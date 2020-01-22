 Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Рютте обговорили в Давосі розслідування загибелі МН17 і українського літака в Ірані. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", – зазначив Зеленський.

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Президент запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

"Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб. Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці", - говориться в повідомленні.

Зеленський запросив Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.