 1088 .
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Вже не Орєхово? А в принципі, місцеві сепаратисти Зєлєнскому підспівували, коли він співав про розведення. Тепер нехай сидять без світла.
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Це в штабі Хомчака було "Орєхово". А луганські електрики видно не в курсі шахєр-махєра і викупили брехню.
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тю...каких обстрелов?
слезно просили о отводе наших войск (так уверяли в охфисе преЗЕдента) - теперь сидите в подвале... и без света
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********** кровожадные твари --- здохните вместе с вашим сцарем плешивым Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4 - Цензор.НЕТ 8771
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та все пучком, зебил. Твоя бубочко в Израиле зацелует куйла насмерть.
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Помним гераичное видео с Зеленским и "жителями" Золотого где они требовали отвести украинские войска? А зеленский хоть и упирался но согласился?
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Это те местные, которые просили преЗедента войска отвести без света сидят?

Наверное лучше стало, больше времени семье можно уделить...
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зассика зуб давав, що у Золотому буде все ок
ну, шо, паскуда малороська, допомогли тобі твої кацапи?
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Хочу пожелать жителям Золотого (которым мешали ВСУ и Национальная Гвардия) хорошего настроения!
Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4 - Цензор.НЕТ 7229

ВСУ в Золотом нет, но вы там держитесь!
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ви жирного миротворця Сєрожу відправте, то його парафія
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А де, ще будем розводити? Пане гарант, як ще будем розводити українців. Сурков поки не придумав?
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развод вийск и громадян - як це усе по мэстному
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Помню перед отводом войск Бубочка говорил что - "зуб отдаст " , если мол -обстрелы будут продолжаться и он не вернёт войска на место . Вова , ты где Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4 - Цензор.НЕТ 8144 .?? А ну ка отзовись ,, так как на счёт зуба .? По ходу - это уже не твой зуб ... ! Через обстріли найманців РФ ремонтники з 18 січня не можуть відновити електропостачання в Золотому-4 - Цензор.НЕТ 7868 .
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