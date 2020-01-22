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 Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Рютте обговорили в Давосі розслідування загибелі МН17 і українського літака в Ірані. ФОТО

Під час робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і премєр-міністр Нідерландів Рютте обговорили в Давосі розслідування загибелі МН17 і українського літака в Ірані 01

Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", – зазначив Зеленський.

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Президент запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

"Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб. Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці", - говориться в повідомленні.

Зеленський запросив Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171357
 
 
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Мендель, тут возле Вовы, какой то мужик трётся... Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 9219
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И кацапского тролля совсем не видно !
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Выступая на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий. Об этом сообщает ТАСС.
«Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность», - заявил президент.
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Все-бы хорошо, только бы он это заявлял не пустому залу

Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 7926
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Після оманських офшорних мандрів й добового «термінового» повернення в країну, після загибелі літака, на Вову поклали путєна останні західні змі... Тепер про нього будуть писати лише у порножурналах чи сатиричних коміксах...
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Как-то наш през немного не в том ракурсе сфоткан. 😁
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На фотографии Вове явно задали вопрос: шо ж ты, ****, цемаха отдал и этого, который обломки сторожил?
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Настоящий лидер - тот, кто не обещает, но делает; кто говорит правду, какой бы она ни была; кто заражает своими идеями, взглядами, ценностями, принципами. Пусть и не так быстро, не так ярко, как делают "политику" в телевизоре. Зато надёжно, без обмана.
😁
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Забыл слово（Порошенко）вставить в начале поста.Будь внимательней,а то премии от куратора не получишь.
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це не про Лоха, а про Гавела. Рейгана, Черчилля, "залізну леді", Ганді. Кого з них мав на увазі?
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подививсь на той пустий зал під час виступу клована, і заяви про гарантії повернення інвестицій почали виглядати не смішно, а жалюгідно
Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2126
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Заседание транслируют на многомиллионную аудиторию. Кому надо, тот услышал.
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Порошенко при пустых залах выступал.
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ЗЕбилы говорят ваш величный и потужный лидер галактического масштаба выступал сам для себя в пустом зале)Потужно, потужно))
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Lvbnhj, а що, вашим на Лахтє- 2 заборонено писати прямо - *****?
Бо тут, в Україні, відразу палитесь.
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"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", - зазначив Зеленський.

але зустріч в Давосі -все таки економічна...
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Якщо пєтюшки біснуються, це ознака того, що Зеленський все робить правильно.
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а шо, рютте тоже поклонник квартала? говорят, самолично взял автограф у клоуна
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ МІГ ВІДПОВІСТИ НА ЖОДНЕ ПИТАННЯ ВЕДУЧОГО ПІСЛЯ ВИСТУПУ У ДАВОСІ - ПОЛІТОЛОГ

Як й передбачалось - прочитав папірець, при майже порожньому залі й не відповів на жодне питання... НАХЄРА ТИ ПОЇХАВ ТУДИ ВОВА???
"Зеленський був абсолютно не готовий відповідати на ті питання, які задавав йому модератор цього заходу. Хоча питання були цілком зрозумілі. Якщо президент України чи будь-якої іншої держави приїжджає на такий форум і прагне отримати інвестиції, він абсолютно повинен бути готовий до запитань про реформи, про правоохоронну систему, про безпеку в країні. Зеленський тут конкретно не відповів на жодне з цих питань. Тому я думаю, що українській делегації після того, як виступив пан Зеленський, і після того, як він відповів чи не відповів на всі ці питання, можна сміливо збиратися і їхати до Києва", - заявив політолог.
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