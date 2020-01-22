 Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Рютте обговорили в Давосі розслідування загибелі МН17 і українського літака в Ірані. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.
"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", – зазначив Зеленський.
Президент запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.
"Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб. Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці", - говориться в повідомленні.
Зеленський запросив Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.
«Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность», - заявил президент.
😁
😇
Бо тут, в Україні, відразу палитесь.
але зустріч в Давосі -все таки економічна...
Як й передбачалось - прочитав папірець, при майже порожньому залі й не відповів на жодне питання... НАХЄРА ТИ ПОЇХАВ ТУДИ ВОВА???
"Зеленський був абсолютно не готовий відповідати на ті питання, які задавав йому модератор цього заходу. Хоча питання були цілком зрозумілі. Якщо президент України чи будь-якої іншої держави приїжджає на такий форум і прагне отримати інвестиції, він абсолютно повинен бути готовий до запитань про реформи, про правоохоронну систему, про безпеку в країні. Зеленський тут конкретно не відповів на жодне з цих питань. Тому я думаю, що українській делегації після того, як виступив пан Зеленський, і після того, як він відповів чи не відповів на всі ці питання, можна сміливо збиратися і їхати до Києва", - заявив політолог.