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Все про:арешт (1061) завод (126) Миколаїв (397) суд (5735) Офіс генерального прокурора (46) Суднобудівельний завод "Океан" (1)

 Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора

Печерський райсуд Києва за поданням прокуратури наклав арешт на цілісний майновий комплекс відкритого акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, мета арешту - збереження стратегічного для держави підприємства.

"Накладення арешту не забороняє користуватися і володіти згаданим майном його власникам. Заборона суду стосується тільки права розпоряджатися і відчужувати його. Рішенням суду забезпечено справедливу рівновагу між інтересами суспільства і правами власника", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Дане рішення було прийнято в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.

Генпрокурор Руслан Рябошапка провів зустріч з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком.

Детальніше про ситуацію з заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями з будівництва великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171361
 
 
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При подписании контрактов на ремонт и строительство завод гарантирует заказчикам возмещение любых убытков, причинённых их собственности (т.е. судну) всем своим имуществом. Кто, кроме зебилов теперь пойдёт на завод, имущество которого арестовано, и всё, что он сможет предложить в возмещение ущерба- это секретарша директора?
Арест на имущество завода "Океан" наложен с целью сохранения стратегического для государства объекта, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4956
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Где же вы были, когда ЧСЗ и 61-й завод банкротили...!? "Океан", это остатки роскоши.
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вы на название "суда" обратите внимание,что бы вот так для государства,даром!? Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6502
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З полонин Тіма Бернарса Лі:
«Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое.»
«Bce ждут, чтo пoдымет расею c кoлeн
O6кoлoтый 6oтoкcoм мaлeнький члeн!»
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Лучче пізДніще, чим ніколи..
Пам'ятаю цей "завод" ще півсотні років тому..
Жалко..
😎
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Эта риванш, аж плакати хочитца! Порохоботы, верно я говорю?
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зато там теперь авианосцы клепать можно, на страх и зависть мацкалям
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Олена Монова
6 hrs ·

На протяжении длительного времени я приучала себя избегать распространенной ловушки - считать противника априори *********. Согласитесь, это очень удобно, считать врага глупее себя и думать, что он враг не потому, что у него диаметрально противоположные твоим жизненные установки и ценности, а просто потому, что он дурак, и у него ноги некрасивые.
Но тут пришла блистательная зеленая команда и разваляла так тщательно воздвигаемые мной умопостроения. Они стали моим исключением из правил.

Теперь у меня новые задачи. Я приучаю себя не радоваться тому, что они *******ы en masse. Потому что это еще одна ловушка - думать, что с дураком справиться проще. Нет, не проще. Это умного противника при желании и обладании каким-то массивом информации можно просчитать, потому что он действует по понятным тебе алгоритмам. ******** просчитать невозможно. Невозможно спрогнозировать, что он исполнит в следующую секунду. Потому что треш, ****** и хаос не имеют алгоритмов. Особенно, если ******* не один, а их там зграя.
Это можно только пережить, сохраняя при этом ясность рассудка. Или не пережить, свалившись в лучшем случае в неврологический, в худшем - психиатрический диагноз, либо вообще вляпаться в сосудистую катастрофу и склеить ласты.
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А Турбоатом под приватизацию и Электротяжмаш в Харькове?
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