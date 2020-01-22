 Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, мета арешту - збереження стратегічного для держави підприємства.
"Накладення арешту не забороняє користуватися і володіти згаданим майном його власникам. Заборона суду стосується тільки права розпоряджатися і відчужувати його. Рішенням суду забезпечено справедливу рівновагу між інтересами суспільства і правами власника", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Дане рішення було прийнято в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.
Генпрокурор Руслан Рябошапка провів зустріч з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком.
Детальніше про ситуацію з заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"
Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями з будівництва великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.
«Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое.»
«Bce ждут, чтo пoдымет расею c кoлeн
O6кoлoтый 6oтoкcoм мaлeнький члeн!»
Пам'ятаю цей "завод" ще півсотні років тому..
Жалко..
😎
6 hrs ·
На протяжении длительного времени я приучала себя избегать распространенной ловушки - считать противника априори *********. Согласитесь, это очень удобно, считать врага глупее себя и думать, что он враг не потому, что у него диаметрально противоположные твоим жизненные установки и ценности, а просто потому, что он дурак, и у него ноги некрасивые.
Но тут пришла блистательная зеленая команда и разваляла так тщательно воздвигаемые мной умопостроения. Они стали моим исключением из правил.
Теперь у меня новые задачи. Я приучаю себя не радоваться тому, что они *******ы en masse. Потому что это еще одна ловушка - думать, что с дураком справиться проще. Нет, не проще. Это умного противника при желании и обладании каким-то массивом информации можно просчитать, потому что он действует по понятным тебе алгоритмам. ******** просчитать невозможно. Невозможно спрогнозировать, что он исполнит в следующую секунду. Потому что треш, ****** и хаос не имеют алгоритмов. Особенно, если ******* не один, а их там зграя.
Это можно только пережить, сохраняя при этом ясность рассудка. Или не пережить, свалившись в лучшем случае в неврологический, в худшем - психиатрический диагноз, либо вообще вляпаться в сосудистую катастрофу и склеить ласты.