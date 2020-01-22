 Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро в 2019 році в Україні.
"Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І сподіваюся, що це стане нашим новим нормальним рівнем співпраці. Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі", - зазначив Зеленський.
Глава ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні.
Январь 22nd, 2020
Порошенко в Давосе сорвал полный аншлаг - к Зеленскому никто не пришелhttp://rusjev.net/2020/01/22/poroshenko-v-davose-sorval-polnyiy-anshlag-k-zelenskomu-nikto-ne-prishel/
Юзік не зміг продати всі квитки на виступ Зєлі в Давосі
Дипломат отмечает, возможно Пристайко был изначально таким, каким он есть сейчас, просто нужно было повнимательнее к нему присмотреться.
Еще летом стало понятно, что работать с таким человеком нельзя, ведь уже тогда еще находясь в должности зама министра Климкина Пристайко стал откровенно подыгрывать новой власти.
Зе-команда настільки тупа, що нездатна підготувати президенту навіть пристойну промову!
По словам Зеркаль, у Пристайко был опыт работы в министерстве, где он себя очень хорошо зарекомендовал.
По словам Елены Зеркаль, она лично хлопотала в администрации президента Украины, просила лично тогдашнего главу АП Райнина, чтобы именно на Вадима Пристайко было согласие, как на первого зама министра МИД.
Сейчас Елена Зеркаль смотрит со стороны на то, как ведет себя Пристайко в министерском кресле и отчасти шокирована, потому что тогда нельзя было себе даже представить, что власть так может поменять человека.
- Почему Брежневу не присвоили звание генералиссимуса?
- Потому что он не смог бы выговориь это слово.
🤣🤣
в Давос, в Давос, в Давос
- Таки да, Соломон Моисеевич, напоминает.
- Имею интерес спросить, таки кого?
- Актрису из немецких фильмов для взрослых, шо уже 42 года на пенсии но таки хочет попросить денег наперед.
🤣🤣
в одному - пікі точьониє...
А щоб європеці реконструювали без "хлопчика з
нетрів Мумбая
...обсудил увеличение портфеля инвестиций в Украину...
Обговорювали портфель з сумою , ліл )))0))0)))
Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+.
И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее.
Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации".
Я предупредил!