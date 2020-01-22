 Від кулі ворожого снайпера на Донбасі 20 січня загинув український воїн Василь Муха

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Борівської районної державної адміністрації України

Василь Муха, житель села Піски-Радьківські Борівського району Харківської області, молодший сержант, командир відділення - командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

"20 січня Борівщина зазнала непоправної втрати – трагічно загинув у зоні проведення ООС наш земляк, мешканець с. Піски-Радьківські Піско-Радьківської сільської ради, молодший сержант, командир відділення-командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ої мотопіхотної роти військової частини А3137 МУХА Василь Миколайович.

Борівська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Низький уклін вам за виховання мужнього патріота. Пішла з життя найдорожча та найрідніша для вас людина.

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Щиро поділяємо ваше горе. До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею відходить частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про нього завжди будуть сильнішими за смерть.

Сумуємо разом з вами, підтримуємо у годину скорботи. Світла пам’ять та земля пухом нашому ГЕРОЮ, нехай спочиває спокійно, а Господь дарує його душі Царство Небесне", - говориться в повідомленні.

За попередньою інформацією поховають Героя 23 січня.