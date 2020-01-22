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Все про:Давос (90) ЄБРР (56) Зеленський (4209)

 Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро в 2019 році в Україні.

Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну 01

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"Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І сподіваюся, що це стане нашим новим нормальним рівнем співпраці. Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі", - зазначив Зеленський.

Глава ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171362
 
   
 Топ коментарі
 
Зєля, вони не дивляться твої серіали і знають, що інвестувати можна в економіку, яка росте, а не в ту, що за останні пів року показує стабільне падіння.
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Главное кредиты не выпрашивает с протянутой рукой. Давай денги, денги давай! (с)
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Не родственник ли случайно Митхуну Чакраборти?
Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 3833
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Боюся, що то Зєлєнскій напутав. Як з тим оманським "султаном", з яким у ході готелю іоткався. Поговорили напевне з "танцівником диско" Мітхуном Чакроборті. Як Володимир Семенович Висоцький писав: "... Хотєлі кока, а с'єлі Кука..."
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абсолютно...для того и с главой мвф встречался-шоб не выпрашивать
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Зеленский - центральная фигура.
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естественно, ради него в этом году давос и собрали, как никак Зеленский - будущий лидер европы
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Может быть. Зеленский затмил всех. Что дальше будет...
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Тебе щас все кацапы завидуют, ты так умело язычком на царском анусе отрабатываешь...
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Нужны инвестиции, срочно-министру образования не за-что рожать и содержать детей !
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Бл,,, какие к черту инвестиции в ету страну кто то вложит. Отсюда даже рабы разбегаются. Беспредела того что здесь творится даже не знаю где еще найти. Даже так называемую децентрализацию превратили в крупномасштабное рейдерство. Вокруг Киева уже целые населенные пункты воруют и присоеденяют куда хотят не спросив население. Видимо чтобы скрыть воровство дорогой земли на миллиарды долларов.
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Поедьте в Бразилию, здесь вам рай покажется. Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 547
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В Бразилию, где много-много диких обезьян!
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Типичный приём тролей и типичное мышление люмпена. КОзломордые тоже всегда так кричат..мол посмотрите на Зимбабве и возрадуйтесь что вы в росии живёте!! Пипец мышление у лузеров отбитых. Вместо того что бы ровняца на лутших, быть лутшими, быдло рассказывает что вон где то ещё хуже, так что радуйтесь и славьте царя что у нас ещё не так плохо.
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Та ладно,охеренная ласть пришла с охеренным правительством и уже охеренно живет .
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Зєля, вони не дивляться твої серіали і знають, що інвестувати можна в економіку, яка росте, а не в ту, що за останні пів року показує стабільне падіння.
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Помню, помню этого Чакраборти, Митхун - известный танцор. Диско-сила. Хорошо, что бы он нам инвестиций отсыпал.
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ну ти придурок.ти шо думаеш еврей для тебя єти інвестіціі просит...да они прямо в оман пойдут а таким дятлам как ти только счет к оплате с процентами..
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Дурень, тебе только Коломойский денег может дать, и то под проценты...
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Помним пустые залы и Порошенко, размахивающего флагом. Кто после этого клоун?
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Зеркаль о Пристайко: власть кардинально может поменять человека

Дипломат отмечает, возможно Пристайко был изначально таким, каким он есть сейчас, просто нужно было повнимательнее к нему присмотреться.
Еще летом стало понятно, что работать с таким человеком нельзя, ведь уже тогда еще находясь в должности зама министра Климкина Пристайко стал откровенно подыгрывать новой власти.
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Від перегляду виступу Зеленского на Давоському форумі, складається враження що виступає персонаж, якого в народі називають Стецьком...
Зе-команда настільки тупа, що нездатна підготувати президенту навіть пристойну промову! Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 6181
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Стецьку аби публіка , він не включає інтелект , якого нема, він включає корпоративно-клоунську пам'ять - впевнена, що це вже на напівсвідомому рівні - тим паче там більше шутачкі . А от подивіться як він непристойно виразно з наголошеною душевністю говорить полічні монологи перед своїм стадом-73 . ДАВОС-ШМАВОС- яка різниця, це Мауглі хащ совдепівського юмара
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Пінчук вивіз ціх баранів у такій кількості- навіщо? Барани, які крок за кроком ведуть країну до наслідування *****- Так, Пінчуку потрібна Росія для бізнесу й потрібен Лондон чи ще щось для життя - а Україна це місце прілаганія своєї українскості , свого роду СЦЕНА
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У нього був вигляд артиста який вийшов на сцену, а зал майже пустий і ніхто не аплодує. А щодо промови, то це така ганьба. Клоун обісрався, але підтвердив що в голові пусто і те що Гончарук казав про нього на записах все правда.
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В интервью Виталию Гайдукевичу экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль впервые призналась, что лично рекомендовала дипломата Вадима Пристайко на должность министра, потому что не было никаких сомнений, что он может с возложенными на него обязательствами справиться.

По словам Зеркаль, у Пристайко был опыт работы в министерстве, где он себя очень хорошо зарекомендовал.

По словам Елены Зеркаль, она лично хлопотала в администрации президента Украины, просила лично тогдашнего главу АП Райнина, чтобы именно на Вадима Пристайко было согласие, как на первого зама министра МИД.

Сейчас Елена Зеркаль смотрит со стороны на то, как ведет себя Пристайко в министерском кресле и отчасти шокирована, потому что тогда нельзя было себе даже представить, что власть так может поменять человека.
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Я довго чекала на її откровення- і це говорить патріотка дипломат своєї держави , свого народу - УЯВЛЯЄТЕ ЯК ЇЙ СТАЛО НЄВМАГАТУ
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Пока в Украине есть фронт, вал или как там еще это можно назвать, инвестиции если и будут, то только вблизи границы с ЕС... Лучший инвестор это народ Украины, а инвестиции это мобилизация населения, не в премии чиновникам, не в образование, которое развито, а в трудовой капитал, по другому ничего не будет.
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До увеличения портфеля дело не дошло - Зе-зе не смог выговорить фамилию собеседника!)
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Як в крамольному радянському анекдоті:

- Почему Брежневу не присвоили звание генералиссимуса?
- Потому что он не смог бы выговориь это слово.
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Желательно б не "портфель" а хотя бы чамодан..
🤣🤣
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ноухау от шмаркли - к каждому инвестору приставить смотрящего и личного прокурора с налоговой) уже бегут в очередь выстраиваться, особенно после финта ушами с Криворожсталью))
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ему никто не говорил,что величина портфеля не важна?а важно,что в портфеле
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- Скажите, Марк Савелович, вам Зеленский в Давосе ни кого не напоминает?
- Таки да, Соломон Моисеевич, напоминает.
- Имею интерес спросить, таки кого?
- Актрису из немецких фильмов для взрослых, шо уже 42 года на пенсии но таки хочет попросить денег наперед.
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Ну, не совсем старому. Скажем так,- мужчинав возрасте и в полном расцвете сил.😎😊
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вам с такими тупыми лицами денег никто не даст,скоро и в мвф
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Чакрабарті типово європейське призвіще.
А щоб європеці реконструювали без "хлопчика з
нетрів Мумбая
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Интересная женщина по правую руку от Зе сидит. Думаю инвестициям быть!
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Ківа з Бельмондо зустрівся,цей-з Чакраборті.Що за кіноклуб ?
Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 9447
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...с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти...

...обсудил увеличение портфеля инвестиций в Украину...

Обговорювали портфель Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 9733 з сумою , ліл )))0))0)))
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Буба не забув пообіцяти **** свого смотрящого і кришу.
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І так, мені теж надає абревіатура ****. В ній присутня якась огида (оце "бр-р-ррр..."Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 6102), ще й з нецензурним присмаком ))
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то, шо дадут портфель в цем я не сумлеваюсь, а положат ли туда грошей - ось в чем вопрос
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Це зрада-1 млрд-не гроші-одні поросенки в Україні в день зїдають більше.
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Серйозно? Ви вважаєте, що Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну - Цензор.НЕТ 261 на свинофермах з'їдають корму на мільярд в день? Це ж скільки мають коштувати свинина та сало?..
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Жрут,поросёнки-сволочи,ЗЕлень тоннами.Глянь - ни один политик Запада не позволяет себе даже какать на голову ишака,козла какого-нибуть *****(кроме поросёнок-эти твари какают с удовольствием даже на своего Президента)Сколько-же лярдов нужно сожрать,чтобы так гадить?Соответственно и вывод-поросёнки лярды сжирают,аж шмарцли летят из рыл.
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Адам Смит‏ @_Smithchenko 22 мин.22 минуты назад

Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+.
И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее.
Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации".
Я предупредил!
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А цей, як його, Чакрабарті в ході обговорення не давав ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню свого Мітхуна понюхати?
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